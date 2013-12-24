Сергей Новиков: «Новый закон о госзакупках — оружие против коррупции»

Переходный период к новому законодательству продлится три года. А полноценно система госзаказа заживет с 2017 года.

— Хаотичное размещение заказов закончится в 2016 годау если не запланировал покупку в план-графике — не имеешь право закупать, — говорит г-н Новиков. — Будет два плана. Первый — на период действия бюджета, а сейчас принят в республике трехлетний бюджет. Второй — отдельно на каждый финансовый год в составе трехлетки. Но это правило вступит с 2016 года.

По словам г-на Новикова, федеральный сайт госзакупок в последнее время стал заметно хуже работать из-за наплыва заказов. Если раньше шквал госзаказчиков приходился на конец декабря из-за спешки освоения оставшихся бюджетных денег, то сейчас госпокупатели активизировались, так как «не понимают, в каких условиях будут жить с 1 января».

Однако и сайту госзаказа в виде доски объявлений осталось жить недолго. В 2016 году заработает «Единая информационная система»: она объединит разрозненную информацию о недобросовестных поставщиках из баз данных разных ведомств.

По словам г-на Новикова, новая система будет пресекать «игру с латиницей» и прочие хитрости, используемые для отсева от заказа ненужных поставщиков.

Также г-н Новиков прогнозирует появление банковского сопровождения крупных сделок — отчетности по безналичному обороту госденег. Такую процедуру госкомитет собирался апробировать на строительстве горбольницы в Салавате, но УФАС было против, и ведомство не сумело защитить свои позиции в судах.

Также через три года введут нормирование стоимости — пресечение дорогостоящих покупок и их обоснование.

— Не обязательно покупать многомиллионный «Ланд Крузер», бывает, что обычную чиновничью «Тойоту Короллу» покупают в люксовой комплектации, или как по терминологии — с избыточными потребительскими качествами. Теперь придется объяснять: «Зачем такая дорогостоящая покупка»?

Новый 44-й закон вводит санкции против демпинга.

— Есть случаи, когда претенденты «роняют» цену закупку, разбегаются и оставляют ее тому, кому хотели оставить. Падаешь в цене — экономически обоснуй. Блефовал — заплатишь и достаточно много.

В каждом бюджетном учреждении есть ответственные за закупки люди. По новому закону они переименуются в «контрактных управляющих».

— А если предприятие закупает на сумму свыше 100 млн рублей в год, их должно быть двое, начальник контрактной службы предприятия должен быть рангом не ниже заместителя руководителя, — продолжает г-н Новиков. — Административный аппарат не размножится, люди будут те же.

Еще одно новшество — если раньше покупки свыше миллиарда рублей согласовывались президентом Башкирии, то с 2014 года эту планку опустят до 300 млн рублей.