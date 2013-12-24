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Posted 23 декабря 2013, 20:47

Published 23 декабря 2013, 20:47

Modified 13 марта, 08:04

Updated 13 марта, 08:04

Сергей Новиков: «Новый закон о госзакупках — оружие против коррупции»

23 декабря 2013, 20:47
Начиная с 1 января в России изменится система государственных и муниципальных закупок: запускается трехлетняя реформа отрасли, а почивший 94-й федеральный закон заменит другой, под номером 44. Председатель госкомзаказа РБ Сергей Новиков уже предупредил, что «идет принципиально более сложный документ» и «это пистолет 44-го калибра, из которого либо закупщики застрелятся, либо мы используем его как оружие против коррупции и нецелевых трат».

Переходный период к новому законодательству продлится три года. А полноценно система госзаказа заживет с 2017 года.
— Хаотичное размещение заказов закончится в 2016 годау если не запланировал покупку в план-графике — не имеешь право закупать, — говорит г-н Новиков. — Будет два плана. Первый — на период действия бюджета, а сейчас принят в республике трехлетний бюджет. Второй — отдельно на каждый финансовый год в составе трехлетки. Но это правило вступит с 2016 года.
По словам г-на Новикова, федеральный сайт госзакупок в последнее время стал заметно хуже работать из-за наплыва заказов. Если раньше шквал госзаказчиков приходился на конец декабря из-за спешки освоения оставшихся бюджетных денег, то сейчас госпокупатели активизировались, так как «не понимают, в каких условиях будут жить с 1 января».
Однако и сайту госзаказа в виде доски объявлений осталось жить недолго. В 2016 году заработает «Единая информационная система»: она объединит разрозненную информацию о недобросовестных поставщиках из баз данных разных ведомств.
По словам г-на Новикова, новая система будет пресекать «игру с латиницей» и прочие хитрости, используемые для отсева от заказа ненужных поставщиков.
Также г-н Новиков прогнозирует появление банковского сопровождения крупных сделок — отчетности по безналичному обороту госденег. Такую процедуру госкомитет собирался апробировать на строительстве горбольницы в Салавате, но УФАС было против, и ведомство не сумело защитить свои позиции в судах.
Также через три года введут нормирование стоимости — пресечение дорогостоящих покупок и их обоснование.
— Не обязательно покупать многомиллионный «Ланд Крузер», бывает, что обычную чиновничью «Тойоту Короллу» покупают в люксовой комплектации, или как по терминологии — с избыточными потребительскими качествами. Теперь придется объяснять: «Зачем такая дорогостоящая покупка»?
Новый 44-й закон вводит санкции против демпинга.
— Есть случаи, когда претенденты «роняют» цену закупку, разбегаются и оставляют ее тому, кому хотели оставить. Падаешь в цене — экономически обоснуй. Блефовал — заплатишь и достаточно много.
В каждом бюджетном учреждении есть ответственные за закупки люди. По новому закону они переименуются в «контрактных управляющих».
— А если предприятие закупает на сумму свыше 100 млн рублей в год, их должно быть двое, начальник контрактной службы предприятия должен быть рангом не ниже заместителя руководителя, — продолжает г-н Новиков. — Административный аппарат не размножится, люди будут те же.
Еще одно новшество — если раньше покупки свыше миллиарда рублей согласовывались президентом Башкирии, то с 2014 года эту планку опустят до 300 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ

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