«Властелин души» - новогодние приключения в краю русских сказок

Наряду с яркими гримами в действе использованы ростовые куклы. Куклы являются многофункциональными и могут изменять форму и внешние динамические характеристики, в зависимости от того или иного события. Забавные и неугомонные Маша-растеряша и Емеля на печи никого не оставят равнодушными, а Иван-Царевич и Марья-искусница которым присущи такие качества как сила, отвага, ловкость и находчивость, могут стать для вашего ребенка примером для подражания.