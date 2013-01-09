Экс-прокурор, осужденный за мошенничество, считает себя невиновным

Сразу как началось следствие, юрист первого класса Георгий Еприкян покинул прокурорские ряды. Интересно, что больше не работает в надзорном ведомстве и сын нынешнего главы минимущества Рамиля Искужина Ильвир Искужин, написавший рапорт о готовящемся преступлении и проходивший по делу свидетелем. Посредники, несшие взятку, и вовсе избежали уголовной ответственности и даже, будучи в статусе свидетелей, не явились на судебное заседание. В следственном комитете РФ по РБ, тем не менее, отмечают, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), предусматривающей до шести лет заключения. Но Фемида не стала лишать свободы проштрафившегося экс-прокурора, ограничившись «компромиссным» решением - штрафом в 400 тысяч рублей.