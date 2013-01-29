Сразу две юношеские команды республики капитально «переоделись»

Семейная обстановка
Соседи из Стерлитамака приехали сюда все по тому же поводу: игрокам вручали новое обмундирование, которое обеспечит качественную защиту на льду.
В Большом Куганаке работает уникальный детский дом: здесь родных братьев и сестер не разделяют, как это часто случается, а, наоборот, селят вместе в отдельных комнатах.
— В феврале мы будем праздновать свое 12-летие, — рассказывает директор детского дома Галина Поскребышева. — За это время у нас выросли более двух сотен ребят.
Именно отсюда в благотворительный фонд «Урал» поступила просьба подарить хоккейную форму местной команде — многие ребята из детского дома серьезно увлекаются игрой. Теперь Куганакский детский дом стал третьим в списке приютов, которым фондом «Урал» была подарена форма. Всего же благотворители экипировали уже 827 игроков из 38 команд по всему Башкортостану.
Воспитанники здешнего детдома привыкли не оставлять в своем ежедневном графике ни одной свободной минуты: после школы они занимаются вязанием или пением, работают на компьютерах, тренируются на спортивных тренажерах и совершенствуют кулинарное мастерство в комнате домоводства, где кухня точно такая же, как в обычной городской квартире.
— Мальчишки в последнее время стали почему-то больше времени проводить на кухне, — рассказывает Галина Викторовна. — Гости очень часто не верят, что парни умеют творить настоящие кулинарные шедевры, поэтому мы все их блюда фотографируем и составили уже целый альбом. Раньше кулинария соперничала у них с занятиями в спортзале, а теперь, думаю, ребята начнут пропадать на катке.
Действительно, местная команда, в которой состоят мальчики из детдома, входит в республиканскую Юношескую хоккейную лигу, игры которой сейчас как раз в разгаре.
— У нас впереди отбор по двум группам, и новая форма ребятам придется как раз кстати, — говорит президент Федерации хоккея по республике Александр Николаев. — Ведь если простые мальчишки будут заниматься на хорошем льду, да еще и в профессиональной форме, то стремление к совершенствованию будет выше.
Капитан команды Большого Куганака Александр Баранов занимается хоккеем уже несколько лет и приезжает играть каждую неделю, хотя уже учится в железнодорожном колледже.
— Мы раньше играли в старой форме, которую нам в школе выдали, — говорит он. — Но еще до вручения заглянули в сумки с подарками — форма действительно выглядит очень внушительно. Если команда имеет подобный уровень обмундирования, то амбиции возрастают. Скажу по себе: хочется играть лучше и лучше.
Первая примерка
Потенциальные соперники куганакцев из стерлитамакского хоккейного клуба «Спортивные надежды» пока что не играют в ЮХЛ, но теперь настроены решительно.
— Для нас это очень важно, тренируемся почти каждый день, и форма как раз то, что жизненно необходимо для игры, — говорит капитан Иван Лазарев. — Нашей ближайшей целью является победа на городском турнире, а потом надеемся взять кубок Башкортостана.
Шестнадцатилетнего парня привел в спорт отец — полный тезка сына Иван Лазарев.
— Он занимался в том же клубе, что и я теперь, — рассказывает Ваня. — Может, любовь к этому виду спорта изначально во мне была заложена, но то, что хоккей занимает в моей жизни важное место, — это факт.
Тем временем вратарь сборной Куганака Михаил Парамонов уже начал примерять обновку.
— Новая форма, как и любая другая одежда, должна удобно сидеть, — говорит парень. — Но в случае со спортивной амуницией нужно время, чтобы привыкнуть. Но, выбирая ее, благотворители очень постарались, ведь несмотря на большой объем всех частей формы, она очень легкая — в игре мы это оценим.
Вручал спортивное обмундирование ребятам известный хоккеист Денис Афиногенов, который, как и все мальчишки его времени, начинал свою большую спортивную карьеру с дворовой площадки.
— Понятно, что наличие добротной амуниции важно для всех хоккейных игроков, — говорит он. — Но обычным ребятам иногда покупают форму родители или дают донашивать знакомые. В случае с приемными детьми таких возможностей почти нет, поэтому для них особенно важны такие нужные спортивные подарки.
Денис подчеркивает, что вырастить из каждого игрока чемпиона — не самоцель, главное — вытащить молодежь из-за компьютера, а подъездные посиделки заменить ежедневными матчами.
— Нам уже пора в этом плане догнать Европу: там при каждом университете и школе есть отличные площадки для любого вида спорта, — продолжает он. — И молодые спортивные звезды даже освобождаются от оплаты за обучение в вузе. Это как раз тот самый случай, когда опыт необходимо перенимать, он действительно полезный: и для спортсменов, и для здоровья нации, и даже для престижа страны.
Алина Нилова.