Старый театр кукол в Уфе проглотит Чудо-юдо рыба-кит

- Почему именно сказка «Конек-горбунок»? Мы рассматривали несколько вариантов, ну например, версию с дворцом Шахеризады и «Изумрудного города», - рассказывает Валентина Горбулина. – Но если посмотреть на оформление всех кукольных театров, то это, в основном, замки. Решили не браться за «избитую» тему и искать другой вариант. Обратились к сказке Ершова - кит большой и это можно интересно обыграть.