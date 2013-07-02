Директор «Янган-Тау» наказывал провинившихся подчиненных невыплатой зарплаты

Posted 2 июля 2013, 12:15
Published 2 июля 2013, 12:15
Modified 13 марта, 07:56
Updated 13 марта, 07:56
Обвинительное заключение против бывшего руководителя санатория, располагающегося в Салаватском районе Башкортостана, утвердил прокурор республики Андрей Назаров, поскольку в момент совершения преступлений г-н Бадретдинов являлся депутатом башкирского Курултая и обладал иммунитетом. В момент вынесения приговора Рамиль Бадретдинов депутатского мандата уже лишится, так как в сентябре будет сформирован новый состав республиканского парламента, а учитывая уголовное преследование, нынешний директор санатория «Зеленая Роща» вряд ли вновь станет народным избранником.
По версии следствия, Рамиль Бадретдинов, незаконно выписывал себе премии за успешное участие санатория в конкурсах и презентациях, таких как «Лучшая здравница», «Лучший художественный коллектив самодеятельного творчества». Всего за три года директор поощрил себя на сумму около 350 тысяч рублей.
При этом сотрудников санатория г-н Бадретдинов держал в «черном теле». Так, он удержал из зарплаты трех своих подчиненных 115 тысяч рублей, которые пошли на выплату штрафов за нарушения экологического законодательства, хотя эти средства должен был заплатить санаторий. Таким образом, директор наказал сотрудников, виновных в том, что не уследили за соблюдением экологических требований. По этой же схеме действовал г-н Бадретдинов, когда отказался в течение пяти месяцев выплачивать зарплату водителю санатория, попавшему в аварию, причем не по своей вине. Волюнтарист решил вычесть из жалования шофера средства, которые потратились на ремонт машины.
«При этом беременная жена и двое малолетних детей водителя лечебно-оздоровительного учреждения были лишены средств к существованию и поставлены в тяжелую жизненную ситуацию», — отмечают в прокуратуре РБ.
Как сообщили «МКС» в надзорном ведомстве Башкирии, Рамиль Бадретдинов в ходе следствия своей вины не признал, объясняя, что действовал в соответствии со своими должностными обязанностями. Тем не менее, мужчина будет отвечать перед судом по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств»), по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Если суд признает Рамиля Бадретдинова виновным по всем вменяемым ему преступлениям, то директору санатория «Зеленая Роща» по совокупности совершенных прегрешений грозит до 13 лет лишения свободы.
Справедливости ради надо сказать, что Рамиль Бадретдинов в бытность руководителем санатория «Янган-Тау» считался сильным директором, который вывел курорт на передовые позиции. Его назначение в санаторий «Зеленая Роща» официально объяснялось желанием властей «подтянуть» уфимскую здравницу, находящуюся не в лучшем экономическом положении. А в кулуарах говорили о том, что Рамиля Бадретдинова попросили оставить место директора «Янган-Тау», чтобы трудоустроить бывшего депутата Госдумы Энгельса Кульмухаметова после истечения полномочий. Г-н Кульмухаметов родом из Малояза и ныне трудится главным врачом знаменитого курорта.