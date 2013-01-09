Экс-прокурор, осужденный за мошенничество, считает себя невиновным

Как установил районный суд, Георгий Еприкян в июне 2010 года провел проверку соблюдения законности в игорном заведении и, обнаружив нарушения санитарной и противопожарной безопасности, потребовал от хозяина лотерейного казино 500 тысяч рублей за нивелирование результатов ревизии. После проверки клуб был закрыт, а за его открытие прокурор просил отдать полмиллиона рублей сразу, либо выплачивать по 50 тысяч рублей ежемесячно. Деньги хозяин клуба должен был передать через знакомых г-на Еприкяна - Шамиля Кучкарова и Альберта Сукиасяна.
Но о сделке с законником стало известно сотрудникам УФСБ по РБ. Чекисты задержали парней, которые взяли у Рамиля Биктимирова портфель с 400 тысячами рублей, но отдать его никому не успели. Суд посчитал показания посредников против г-на Еприкяна достаточными для вынесения обвинительного приговора.
По мнению защитника Георгия Еприкяна Алексея Зеликмана, районный суд вынес необоснованный и незаконный вердикт.
"На суде представитель УФСБ по РБ говорил о том, что деньги предназначались не Георгию Еприкяну, а другому человеку, которого следствие вывело из-под удара", - говорит адвокат. – "Но суд не принял это свидетельство во внимание, посчитав моего подзащитного виновным без должных оснований, опираясь лишь на слова посредников, которые в момент задержания и во время следствия несколько раз меняли свои показания".
Сразу как началось следствие, юрист первого класса Георгий Еприкян покинул прокурорские ряды. Интересно, что больше не работает в надзорном ведомстве и сын нынешнего главы минимущества Рамиля Искужина Ильвир Искужин, написавший рапорт о готовящемся преступлении и проходивший по делу свидетелем. Посредники, несшие взятку, и вовсе избежали уголовной ответственности и даже, будучи в статусе свидетелей, не явились на судебное заседание. В следственном комитете РФ по РБ, тем не менее, отмечают, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), предусматривающей до шести лет заключения. Но Фемида не стала лишать свободы проштрафившегося экс-прокурора, ограничившись «компромиссным» решением - штрафом в 400 тысяч рублей.