Экологический протест «Антикроношпан» заставит власти решить проблемы Агидели?

В последний день новогодних каникул противники строительства в Уфе завода «Кроношпан» провели санкционированную властями демонстрацию, пройдя колонной в 500 человек от площади имени Ленина до Дворца спорта. Участники протестной акции в очередной раз потребовали от государственных органов объективности и непредвзятости при проведении государственной экологической экспертизы и при рассмотрении конфликта вокруг предприятия.