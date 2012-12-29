Еще не конец. Представитель духовенства назвал признаки апокалипсиса

- Борьба происходит постоянно, об этом нам говорит Евангелие. А мы часто хотим дрейфовать — в царство небесное, или вообще в никуда — лишь бы ничего не делать. Это связано с тем, что духовная жизнь подразумевает постоянное преодоление самих себя. Точно как птица должна летать, а не ходить по земле, хлопая себя по бокам и хвалясь, что у нее есть крылья. Она должна летать, опираясь на теплый поток воздуха, который есть Господь. Но на такой подвиг должна вдохновлять и семья, и общество, и церковь. А если этих скреп нет, если семья бездействует, а религиозным организациям не удается работать с детьми в тех же школах и СМИ, то человек оказывается раздавленным потоком искушений и негативной информации.