Садальский устроил в Уфе балаган одного актера, мечтая о шекспировском Лире

Спектакль начинается с того, что герои Садальского и Васильевой встречаются в купе поезда и выясняют, что оба едут с бракоразводных процессов. Вымотанные сложными отношениями, случайные пассажиры пытаются уколоть друг друга язвительными замечаниями. При этом Садальский все не мог выйти из роли едкого народного блогера: издеваясь над своей попутчицей, на потребу публике склонял известные имена. «Хорошо играете: Чурикова нервно курит в сторонке», «пошутили в стиле Петросяна». А перед тем, как запеть, поделился со зрителями: «Пусть Басков радуется, что я редко пою, а то без работы бы остался». К слову, спектакль прерывали и вокальные номера, видимо, чтобы публика не заскучала. Поиграла в эстрадную диву и Татьяна Григорьевна, покривлявшись Мэрилин Монро, и парочка неизвестных актеров, создававших фон мэтрам. Роману Маякину и Веронике Черутти (в миру – Веронике Чмерук), изображавших героев в молодости, было не до творческих изысков мастодонтов сцены. Молодые актеры добросовестно отрабатывали хлеб: словно актеры заштатного театра дико переигрывали, декламируя с невероятным надрывом и с заламыванием рук.