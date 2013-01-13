В Башкирии возрождают новую экономическую политику прошлого века

Всего известно пять моделей концессий используемых в международной практике. Такие как «ВОО» (Build-Own-Operate) «Строительство-владение-управление», или «BOT» (Build-Operate-Transfer) -«Строительство-управление-передача». По словам г-на Марьина, эти концессии попробуют использовать в Башкирии.
- Есть услуги, которые государство должно оказывать, к примеру, те же детские сады. Бизнес за свой счет строит детский сад, берет его в управление, и свои инвестиции возвращает за счет управления этим детским садом. После того как вернул инвестиции – детский сад передается республике. Государству интереснее получить социальный объект сейчас, также, как и население хочет получить услугу сегодня, а не ждать пока у государства появится деньги на строительство.
Интересно, что предлагаемая концессия использовалась еще большевиками в первые годы советской власти в период так называемого НЭПа – новой экономической политики. Как ни странно, строители коммунизма не чурались кредитоваться частными капиталами и нанимать управленцев их числа «бывших» и иностранцев. Так например, план ГОЭЛРО был частично реализован концессионерами.
Авторы романа «Двенадцать стульев» называли Остапа Бендера и Кису Воробьянинова «концессионерами», а главный герой, обаятельный мошенник и вовсе заявлял: «Чего не сделаешь для блага концессии!»
Со временем НЭПа о концессиях вспомнили только в постсоветское время, когда в 2005 году Госдума приняла Закон «О концессионных соглашениях».
Однако вопрос с профитом для нынешних концессионеров остался открытым, не понятно какими будут тарифы на использование социальных объектов, построенных коммерсантами, и на какие льготы пойдет правительство Башкирии для запуска концессионных схем. Александр Марьин заметил, что в расчет концессионера с государством закладывается процентная ставка за рассрочку.
- Из-за инфляции коэффициенты строительно-монтажных работ растут быстрее, чем процентные ставки, которые бизнес просит за предоставление рассрочки, - сказал он. - К тому же финансирование проще привлекать под государственный контракт. Тогда и ставки кредита становятся более комфортными.
Дмитрий КОЛПАКОВ.