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Старый театр кукол в Уфе проглотит Чудо-юдо рыба-кит

13 января 2013, 19:55
Комиссия республиканского минкульта подвела итоги конкурса на лучшую концепцию пристроя к театру кукол на проспекте Октября в Уфе. Победу одержала работа команды архитекторов Анастасии Ивановой, Ивана Ладыгина и Алисы Таиповой компании «Проект Мастер». Авторы взяли за основу сказку Петра Ершова «Конек-горбунок», создав пристрой в форме огромного трехэтажного кита из витражного стекла. В нем и предлагается устроить два новых зрительных зала и множество служебных помещений театра, а также два подземных уровня.

Как рассказала «МКС» директор фирмы «Проект-Мастер» Валентина Горбулина, выполнено одно из главных условий конкурса – строительство будущего театра не должно превышать 1 миллиарда рублей, поэтому смета обсчитывалась так, чтобы не выйти за пределы дозволенной суммы.

Как говорится в пояснительной записке, «композиция проекта иллюстрирует сцену освобождения кораблей из пасти Чуда-юда рыбы-кит. Огромный стеклянный кашалот обнимает существующее здание театра, а перед его пастью стоит деревянный корабль. На спине у кита село, как описано в сказке Ершова. Со старым театром пристрой соединяется переходом «на месте витража в существующем здании».

- Почему именно сказка «Конек-горбунок»? Мы рассматривали несколько вариантов, ну например, версию с дворцом Шахеризады и «Изумрудного города», - рассказывает Валентина Горбулина. – Но если посмотреть на оформление всех кукольных театров, то это, в основном, замки. Решили не браться за «избитую» тему и искать другой вариант. Обратились к сказке Ершова - кит большой и это можно интересно обыграть.

А вот село на горбу кита будет бутафорским и прикроет трубы вентиляции и шахты лифта.

- Изначально была идея устроить в этом «поселке» кафетерий, но склонились к тому, что лучше приспособить под ресторацию плавник кита, выходящий на проспект Октября, - сказала г-жа Горбулина.

Существующий сейчас фонтан перед зданием театра, по задумке авторов, спрячут внутри корабля перед пастью кита.

- Мы хотели бы сделать внутри корабля круглогодичную отапливаемую игровую детскую площадку, включив в нее существующий фонтан, - говорит директор фирмы «Проект Мастер». – Дело в том, что обслуживание фонтана в помещении дешевле, нежели на улице – меньше износа механизмов, насосов, они не подвергаются перепадам температур. Но как поступить с существующим фонтаном, окончательно решит сам театр и минкульт.

Еще одна идея – фонтан-водопад из пасти кита, особенно это будет выглядеть эффектно с ночной подсветкой.

Также в техзадании конкурса оговаривалась разбивка сквера перед театром. Сейчас аллея с детской площадкой находится в плачевном состоянии, «Проект-Мастер» предложил организовать здесь зону аттракционов в продолжение темы сказки Ершова с выплывающими из пасти кашалота небольшими кораблями.

Конкурсная комиссия приняла решение взять «Конька-горбунка» за основу при реконструкции театра кукол и назначить конкурс на проектирование здания.

Авторам концепции выплатят премию в сто тысяч рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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