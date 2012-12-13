Шаляпин, на выход! Всемирно известного баса могут лишить уфимской прописки

Уфимский дебют
Родился Шаляпин в Казани в 1873 году. Кстати, дом его и там сохранился до сих пор. Отец был писцом в земской управе, а мать работала на поденной работе. Молодой Федор окончил только четыре класса, был учеником сапожника, токаря, переписчиком бумаг... Петь начал в церковном хоре, потом выступал статистом в театре. Не всегда все получалось. Но однажды, случайно узнав, что формируется хор для поездки в Уфу, пришел к антрепренеру Семену Семенову-Самарскому и напросился в поездку на самых скромных условиях. Тогда же Шаляпин подписал, не читая, свой первый контракт, получив при этом билет до Уфы и аванс.
«Аванс? Я не знал, что это такое, но мне очень понравилось это слово. Я почувствовал за ним что-то хорошее», - писал впоследствии Шаляпин.
И вот 13 сентября 1890 года на пароходе «Витязь» Шаляпин в каюте второго класса, имея в кармане шесть рублей, отбывает в Уфу. Пароход по два раза за день садился на мель на реке Белой. В таких случаях капитан бесцеремонно предлагал пассажирам второго и третьего класса «погулять по берегу». Шесть дней пароход шлепал до Уфы и, наконец, 19 сентября дошлепал-таки до столицы губернии... Три версты шел Федор от пристани до города в гостиницу к своему антрепренеру. В грязной обуви в гостиницу не пустили, и пришлось будущему великому артисту с мировым именем идти по коридору босым. Носков у него не было.
Именно в Уфе была сделана первая фотография Федора Ивановича, и именно здесь его имя впервые появилось на афишах.
18 декабря 1890 года Шаляпин впервые выступил, как говорилось в афише «с позволения начальства», с сольной партией Стольника в опере Станислава Монюшко «Галька» как профессиональный актер. Роль он выучил за ночь, мешая спать своему товарищу по комнате. Правда, перед спектаклем возникла неожиданная проблема, как загримировать худого молодого юношу под старика солидной комплекции.
«Вышло нечто отчаянное: живот точно у больного водянкой, а руки и ноги как спички», - вспоминал потом Шаляпин. Выступление показалось ему неудачным, но раздавшиеся аплодисменты изумили его. «Кланяйся, черт! Кланяйся!», - прошептал дирижер. После спектакля довольный антрепренер прибавил к жалованию 5 рублей и стал поручать новые роли. Не раз и не два потом через много лет Шаляпин вспоминал свой дебют в Уфе. В 1932 году на съемках фильма «Дон-Кихот» в беседе с корреспондентом русскоязычной парижской газеты «Последние новости» он сказал: «Я впервые выступал на подмостках как профессиональный актер в опереточной труппе в городе Уфе».
А 3 марта 1891 года по решению благодарного антрепренера состоялся бенефис начинающего певца в роли Неизвестного в «Аскольдовой могиле». «Я чуть не ахнул: как бенефис?», - вспоминал потом Федор Иванович.
Поначалу Шаляпин жил в Уфе на улице Павлуновского, 6. Раньше эта улица называлась Труниловская.
Кстати, в этом доме его чуть не убил оглоблей подвыпивший слободской парень, приревновавший певца к хозяйке. И будущая звезда мировой сцены спасалась на крыше соседнего сарая. Разбив и перевернув все в комнате, громила уснул мертвецким сном среди обломков посуды и мебели. Пришлось Шаляпину перебираться на другое место жительства.
Здесь же в Уфе он получил первые уроки музыки и пения у Варвары Паршиной, выпускницы Петербургской консерватории по классу рояля и пения.
А в апреле 1891 года Шаляпин попал в историю, которую потом с тонким юмором описал Александр Куприн в рассказе «Гоголь-моголь». Случилось так, что певец простудился и охрип за два часа до спектакля! И лечил простуду адской смесью жженого сахара, яиц и рома. Кстати, и сам Федор Иванович потом любил в кругу друзей рассказывать этот эпизод из своей уфимской жизни.
Что же спеть вам, други?
