Уфимский «Центр общественной безопасности» упрекнули в «дармоедстве»

Толпа скептически настроенных горожан потребовала от спикера уфимского горсовета Евгения Семевеличенко закрыть «дармоедскую структуру, прожигающую бюджетные деньги», а помещения «ЦОБа» раздать детско-подростковым клубам.

По мнению выступавших, до сих пор не ясны функции и задачи «ЦОБа», а ее сотрудников видят только на охране публичных мероприятий, устраиваемых муниципалитетом.

Так, выступавшие припомнили, что на летних публичных слушаниях по скоростному трамваю сотрудники «ЦОБа» не пускали жителей улиц Блюхера и Зорге в зал администрации Октябрьского района столицы Башкирии.

Вице-мэр Уфы Сергей Хох, курирующий «ЦОБ», считает что горожане просто не знают, чем на самом деле занимается эта структура, и пользуются слухами.

— Я хоть и новый человек в городе, но не считаю что «ЦОБ» напрасно существует, у него много полезных общественных функций, — заявил «МКС» г-н Хох.

Напомним, «ЦОБ» был создан в 2011 году, и стал прообразом муниципальной милиции. Курировал запуск структуры бывший заместитель начальника управления по организации деятельности участковых уполномоченных милиции МВД по РБ полковник Олег Санников.

Тогда г-н Санников рассказывал «МКС», что инспекторы его ведомства в своей деятельности будут руководствоваться башкирским Кодексом об административных правонарушениях, не затрагивая статьи федерального КоАПа. В частности, налагать штрафы за несоблюдение правил благоустройства и нарушение санитарных норм, а также помогать инспекторам по делам несовершеннолетних и участковым зачищать дворы от автохлама. А вот передачи «ЦОБу» функций патрульно-постовой службы по охране правопорядка на улицах, не планировалось изначально.

В ответ на упреки горожан вице-мэр Уфы Сергей Хох предъявил отчет работы службы. К примеру, центр провел за год 468 заседаний антиалкогольной и семейно-бытовой секции, рассмотрел 716 материалов и обсудил 586 граждан, «ведущих антиобщественный образ жизни». Также служба обсудила на своих районных советах «208 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками».

Кроме того, «ЦОБ» сотрудничает с полицией и ведет так называемую «профилактическую работу»: на встречу с инспекторами пригласили 563 уфимцев, «допустивших различного рода правонарушения, связанные с кражей из магазинов, мошенническим действиями, употребляющими наркотические вещества».

По запросу ГУФСИН «ЦОБ» встретился с 536 условно осужденными и теми, кто освободился из мест лишения свободы.

В пункте «по запросу военкоматов» стоит цифра 6333 призывника, но не расшифровывается, какую работу с парнями провели инспекторы: то ли участвовали в облавах на уклонистов, то ли поднимали патриотический настрой у новобранцев.

В образовательных учреждениях «ЦОБ» провел 5076 лекций и 206 родительских собраний, и 11 тысяч «индивидуальных бесед с трудными подростками». Еще за минувший год «ЦОБ» охранял «876 культурно-массовых и спортивных мероприятий» и заполнил 8259 административных протоколов на 15,8 млн рублей.

По словам Сергея Хоха, инспекторы «ЦОБа» пополняют казну города, поскольку с начала этого года административные штрафы за нарушение муниципальных правовых актов зачисляются не в республиканский, а местный бюджет.

А вот требования упразднить муниципальную охранную службу так и останутся на бумаге. По законодательству, публичные слушания носят рекомендательный характер.

Между тем, в начале года вступила в силу ведомственная трехлетняя программа финансирования «ЦОБа»: 480 млн рублей до 2015 года. Из них в 371 млн рублей за три года отдадут на «мероприятия по обеспечению общественного порядка в жилом секторе». В 15,6 млн рублей авторы документа оценивали ремонт помещений районных отделов «ЦОБа» и закупку мебели для них. 1,3 млн потратят на компьютеры и связь.