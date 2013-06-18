Рецензенты романа Ильи Райха: «Тарантино отдыхает»

Каждый персонаж романа представлен объемно, как маленькая жизненная повесть, и вроде наметившиеся вначале полюса «герой-антигерой» на деле оказываются просто отдельными пластами, неразрывно между собой связанными и логически вытекающими один из другого в непредсказуемый и неожиданный клубок взаимосвязей и столкновений интересов. Персонажи настолько объемны и многополярны, что кажутся живыми, настоящими людьми, а не литературными образами, живущими где-то рядом, ты их знаешь, но оказывается, лишь поверхностно, начинаешь им сопереживать или негодовать, радоваться и грустить. Понять, значит простить или понять, значит, стать сильнее, лучше, добрее, умнее…