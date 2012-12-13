mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Властелин души» - новогодние приключения в краю русских сказок

13 декабря 2012, 21:34
2-4 января московский театр «Интермедия» приглашает уфимцев на театральное шоу со спецэффектами «Властелин души». Сказка для детей и взрослых рассказывает о новогодних приключениях в стране русских легенд. Проект успешно объединяет в себе разнообразие звуковых и световых спецэффектов, дающих возможность зрителю максимально полно окунуться в сюжетную линию и получить незабываемые эмоциональные впечатления. У детей появится возможность попасть в волшебный мир сказок, а у взрослых – на миг вернуться в детство и очутиться в сказочной стране у новогодней елки.

В силу жанровых особенностей, шоу наполнено множеством потрясающих иллюзионных трюков, сменных декораций, а также юмором, смехом и играми со зрителями на протяжении всего спектакля.

Наряду с яркими гримами в действе использованы ростовые куклы. Куклы являются многофункциональными и могут изменять форму и внешние динамические характеристики, в зависимости от того или иного события. Забавные и неугомонные Маша-растеряша и Емеля на печи никого не оставят равнодушными, а Иван-Царевич и Марья-искусница которым присущи такие качества как сила, отвага, ловкость и находчивость, могут стать для вашего ребенка примером для подражания.

Вместе с русскими сказочными героями Вы попадете в водоворот новогодних сказочных приключений с Дедом Морозом, Снегурочкой и обретете новых друзей.

Спектакль рассчитан на широкого зрителя. Ребенок научится различать, что такое добро и зло, радость и грусть, смех и слезы, а самое главное, что дружба и доброта вершат чудеса. А взрослые в свою очередь будут иметь возможность отдохнуть от будней и приобщить подрастающее поколение к волшебному миру интересной, мудрой сказки.

Авторам лишь остается добавить, что данное шоу является не только ярким динамичным зрелищем, но и несет на себе определенную этико-психологическую нагрузку, позволяющую юным зрителям в точках непреложного морального выбора (принятие решений) сделать его самостоятельно, обратившись в глубь своей души. Ибо совершенствование Человека – есть цепь многочисленных выборов пути на распутье между Злом и Добром в пользу последнего.

Новогоднее шоу состоится в Конгресс-холле со 2 по 4 января в 11.00, 13.00, 15.00. Продолжительность спектакля - 1 час 25 минут. Билеты от 200 до 350 рублей. Справки по телефонам +7937-83-71-084, 266-31-77, 294-44-64

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44