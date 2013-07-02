Директор «Янган-Тау» наказывал провинившихся подчиненных невыплатой зарплаты

При этом сотрудников санатория г-н Бадретдинов держал в «черном теле». Так, он удержал из зарплаты трех своих подчиненных 115 тысяч рублей, которые пошли на выплату штрафов за нарушения экологического законодательства, хотя эти средства должен был заплатить санаторий. Таким образом, директор наказал сотрудников, виновных в том, что не уследили за соблюдением экологических требований. По этой же схеме действовал г-н Бадретдинов, когда отказался в течение пяти месяцев выплачивать зарплату водителю санатория, попавшему в аварию, причем не по своей вине. Волюнтарист решил вычесть из жалования шофера средства, которые потратились на ремонт машины.