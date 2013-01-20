Александр Корсик: «АНК «Башнефть» была и останется налоговым резидентом РБ»

На вопрос одного настырного акционера о размере зарплаты самого г-на Корсика, президент «Башнефти» заметил, что она у него больше всех в компании, но так и должно быть, поскольку он ее руководитель, а точный размер жалования он сообщает только своей жене и налоговым органам.