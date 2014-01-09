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Экологический протест «Антикроношпан» заставит власти решить проблемы Агидели?

9 января 2014, 13:34
В последний день новогодних каникул противники строительства в Уфе завода «Кроношпан» провели санкционированную властями демонстрацию, пройдя колонной в 500 человек от площади имени Ленина до Дворца спорта. Участники протестной акции в очередной раз потребовали от государственных органов объективности и непредвзятости при проведении государственной экологической экспертизы и при рассмотрении конфликта вокруг предприятия.
























Федор ЛЫТКИН.


#Новости#Политика#Денис Объедкин
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