«Властелин души» - новогодние приключения в краю русских сказок

В силу жанровых особенностей, шоу наполнено множеством потрясающих иллюзионных трюков, сменных декораций, а также юмором, смехом и играми со зрителями на протяжении всего спектакля.
Наряду с яркими гримами в действе использованы ростовые куклы. Куклы являются многофункциональными и могут изменять форму и внешние динамические характеристики, в зависимости от того или иного события. Забавные и неугомонные Маша-растеряша и Емеля на печи никого не оставят равнодушными, а Иван-Царевич и Марья-искусница которым присущи такие качества как сила, отвага, ловкость и находчивость, могут стать для вашего ребенка примером для подражания.
Вместе с русскими сказочными героями Вы попадете в водоворот новогодних сказочных приключений с Дедом Морозом, Снегурочкой и обретете новых друзей.
Спектакль рассчитан на широкого зрителя. Ребенок научится различать, что такое добро и зло, радость и грусть, смех и слезы, а самое главное, что дружба и доброта вершат чудеса. А взрослые в свою очередь будут иметь возможность отдохнуть от будней и приобщить подрастающее поколение к волшебному миру интересной, мудрой сказки.
Авторам лишь остается добавить, что данное шоу является не только ярким динамичным зрелищем, но и несет на себе определенную этико-психологическую нагрузку, позволяющую юным зрителям в точках непреложного морального выбора (принятие решений) сделать его самостоятельно, обратившись в глубь своей души. Ибо совершенствование Человека – есть цепь многочисленных выборов пути на распутье между Злом и Добром в пользу последнего.
Новогоднее шоу состоится в Конгресс-холле со 2 по 4 января в 11.00, 13.00, 15.00. Продолжительность спектакля - 1 час 25 минут. Билеты от 200 до 350 рублей. Справки по телефонам +7937-83-71-084, 266-31-77, 294-44-64