Александр Корсик: «АНК «Башнефть» была и останется налоговым резидентом РБ»

- В Башкирии у нас сосредоточено основное производство, сеть заправок, проживает основная часть работников и акционеров, - сказал г-н Корсик. - Поэтому здесь мы и должны платить налоги. Никаких планов по изменению этого статуса нет.
Нет в планах менеджмента и собственников проводить в перспективе масштабные сокращения персонала.
- Где необходимо, будем сокращать избыточный персонал, а где нужно, наоборот - увеличивать, – сказал Александр Корсик.
К индексации зарплаты сейчас руководство «Башнефти» тоже старается подходить гибко.
- Ленивый и малоквалифицированный работник не должен зарабатывать наравне с трудолюбивым и высококвалифицированным, – продолжил Александр Леонидович. - С другой стороны, если зарплата будет неконкурентная, мы растеряем наиболее квалифицированные и опытные кадры.
На вопрос одного настырного акционера о размере зарплаты самого г-на Корсика, президент «Башнефти» заметил, что она у него больше всех в компании, но так и должно быть, поскольку он ее руководитель, а точный размер жалования он сообщает только своей жене и налоговым органам.
Порадовали владельцы компании акционеров сообщением, что изменений в дивидендной политике «Башнефти» не предвидится, поскольку в этом заинтересован основной собственник - АФК «Система».
На собрании отмели претензии некоторых акционеров, что компания не участвует в развитии местного спорта или культуры.
- С середины прошлого года мы больше не спонсоры футбольного клуба ЦСКА, - возразил г-н Корсик. - А за счет собственных средств мы провели, например, полную реконструкцию уфимского Дворца спорта к молодежному чемпионату мира по хоккею. А это совсем не дешево.
Председатель совета директоров компании Феликс Евтушенков поручил впредь широко информировать о спонсорской деятельности.
Оказывается, на развитие социальных и культурных программ Башкирии «Башнефть» за последние три года потратила 5 млрд. рублей.
А по поводу телевизионной передачи «Что, где, когда?», спонсируемой компанией, г-н Корсик заметил, что это «очень полезная для молодежи программа».
Надо сказать, что собрание акционеров прошло на этот раз в гораздо более демократичной атмосфере, чем предыдущие. Всех акционеров, желающие выступить с места, выслушали, какие бы частные вопросы они не задавали. И руководители «Башнефти» на этот раз никуда не спешили.
Обнадеживает и то, что в этот же день Александр Корсик сообщил журналистам, что в ближайшее время будет подписано соглашение между правительством республики и компанией по охране окружающей среды.
Евгений КОСТИЦЫН.