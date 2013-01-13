Старый театр кукол в Уфе проглотит Чудо-юдо рыба-кит

Как рассказала «МКС» директор фирмы «Проект-Мастер» Валентина Горбулина, выполнено одно из главных условий конкурса – строительство будущего театра не должно превышать 1 миллиарда рублей, поэтому смета обсчитывалась так, чтобы не выйти за пределы дозволенной суммы.
Как говорится в пояснительной записке, «композиция проекта иллюстрирует сцену освобождения кораблей из пасти Чуда-юда рыбы-кит. Огромный стеклянный кашалот обнимает существующее здание театра, а перед его пастью стоит деревянный корабль. На спине у кита село, как описано в сказке Ершова. Со старым театром пристрой соединяется переходом «на месте витража в существующем здании».
- Почему именно сказка «Конек-горбунок»? Мы рассматривали несколько вариантов, ну например, версию с дворцом Шахеризады и «Изумрудного города», - рассказывает Валентина Горбулина. – Но если посмотреть на оформление всех кукольных театров, то это, в основном, замки. Решили не браться за «избитую» тему и искать другой вариант. Обратились к сказке Ершова - кит большой и это можно интересно обыграть.
А вот село на горбу кита будет бутафорским и прикроет трубы вентиляции и шахты лифта.
- Изначально была идея устроить в этом «поселке» кафетерий, но склонились к тому, что лучше приспособить под ресторацию плавник кита, выходящий на проспект Октября, - сказала г-жа Горбулина.
Существующий сейчас фонтан перед зданием театра, по задумке авторов, спрячут внутри корабля перед пастью кита.
- Мы хотели бы сделать внутри корабля круглогодичную отапливаемую игровую детскую площадку, включив в нее существующий фонтан, - говорит директор фирмы «Проект Мастер». – Дело в том, что обслуживание фонтана в помещении дешевле, нежели на улице – меньше износа механизмов, насосов, они не подвергаются перепадам температур. Но как поступить с существующим фонтаном, окончательно решит сам театр и минкульт.
Еще одна идея – фонтан-водопад из пасти кита, особенно это будет выглядеть эффектно с ночной подсветкой.
Также в техзадании конкурса оговаривалась разбивка сквера перед театром. Сейчас аллея с детской площадкой находится в плачевном состоянии, «Проект-Мастер» предложил организовать здесь зону аттракционов в продолжение темы сказки Ершова с выплывающими из пасти кашалота небольшими кораблями.
Конкурсная комиссия приняла решение взять «Конька-горбунка» за основу при реконструкции театра кукол и назначить конкурс на проектирование здания.
Авторам концепции выплатят премию в сто тысяч рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.