В Уфе у Шаляпина впервые проявился и литературный дар. По совету Семенова-Самарского он начал писать заметки о выступлениях труппы для казанских газет. Впоследствии стал лепить и рисовать. Талантливый человек – талантлив во многом.
Весной того же года труппа Семенова-Самарского уехала из Уфы – закончился сезон. А Шаляпин остался. Когда кончились деньги, он в мае поступил в Уфимскую земскую управу в качестве писца. Мечтал накопить достаточно средств и уехать в Москву учиться. Тогда-то он и переехал жить на Гоголя, 1. Улица называлась в то время Гоголевская, а под первым номером располагалось два дома. Один из них существует до сих пор.
В доме была небольшая забегаловка, и он имел балкон с видом на Белую. На этом балконе стояли столы. Шаляпин, приняв рюмку-другую, начинал петь, и его могучий голос заливал всю округу. Да так, что «аж птицы останавливались» - вспоминала впоследствии тогдашняя жительница дома Стефания Борисова.
В начале июня 1891 года Федор Иванович уезжает из Уфы в Казань. Начался новый этап его жизни, когда к нему пришла мировая слава и признание. Но он еще раз побывал в Уфе осенью 1904 года, уже став знаменитым певцом. Был он в Уфе проездом и нагрянул в гости к своему хорошему приятелю - токарю уфимских железнодорожных мастерских Григорьеву, с которым раньше пел в церковном хоре. И вот во время дружеского застолья появилась целая делегация рабочих мастерских и уговорила Шаляпина выступить в клубе. Небольшой зал был набит сотнями людей, которые давно и терпеливо ждали певца. Керосиновые лампы освещали сцену ярче обычного. В книге Вадима Иванова «Винтовка и молот» по рассказам непосредственных зрителей этого необыкновенного концерта описывается, как Федор Иванович, подойдя к самому краю рампы, задумчиво спросил: «Что же спеть вам, други? Не так спою, еще освищите… Свистеть верно умеете?»
И кто-то в зале озорно свистнул.
- Вот видите! - обрадовался артист. – Умеете. Еще и петь не начал, а уже освистали… Так что же спеть?
- «Дубинушку»!
- Я так и подумал, - отозвался артист и кивнул головой аккомпаниатору.
Песня была известная, но когда Шаляпин завел до сих пор неслыханный революционный куплет, рабочие замерли:
Настанет пора, и проснется народ,
Разогнет он могучую спину,
И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину…
До глубокой ночи продолжался этот концерт. А «Дубинушку» спели еще раз - все вместе.
Кстати, Шаляпин очень любил подобные выступления, зачастую происходившие, как и этот, экспромтом. Напротив, неуютно чувствовал себя на концертах перед состоятельной публикой, называя их «хамами». По его просьбе первые ряды продавались за баснословные цены, а задние места для простого народа продавал за гроши или даже раздавал билеты рабочим бесплатно.
В бывших уфимских железнодорожных мастерских – нынешнем тепловозоремонтном заводе - есть музей истории предприятия, где с большой теплотой отражен описанный выше эпизод. Однако мемориальной доски, сообщающей о пребывании великого певца в мастерских и о его выступлении, на здании завода нет, как нет и никакой информации о Шаляпине на сайте ОАО «ТРЗ». Понятно, что завод – промышленное предприятие и у него свои задачи весьма далекие от музейного дела. Но это как раз тот случай, когда излишняя скромность ни к чему. Стоит это совсем немного, а положительный эффект будет ощутимым. Нередко выдумывают разного рода легенды и небылицы, чтобы создать себе имя и известность. А здесь и придумывать ничего не надо: все документально подтверждено.
Соловью России от воробушка Франции
«Дубинушка» была последней песней, которую исполнил великий певец в России. Это было 29 июня 1922 года в Петрограде. Последние 16 лет до своей смерти Федор Иванович прожил в эмиграции. Боязнь нищеты и уговоры его многочисленного семейства привели к тому, что Шаляпин не стал возвращаться из длительных гастролей на родину. Жил в основном в Париже, но иностранного гражданства не принял. Много и успешно гастролировал по свету, для чего изучил три иностранных языка: английский, французский и итальянский.
