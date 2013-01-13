Винокур привезет в Уфу свой театр пародий

В столице Башкирии Владимир Винокур выступит со своим театром пародий, который поможет оживить на сцене образы известных звезд российской эстрады – Валерии, выпускников фабрики звезд, Глюкозы, Людмилы Гурченко, Николая Баскова, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и других артистов в новом красочном шоу «Вино-Шоу-Кур». Веселые музыкальные номера будут чередоваться со старыми и новыми монологами Винокура.
Отличное настроение, мощный заряд позитива и положительных эмоций уфимцам гарантированы, ведь выступления артистов Театра пародий Владимира Винокура - это, прежде всего, вечер друзей на радость себе и для удовольствия публики!
Начало в 19.00. Стоимость билетов: 400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 руб.
Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 276-76-77.