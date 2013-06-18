Рецензенты романа Ильи Райха: «Тарантино отдыхает»

Posted 17 июня 2013, 20:39
Published 17 июня 2013, 20:39
Modified 13 марта, 07:54
Updated 13 марта, 07:54
Например, «Ошеломлен. Уровень очень высок. В общем, Тарантино отдыхает. Рекомендую к прочтению. Жду продолжения и бумажный вариант, хочется, конечно… Можно без преувеличения сказать, что у нас появился писатель вселенского масштаба».
В отличие от анонимных критиков, после прочтения романа директор бюро международного информационного агентства «Интерфакс-Поволжье» в РБ Сурайё Собирова решилась на первую рецензию книги коллеги.
Сурайё Собирова: «Роман Ильи Райха — залп литературной „Катюши“
Когда начала читать детективный роман Ильи Райха, признаюсь, опасалась, как недоверчивый, уже объевшийся романами читатель, что это лишь добротное «чтиво», но тут очень ошиблась. Затянуло, хотя предпочитаю признанные и критиками и читателями классические детективы.
Яркий, сочный, легкий, без утяжелений, но одновременно и без нарочитых упрощений хороший красивый интеллигентный русский язык, крутой сюжет, непростые герои, каждый со своей историей жизни, причем непростой, но рассказанной вроде бы, между прочим, но очень креативно: как будто кто-то про малознакомого «незаметного» человека рассказали что-то экстраординарное. Узнаваемые по описанию места Уфы, их невольно сравниваешь со своими ощущениями, по которым ходят, где живут и работают герои, прототипы которых и угадываются, и нет.
Каждый персонаж романа представлен объемно, как маленькая жизненная повесть, и вроде наметившиеся вначале полюса «герой-антигерой» на деле оказываются просто отдельными пластами, неразрывно между собой связанными и логически вытекающими один из другого в непредсказуемый и неожиданный клубок взаимосвязей и столкновений интересов. Персонажи настолько объемны и многополярны, что кажутся живыми, настоящими людьми, а не литературными образами, живущими где-то рядом, ты их знаешь, но оказывается, лишь поверхностно, начинаешь им сопереживать или негодовать, радоваться и грустить. Понять, значит простить или понять, значит, стать сильнее, лучше, добрее, умнее…
Тут каждый выбирает сам.
После первых же страниц, по моему мнению, начинается саспенс (в англ. языке suspense — беспокойство, приостановка), от латинского глагола suspendere — подвешивать, т. е. изначально саспенс — это некое «подвешенное состояние». По определению Франсуа Трюффо (французский режиссер, выпустивший в 1966 году после 52-часового интервью с Альфредом Хичкоком книгу «Кинематограф по Хичкоку») это «нарастание напряженного ожидания».
Саспенс, по моим ощущениям, только нарастает, и хочется заглянуть в конец романа, чтобы узнать, кто убил и уже перевести дух.
Но, во-первых, это невозможно, окончания то еще нет — роман публикуется с продолжением, а во-вторых, хочется, чтобы «праздник для ума» продолжился как можно дольше. Когда читаешь хорошую книгу, боишься, что она скоро закончится, потому медленно читаешь-перечитываешь понравившуюся или поразившую оригинальностью строчку, повторяешь каждое необычное, но созвучное твоим мыслям выражение.
Я смакую этот роман — деликатес для ума. Не потому, что сюжет закручен и пока никак не вычислить убийцу, ведь по закону жанра, им должен оказаться совершенно не тот, кого подозреваешь, а «крот», а потому, что интересно понять, что думает и почему поступает так или иначе каждый их героев романа.
Большой респект автору. Он дилетант на литературном поприще, но тот, который сродни появлению первой «Катюши» на войне.
Роман взорвал, на мой взгляд, литературное поле республики. Писательский талант Ильи Райха жжет и освещает некоторые ранее укрытые темным туманом для глубокого психологического анализа стороны характера, поступков, о которых порой даже сам себе не признаешься.
На литературном небосклоне Башкирии родилась новая звезда.
Сурайё СОБИРОВА.