Последние годы жизни у Шаляпина началась сильная депрессия. Человек из народа оказался оторванным от родной земли. Он безмерно тосковал по своей стране, но и радовался ее успехам: «Что за великолепный народ все эти Папанины, Водопьяновы, Шмидт и К°, я чувствую себя счастливым, когда сознаю, что на моей родине есть такие удивительные люди... Да здравствует славный народ российский!»
12 апреля 1938 года Федор Иванович умер в столице Франции от лейкоза. Хоронили его с военными почестями как командора ордена Почетного легиона на парижском кладбище Батиньоль. Небывалый до этого случай! Радио Франции и Великобритании вели прямые репортажи с похорон певца. А великая Эдит Пиаф возложила на могилу Шаляпина венок из белых роз с надписью: «Соловью России от воробушка Франции».
Благодаря усилиям советской музыкальной общественности сыну певца Федору Федоровичу Шаляпину удалось в 1984 году добиться перезахоронения праха великого певца на Новодевичьем кладбище в Москве, а 10 июня 1991 года Совет Министров РСФСР вернул ему звание народного артиста, которого певец был лишен в 1927 за материальные пожертвования семьям белоэмигрантов.
Много сил приложили уфимские общественники для сохранения памяти Шаляпина. Уфимцы должны быть благодарны за это краеведам Юрию Узикову и Георгию Гудкову, заслуженному деятелю искусств Борису Торику и многим другим людям, по крупицам собиравшим материалы и воспоминания современников певца, знавших его и живших рядом с ним в Уфе. Сформирован большой и уникальный пласт знаний о Шаляпине уфимского периода.
Несмотря на то, что в 50-е и в начале 60-х в стране была так называемая «хрущевская оттепель», даже установление памятной доски решалось в башкирском обкоме партии с огромным трудом, а его имя периодически подвергалось шельмованию в республиканской прессе.
И все же в феврале 1967 года состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, на которой присутствовала дочь великого певца от первого брака Ирина Федоровна. Она еще раз приезжала в Уфу в 70-е годы и предлагала открыть в доме, где жил ее отец, дом-музей, но шакировский обком был непреклонен. Мало того, в конце 80-х, несмотря на протесты общественности, на улице Павлуновского был безжалостно снесен первый дом, в котором жил Шаляпин в Уфе.
Не раз и не два поднимали тему создания в Уфе дома-музея Шаляпина телевидение, радио и пресса республики. Идеологических препон сейчас для этого нет. Но ничего вразумительного в ответ от чиновников, отвечающих за культуру, мы не слышали. Чаще всего основной довод – это недостаток средств. «Не можем же мы тягаться по финансовым возможностям с Москвой или Питером», - вздыхают они. Но все познается в сравнении. Что ж, если обе столицы нам не ровня, то можно обратиться к опыту другого шаляпинского города, например, провинциального, хотя и курортного Кисловодска, где мне довелось быть в этом году. И я, конечно, посчитал за большую удачу посетить дом-музей Федора Ивановича. Там Шаляпин был четыре раза наездами с июля по сентябрь 1917 года. Всего то… И тем не менее там создан и функционирует великолепный дом-музей певца «Дача Шаляпина», и не просто музей, а «литературно-музыкальный». Нет отбоя от экскурсантов. Причем не только курортников, но и жителей других городов и весей, специально приезжающих в дом, где он жил. Экскурсия начинается в небольшом концерном зале музея со старинной печью, покрытой изразцами. Здесь звучат произведения классиков, русские народные песни, романсы, ведется интересный рассказ о Шаляпине, русской литературе и искусстве. Ведущие российские исполнители считают за честь выступить в этом небольшом зале, стены которого помнят Федора Ивановича. В тематических залах отражен жизненный и творческий путь певца.
Письма дочери
После революции в доме размещалась столярная мастерская, коммуналка, а во время войны – фашисты использовали здание для своих нужд, потому строение сильно пострадало. Тем не менее около 20 лет назад здесь был создан музей.
