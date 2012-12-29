Еще не конец. Представитель духовенства назвал признаки апокалипсиса

Козни дьявола
Отец Роман уверен, что религия и вера лежит в плоскости объективной реальности.
- Но ведь никто не может измерить Бога или взвесить душу, значит все субъективно...
- То, что не контролируется методом познания, то вполне открывается человеку в общении и восприятии. Поэтому мир познается, прежде всего, посредством веры.
- Значит, для верующих объективная реальность не только Бог, но и дьявол?
- Зло – это ошибка, появившееся из-за греховности человечества. Нужно помнить, что зло всегда жаждет восторжествовать и паразитирует на людских слабостях. Но, кстати, если конец света все-таки наступит, то это будет означать окончательное поражение и исчезновение зла. И тогда наступит возможность бесконечного развития свободы и добра — поэтому для верующих людей конец света все же светлое событие. И память о неминуемой собственной смерти прихожанин постоянно хранит в себе — все молитвы указывают на бренность наших тел. Это придает определённые принципы жизни - «помни час свой смертный и никогда не согрешишь». А если человек не понимает настоящего смысла бытия, то это в итоге и порождает такие отчасти смешные слухи о конце света.
- Как вы думаете, кому понадобилась столь масштабная мистификация?
- Слухи о приближающемся конце света возникали во все времена жизни человечества - в 1000, в 1037, в 1492 годах и даже 90-х годах прошлого века. А сегодня, может, кто-то имел свой интерес – продать залежавшиеся товары на складе. Но если серьезно, есть в этом и некий дьявольский промысел – продвигать ожидание конца света через средства массовой информации. Так грабители усыпляют бдительность охраны банка – многократно заставляют попусту срабатывать сигнализацию, чтобы в момент ограбления, когда и в самом деле прозвучит сигнал тревоги, сторожа не забеспокоились или, устав от проверок сигнальной системы, отключили ее совсем.
- То есть вы полагаете, что зло мыслит настолько далеко и добивается, чтобы люди перестали ждать конца света?
- Конечно. Ведь для церкви иное понятие о конце света — это не просто страх, который заставляет сносить продукты с прилавков – это подведение итогов жизни человечества, явление Христа, который вновь спасет заблудших людей.
- И действительно случится второе пришествие?
- Сам Христос сказал, что никто об этом не знает, кроме Отца Небесного. Но, не зная даты можно увидеть признаки грядущего пришествия. Оно предзнаменуется появлением антихриста, который будет бороться с церковью и потерпит поражение — все это изложено в книге Откровений Иоанна Богослова в Новом Завете.
- А есть какие-то признаки, как мы узнаем, что наступает тот самый конец света?
- Основные признаки будут крыться в духовно-нравственном состоянии человечества: именно из-за этого Господь попустит появление антихриста.
- И зло придет в человеческом обличье, мы об этом сразу узнаем?
- Да, в человеческом. Это будет некая политическая фигура, которая появится на фоне разрушения государств, гибели народов и общего хаоса. Он придет с программой по созданию некой сверхдержавы. Антихрист предложит людям идею магической власти над вселенной, будет являть ложные чудеса, чтобы посредством этой власти обеспечить себе удовлетворение собственных похотей и страстей. Это будет его программа, в ходе которой он будет «гипнотизировать» людей, внушая им неверие в Бога. Время расцвета дьявола, согласно книге Иоанна Богослова, будет сопровождаться всевозможными бедствиями — природные, экономические катаклизмы, нравственный упадок. Праведники, оставшиеся верными церкви, будут нетронутыми, а весь остальной мир постигнут бедствия. Например, за выбор печати антихриста, то есть переход на сторону дьявола, люди будут поражены ужасными язвами. И длится эти бедствия будут три с половиной года, и потом на землю придет Спаситель.
- Ну, по меркам человечества и всего мироздания 3,5 года небольшой срок. Даже Великая Отечественная война длилась пять лет, и наш народ выстоял...
- Но ужасы, которые описываются в книге Откровений Иоанна Богослова сделают это срок совершенно невыносимым. И Господь сократил ради избранных семилетний срок царствования антихриста в два раза, иначе ни одна душа не спасется. Людские страдания будут не только физическими, ведь «в аду и бесов не будет» - все будут на земле. Одному Богу известно, насколько велик будет духовный упадок людей, и останутся ли еще верующие к тому времени.
- Вы говорите, дьявол придет на землю в образе тирана. Но за историю человечества их было много. Почему тот же Гитлер не сгодился на роль антихриста?
- Он был предтечей антихриста. Настоящее пришествие дьявола откладывается до тех пор, пока в мире еще есть те, которые выбирают Господа.
- Христос тоже придет в образе человека?
- Однажды он уже пришел в человеческом образе, сказано что придет «во славе очей». Как это понимать, мы не можем однозначно судить. Но предварять пришествие будет исчезновение всего мира - исчезновение того обличья и законов, по которым он существует. И появится новый мир со всеобщим Воскресением.
- Это значит, что появится новое человечество?
- Да, воскресшие души обретут тела «неуничтожимые», подобные тем, которое было у Христа. А он проходил сквозь стены, вознесся на небо, ходил по воде, превращал камни в хлеб — он был свободен от физических земных законов. Это тот самый этап развития человечества, в которой Господь создавал всех. Для многих - конец света воспринимается категорично, в то время как это событие померкнет в свете истины. Как свет маленького фонарика теряется в лучах прожектора, так свет этого мира померкнет в свете права Христова.
- То есть сейчас наша цивилизация только в начале своего развития?
