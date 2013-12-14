57-летняя врач-анестезиолог, пытавшаяся спасти роженицу, может попасть за решетку

Прибывшая из столицы Башкирии врач взяла на себя лечение женщины и, облегчая ей дыхание, вставила в трахею дыхательную трубку, а для того, чтобы восполнить потерю крови и жидкости в организме, решила поставить катетер в подключичную вену, чтобы через него прокачать плазму и необходимые лекарственные препараты. Подобная процедура не слишком сложная, но при этом опасная, так как иголку для будущих капельниц вводят в одну из жизненно важных артерий.

Обычно подобную инъекцию делают после диагностических исследований, но «столичный» врач посчитала, что справится с процедурой самостоятельно. В итоге игла пробила стенки сосуда одной из главных вен человеческого организма и повредила пристеночную плевру, попав в легкое несчастной. Несмотря на жалобы больной на головокружение и ее стоны от болевых ощущений, анестизиолог продолжала вводить иглу в вену, причем сделала это дважды.

Пациентку еще можно было спасти, если бы к ней вызвали хирурга, специализирующегося на лечении легких, который мог бы определить причину ухудшения состояния женщины, но реаниматолог не стала привлекать сторонних специалистов.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкортостана, из-за непрофессиональных действий врача лечение пациентки было начато с опозданием, наступила остановка сердца и, несмотря на реанимационные мероприятия — смерть от сочетания факторов. Врачу-анестезиологу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») и, в случае, если суд признает ее виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Врачебные ошибки в нашей стране крайне редко становятся предметом уголовного разбирательства. Тем не менее, в Башкирии это не первый случай, когда врачи несут в уголовную ответственность за свои действия, причинившие вред пациентам.

В Баймакском районе на скамье подсудимых окажется 66-летний врач-реаниматолог, погубивший двухлетнюю девочку. Вина эскулапа состоит в том, что он не оценил тяжесть заболевания ребенка и не оказал юной пациентке должной помощи. Оставшаяся без правильного лечения двухлетняя малышка скончалась в центральной городской больнице от легочной недостаточности через день, после того, как ее с высокой температурой доставила в клинику скорая помощь.

В конце 2012 года в Уфе возбудили уголовное дело по факту смерти на операционном столе в республиканской больнице пятилетнего мальчика. Ребенок поступил в клинику с тяжелым диагнозом, и уже на следующее утро малышу назначили операцию на сердце. Во время хирургического вмешательства детсадовец скончался. Как установили следователи, мальчик умер из-за неверных действий врача, который хирургическим инструментом причинил малышу телесные повреждения, несовместимые с жизнью. При патологоанатомическом исследовании подтвердилось, что пятилетний пациент погиб не из-за своего тяжелого заболевания, а фактически был «зарезан» врачами.

В 2010 году правоохранители преследовали в уголовном порядке врачей Белорецкой горбольницы, «залечивших» до смерти 9-месячную девочку. У младенца развилось двухстороннее воспаление легких, а малышку лечили от простуды.

Правда, сегодня не известно, дошли ли эти дела до суда или врачи сумели доказать, что смерти несчастных наступили из-за сложных медицинских факторов. Уголовные дела, завершившиеся приговором медиков, в РБ можно пересчитать по пальцам. Правоохранителям не так просто привлечь проштрафившихся эскулапов к ответственности, так как сильно врачебное лобби, способное доказать, что смерть пациента могла наступить по причинам, независимым от действий или бездействия медиков.

В 2008 году Октябрьский суд Уфы приговорил к двум годам условно хирурга Азамата Фаткуллина, который настолько непрофессионально отнесся к своим обязанностям, что во время операции забыл 18-сантиметровую дренажную трубку в теле пожилой женщины — она скончалась от гнойного перитонита, вызванного инородным предметом.

В 2006 году заведующую акушерским отделением ЦРБ Стерлитамака Гульназ Рафикову осудили условно. Она забыла в брюшной полости пациентки марлевую салфетку. Г-жа Рафикова «кесарила» сложную роженицу, поступившую на «скорой» без учетной карточки и как рассказала на суде: «главным было спасти мать и ребенка». Новорожденный умер спустя три дня после операции, а несчастной мамочке удалили большую часть тонкой кишки, так как метровая ткань начала гнить в брюшине.

В 2005 году в Стерлитамаке осудили 55-летнюю Анису Насретдинову — дежурного врача-педиатра выездной бригады станции скорой помощи. Насретдинову обвинили в смерти двухлетней девочки. Педиатр, решив со слов матери, что малышка отравилась таблетками от кашля, принялась промывать ей желудок и проткнула зондом брюшную полость и задела печень. Женщина провела за решеткой три месяца, пока приговор в кассационной инстанции не заменили на условный.

Между тем, сегодня пациенты борются с врачебным лобби и с помощью гражданских судов. Так, нынешним летом Ленинский суд Уфы обязал республиканский перинатальный центр выплатить 300 тысяч рублей женщине, из-за ошибки врачей потерявшей ребенка. Консилиум врачей специализированного медицинского учреждения принял на снимке УЗИ неясное пятно на груди нерожденного ребенка за дефект развития сердца и настоятельно рекомендовал мамочке прервать беременность, объясняя, что «плод все равно нежизнеспособен». Женщина под давлением специалистов согласилась на искусственные роды, потом выяснилось, что умерщвленный медиками малыш был здоров.

В сентябре этого года Верховный суд Башкортостана обязал уфимский роддом № 3 заплатить 1 миллион рублей роженице, по вине врачей потерявшей ребенка. Фемида пришла к выводу, что бездействие врачей привело к жутким последствиям — оттого, что они не оказали вовремя помощь беременной, погиб ее ребенок, а дама лишилась матки, по сути, став инвалидом. А на днях ВС РБ принял решение о выплате 250 тысяч рублей матери четырехлетнего ребенка, потерявшего здоровье из-за врачебной ошибки работников нефтекамской больницы. Из-за неправильно назначенных препаратов девочка пережила отек мозга и теперь уже никогда не станет нормальной и не будет развиваться, как все дети. Ребенку дали пожизненную инвалидность, а маме девочки пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за несчастной.





