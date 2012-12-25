Садальский устроил в Уфе балаган одного актера, мечтая о шекспировском Лире

Пробы ставить негде
Спектакль начинается с того, что герои Садальского и Васильевой встречаются в купе поезда и выясняют, что оба едут с бракоразводных процессов. Вымотанные сложными отношениями, случайные пассажиры пытаются уколоть друг друга язвительными замечаниями. При этом Садальский все не мог выйти из роли едкого народного блогера: издеваясь над своей попутчицей, на потребу публике склонял известные имена. «Хорошо играете: Чурикова нервно курит в сторонке», «пошутили в стиле Петросяна». А перед тем, как запеть, поделился со зрителями: «Пусть Басков радуется, что я редко пою, а то без работы бы остался». К слову, спектакль прерывали и вокальные номера, видимо, чтобы публика не заскучала. Поиграла в эстрадную диву и Татьяна Григорьевна, покривлявшись Мэрилин Монро, и парочка неизвестных актеров, создававших фон мэтрам. Роману Маякину и Веронике Черутти (в миру – Веронике Чмерук), изображавших героев в молодости, было не до творческих изысков мастодонтов сцены. Молодые актеры добросовестно отрабатывали хлеб: словно актеры заштатного театра дико переигрывали, декламируя с невероятным надрывом и с заламыванием рук.
Интересно, что Васильева оказалась в спектакле случайно: если бы не беременность Бледанс, не видать бы ее зрителю. Эвелина играла в паре с Садальским до ноября прошлого года, а в январе в спектакль ввелась Васильева. Без проблем не обошлось: по признанию самого Стаса, режиссер Белышков «отказался работать с Татьяной», которая «стала зверски менять рисунок спектакля и роли». Садальский и сам уже был не рад, что на время декретного отпуска Бледанс продюсер навязал ему в партнерши подругу. Но ведь действительно сложно представить, чтобы Васильева вписалась в созданный Эвелиной образ: актрисы не только разной фактуры, но и степени дарования.
Репетиции с Васильевой, которая настаивала на своем видении роли, заканчивались чуть ли не драками. Синяк под глазом, появившийся у Татьяны Григорьевны, лишь усилил эти слухи.
Между тем для 65-летней актрисы спектакль оказался некоторым исключением из череды пошлых постановок, с которыми она уже знакомила уфимцев. Четыре года назад во «Втором дыхании» ее героиня вынуждена была ублажать оральными ласками персонажа Долинского. А год спустя в «13-й пуговице Наполеона» - лежать под барахтающимся на ней Сергеем Ростом. Но и в «Чудиках» ее необыкновенному таланту не развернуться: пытается она сыграть трагедию дамы с богатым прошлым, но уж образ слишком мелковат. Этой мощной актрисе чего-нибудь масштабного – Электру или Антигону, а она, изящно меняя парики, все изображает какую-то невнятную разведенку, которую герой Садальского предлагает «попробовать» зрителю.
Несварение от черешни
От пьесы Агнешки Осецкой «Хочется черешни», которую взяли за основу создатели антрепризы, в спектакле не осталось и следа. Потому автором спектакля на афишах и числится некий Гавриил Кольев, которого в свою очередь хорошенько отредактировал Садальский своими «экспромтами». В 70-х в музыкальном спектакле «Современника» «Вкус черешни» по пьесе польской поэтессы блистал Олег Даль и Елена Козелькова, которые пели композиции, написанные Максимом Дунаевским и Булатом Окуджавой. Позже их сменили Олег Табаков и Алла Покровская. Постановка продержалась в репертуаре 12 лет.
Видимо, как дань тому знаменитому спектаклю Васильева произносит в спектакле строки Осецкой в переводе Окуджавы: «Там, за седьмой горой, там, за недоброй тучей, не знаю, наяву или во сне, живет мой принц прекрасный, немного невезучий». Читает удивительно проникновенно, до слез.
К сожалению, это все, что осталось от трогательной пьесы, которая стараниями продюсеров антрепризы, не без помощи Садальского, превратилась в дешевое шоу. Васильева лишь старается ему соответствовать, выдавая наработанные в кино штампы: то сыграет восторженную дурочку из «Здравствуйте, я ваша тетя», то эксцентрично басит Дуэньей из одноименной картины.
