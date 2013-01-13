Винокур привезет в Уфу свой театр пародий

Государственный театр пародий под руководством Владимира Винокура представит уфицам 2 февраля музыкально-танцевальное шоу с юмористическими монологами и пародиями, главным героем которых, конечно же, будет сам Винокур. Владимир - великолепный пародист, прекрасный певец, яркий драматический артист. Главная особенность его таланта в том, что его невозможно ограничить определенными, четкими рамками какого-либо жанра. Концерт Винокура в ДК «Нефтяник» организует продюсерский центр «Радус».