- Совершенно верно. Мы все же любимы Богом, ведь если бы для него были уж так ничтожны, то сын Божий не воплощался бы в человеческом образе и не показывал бы путь в рай. Именно поэтому не стоит воспринимать конец света как всеобщее насилие, это будет завершением битвы антихриста с праведниками. Потому уже будет суд над воскресшими людьми, и это будет справедливо.
- Напоминает сюжет фантастического фильма какого-то…
- Так все апокалиптические сюжеты берут за основу одного автора – книгу откровений Иоанна Богослова, предсказавшего конец света.
На Бога надейся…
- Выходит, нам повезло, что живем в относительно спокойное время?
- Для людей верующих ожидание конца света уже заключено в религии. Это момент, конечно, напряженный и грозный, но означает оно исчезновение носителей зла и их окончательное поражение. В то же время, если люди смогут избежать ожесточения к Богу, то Господь отсрочит появление антихриста, это значит, что все в наших руках.
- Значит, если антихрист пока не пришел, мы не столь безнадежны и не настолько испорчены?
- Мы должны, не ориентируясь на даты, всегда этого пришествия ожидать, живя достойно. Ведь если известно конкретное число окончания земной жизни, многие опустят руки, или наоборот захотят совершить много плохих поступков, считая, что уже поздно исправляться. После пришествия Господь устроит суд над грешниками и праведниками, и каждый получит то, что он заслужил за каждый день своей жизни. Человек не может победить зло, но в своей внутренней борьбе человек должен никогда не сдаваться, и все трудности сможет преодолеть силой и преданностью к своей вере.
- Мы так устроены, что обращаемся к вере только в самых сложных ситуациях, как дети, которые бегут за помощью к родителям. Такое отношение ведь не совсем правильно — ставить свечку перед святыми, только тогда, когда пришла беда?
- Это следствие того, что семья и общество давно перестали закладывать с детства ценности религии, навыки и потребности в молитве, радости и легкости поста, вообще духовной потребности.
- Вы имеете в виду 70 лет государственного атеизма в стране?
- Да, но и сейчас восстановление происходит достаточно непросто. Радует, что в этом году в школах был введен предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» - я считаю, это яркий момент в жизни нашего отечества и признак человеческого покаяния. Введение такого предмета как раз позволит закладывать человеческие добродетели: уважение к старшим, любовь, веру - все это составляет культурное ядро, выражением которого является наш народ.
- Но государственные деятели медлили с этим, надеясь на то, что необходимое духовное воспитание даст семья…
- Появилось целое поколение, выпавшее из всяческого духовного воспитания — его не способно было дать ни государство, ни семья. Об этом говорят и безжалостные цифры статистики — в начале 1990-х Россия среди развитых стран занимала первое место по числу самоубийств. Это говорит о том, что люди перестали воспринимать и свою, и чужую жизнь как дар Божий. Покойный патриарх Алексий и все лидеры других конфессий пришли к тогдашнему главе государства Дмитрию Медведеву с инициативой преподавания основ религии в школах. Религиозные лидеры нашей страны - эксперты по духовному состоянию общества, в их руках находятся определенные критерии оценки этого состояния, им можно верить и президент поверил.
- А как родители восприняли внедрение такого предмета в школе?
- По-разному. Это все хоть и было ожидаемо, но все-таки случилось внезапно, как все всегда у нас бывает. Это потребовало мужества и решимости, ведь нужно пойти и попросить, чтобы ребенок изучал именно основы религиозной культуры, ведь это большая разница с основами светской этики. В некоторых религиозных родители проявили такую активность, выбирая основы религии, где-то исламской, где-то православной. У нас в Башкирии, к сожалению, все были как-то застигнуты врасплох — всего 1,5% родителей выбрали основы православной культуры для своих детей. Это происходит потому, что до сих пор не понимают, для чего это надо.
- Родители ведь часто ведь сами не имеют должного уровня духовной культуры?
- Именно. На недавних Епархиальных Табынских чтениях в Конгресс-холле мы еще раз это обсуждали с сотрудниками минобразования и согласились с тем, что есть недоработки - многие родители даже не были в курсе нововведения. Родителям иногда просто говорили, что вводится основы светской этики, а про альтернативу они и не знали. Я думаю, даже многие учители не знают, из какого комплексного курса они читают детям предмет. 2013 год мы должны посвятить информированию родителей о сути комплексного курса и поддержании их выбора на основах исламской или православной культур. Иногда, кстати, где-то нет денег, или существует нехватка кадров, в исключительных случаях может быть неприязнь к религии у власть предержащих. Другой вопрос, что если ребенок будет изучать религию и наполнится светлыми истинами, то он принесет их и в семью, где, возможно, раньше о духовной жизни не было и речи. Нужно четко понимать ответственность за своих детей и ставить перед собой задачу их нравственного воспитания. Поэтому и все возможные средства нужно использовать, но вот достичь духовного совершенства дается немногим — это ежедневный тяжелый труд.
- Почему зло часто побеждает добро?
- Борьба происходит постоянно, об этом нам говорит Евангелие. А мы часто хотим дрейфовать — в царство небесное, или вообще в никуда — лишь бы ничего не делать. Это связано с тем, что духовная жизнь подразумевает постоянное преодоление самих себя. Точно как птица должна летать, а не ходить по земле, хлопая себя по бокам и хвалясь, что у нее есть крылья. Она должна летать, опираясь на теплый поток воздуха, который есть Господь. Но на такой подвиг должна вдохновлять и семья, и общество, и церковь. А если этих скреп нет, если семья бездействует, а религиозным организациям не удается работать с детьми в тех же школах и СМИ, то человек оказывается раздавленным потоком искушений и негативной информации.
Мария ЛЕБЕДЕВА.