Сразу две юношеские команды республики капитально «переоделись»

— Нам уже пора в этом плане догнать Европу: там при каждом университете и школе есть отличные площадки для любого вида спорта, — продолжает он. — И молодые спортивные звезды даже освобождаются от оплаты за обучение в вузе. Это как раз тот самый случай, когда опыт необходимо перенимать, он действительно полезный: и для спортсменов, и для здоровья нации, и даже для престижа страны.