Но по-настоящему развернуться шоумену Садальскому удалось только после поклонов: труппа по традиции продемонстрировала «номера художественной самодеятельности». После молодежи Васильева спела о «Старой актрисе» на стихи Заболоцкого. «А ведь, Боже, какая актриса была и какими умами владела!», - будто про себя печально пела Татьяна Григорьевна. Садальский выдал не менее пессимистичные строки на мотив Шарля Азнавура: «И жизнь прошла, и жизнь прошла, и ничего нет впереди. Лишь пустота, лишь пустота, не уходи, не уходи...».
- Театр – волшебная вещь. Кто в него входит - тот выздоравливает: здоровые клетки пожирают больные, - для информации сообщил публике Стас и вдруг начал рассказывать, как подрабатывал маляром, с кистью в руках репетируя «Короля Лира».
Зритель же принял монолог его героя из «Декоратора любви» за чистую монету, всерьез посочувствовав актеру.
- Я хочу дожить до того счастливого момента, когда народ перестанет ходить на эстрадные концерты, а будет посещать только театр, - все больше распалялся Садальский. - Вся Европа будет заклеена огромными афишами: премьеры Чехова, Толстого, Достоевского. И обязательно среди этого огромного количества афиш будет маленькая моя, где будет написано: «сегодня в роли короля Лира - Стас Садальский».
И уже повалившись на пол в глубоком поклоне, актер в рыданиях и конвульсиях продолжал истерить: «Я – король!». И вот тут бы по сюжету на сцене появиться санитарам со смирительной робой да отволочь актера в палату к Наполеонам и другим монаршим особам. Но своей творческой агонией актер, доводя себя до предынсультного состояния, заражает и восприимчивую публику.
- А ведь действительно: настоящий артист, - перешептываются зрители по пути в гардероб, оглушенные тирадой исполнителя.
Классический случай
Что-что, а вводить в транс провинциального зрителя выспренными фразами о высоком предназначении актера и о магической силе театра у Садальского получается мастерски. После сеанса массового гипноза у зомбированных зрителей возникает полная иллюзия, что они приобщились к самому настоящему высокому искусству.
Что же мешает актеру уже сегодня гастролировать если не с Шекспиром, то с Чеховым – большая загадка. Если Садальский считает, что провинциального зрителя будет отбрасывать от афиш с именами классиков, то он глубоко заблуждается: гастроли МХТ и БДТ уфимцы отнюдь не бойкотировали. Спектакли по произведениям Булгакова, Шекспира, Достоевского проходили при аншлагах. А вот все эти шоу с песнями и гэгами, что привозит Садальский, к театру имеет самое опосредованное отношение.
Бросить бы ему давно это сомнительное антрепризное дело да отправиться по городам и весям с творческими встречами, где предаваться воспоминаниям об известных актерах прошлого, с кем сводила его судьба, от души злословить о персонажах поп-тусовки, петь, размышлять об актерской профессии, читать стихи, песочить российские власти и чихвостить местных губернаторов. В этой творческой нише успешно работает Шендерович, но до язвительного и умного сатирика Садальскому далеко.
Однако на злободневные политические темы актер шутит с особым удовольствием, умудряясь вставить шпильку чиновникам прямо во время спектакля. Высказывания оппозиционно настроенного актера порядком портят нервы чиновникам, потому нередко гастроли труппы во главе с актером отменяют без объяснения причин. В прошлый раз Станислав Юрьевич говорил что-то про депутата-идиота из «Единой России», а в этот раз осмелился лишь процетировать Сталина: «Неважно как проголосуют, главное – как посчитают».
Власти Башкирии относятся к заезжим оппозиционерам толерантно, стараясь не замечать подобные выпады. Потому перед недавним приездом Шендеровича ДК не стали срочно закрывать на ремонт, как в других городах, и перерубать электричество. Никто не думает чинить препятствий и заезжему комику.
…В финале спектакля Васильева и Садальский окончательно сращиваются со своими персонажами, превращаясь в «Таню» и «Стасика», и целуются взасос. Оказывается, что их герои и есть эти самые разведенные супруги, которые снова встречаются в купе уже свободными людьми. А то, что Васильева появляется под занавес в фате, придает особую пикантность действу. Зал взрывается аплодисментами: мол, давно пора, совет вам да любовь. Уже не одну антрепризу популярные артисты трудятся бок о бок, вместе сыграли в свежих кинопроектах «Виолончелист» и «С новым годом, мамы», оба одиноки, а потому зритель поспешил их поженить. А впереди следующая часть театрального сериала популярного тандема – антреприза «Голая правда». Очевидно, теперь артисты планируют показать все, что скрыто.
Ашир МУРАДОВ.