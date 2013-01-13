В Башкирии возрождают новую экономическую политику прошлого века

Правительство Башкирии готовит несколько моделей частно-государственных концессий в рамках инвестиционной стратегии республики. По задумке авторов документа, в будущем коммерсанты будут строить поликлиники и детсады и отдавать их государству, причем в выгоде будут все: и бизнес, и правительство, и жители республики. "Один из приоритетов, которые мы будем продвигать – так называемая «социальная концессия». Опыт у республики уже есть, просто сам термин до этого широко не использовался", - говорит глава министерства экономического развития РБ Александр Марьин. - "Есть несколько моделей. Самая простая – классическая рассрочка, это когда бизнес строит, например, поликлинику, или другой социальный объект, оснащает оборудованием и передает государству. Республика, к примеру, в течение десяти лет, рассчитывается за эту собственность".