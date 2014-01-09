Виновником аварии, в которой погибли 3 человека и годовалый ребенок, стал полицейский

Сотрудник управления вневедомственной охраны Уфы, управлявший автомашиной «ВАЗ-2112», стал виновником аварии с массовыми жертвами, случившейся 8 января на 114 километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе Башкортостана близ совхоза «Рощинский». В три часа дня, в светлое время суток здесь сошлись в лобовом столкновении «Лада Калина» и вазовский автомобиль 12 модели. По предварительным данным, водитель «двенадцатой» выехал на встречную полосу.