Теперь о финансовой стороне проекта. Спонсоры, которых здесь называют благотворителями, ждут очереди, чтобы материально помочь музею великого певца. Это считается очень престижным. Кроме того, здесь продаются книги, брошюры, буклеты о великом сыне России, записи его выступлений. Работает музей без перерывов и выходных и едва справляется с потоком экскурсантов. А в какой наш уфимский музей вы видели очередь? Чтобы попасть в музей Шаляпина, пришлось отстоять больше часа. Да и билет не из дешевых – 300 рублей. Но деньги никто из экскурсантов не считал – это же Шаляпин!
Экскурсоводы знают, что Шаляпин начинал свою профессиональную деятельность в Уфе, знают они и том, что дом, в котором жил Шаляпин, пока еще сохранился. Но знают и том, что в Уфе до сих пор нет его дома-музея…
Дочь великого певца от второго брака Марина Федоровна Шаляпина-Фредди до самых последних дней своей жизни, а она умерла в Италии в 2009 году на 98-м году, поддерживала активную творческую связь с музеем в Кисловодске. Дарила редкие фото и документы, не раз приезжала в музей своего отца. На стенде одного из залов музея - письмо Марины Федоровны, начинающееся словами: «Мои милыя друзья!» Так дореволюционная русская речь перенеслась из Италии в Россию XXI-го веке. Четкий, уверенный почерк дамы, которая говорила, что ей всегда 28, а внешность не имеет никакого значения. Кстати, дочь Шаляпина владела пятью языками.
- Марина Федоровна была очень хорошо осведомлена об уфимском периоде жизни своего отца и сохранила о нем самые теплые чувства. Ведь он здесь дебютировал, – рассказывает председатель уфимского отделения Межрегионального шаляпинского центра Елена Замрий. – Дочь великого певца прекрасно осознавала важность этого периода жизни Федора Ивановича.
Кстати, еще при жизни Марина Федоровна дала ценные советы молодому уфимскому скульптору Рустему Хасанову и одобрила по фото гипсовую модель памятника Федору Ивановичу, который был установлен между Уфимской академией искусств и гостиницей «Агидель» в 2007 году и стал украшением исторического центра столицы Башкирии.
- Памятник Шаляпину я своими руками выбивал из мрамора, - рассказывает художник. - Дочь Федора Ивановича попросила только заменить обувь. Что ж, кому как не дочери знать предпочтения и вкусы отца.
А сегодня появились опасения, что в Уфе не только не появится музея Шаляпина, но и дом на улице Гоголя, где он жил, будет снесен. Расположен шаляпинский дом в очень удобном месте: пять минут пешком от Дома правительства и Конгресс-холла. Ему необходима реставрация и приведение в порядок окружающей территории. Но чиновникам проще отдать территорию под коммерческую застройку, а не связываться с хлопотными реставрационными работами. Всегда можно придумать объяснение, что дом ветхий, и прикрыться каким-нибудь заключением «независимого» эксперта, который нарисует любую нужную заказчику бумагу за его же деньги. Или вспомнить про обещанную инвестору территорию. Или в доме может очень «вовремя» случиться пожар, как недавно произошло с ветхими домами на Фурманова. Поэтому решение должно принять руководство республики. На этом кусочке улицы Гоголя кое-где даже сохранилась дореволюционная мостовая из белого камня. При сносе в 90-е годы сохранившегося уголка старой Уфы рядом с ленинским мемориалом чиновники говорили горожанам: «Там сплошной новодел, который не имеет никакой исторической и культурной ценности». И это был единственный аргумент. Интересно, что скажут на этот раз?
Балкон с видом на Белую
- Знаете, даже тот самый балкон, с которого пел молодой Федор на всю бельскую ширь, пока еще сохранился, – продолжает Елена Замрий. – Если, наконец, будет принято решение о создании музея, то и наполняемость его будет хорошая. Музей Шаляпина сделает наш город более привлекательным для мирового культурного сообщества. Шаляпинский гений перешагнул границы двух веков и останется с человечеством навечно. В такой музей придет не одно поколение людей. Методическое и научное сопровождение работы музея тоже будет обеспечено на достойном уровне. Такие ресурсы у нас есть.
- Зачастую во многих городах отстраивают искусственные музеи, а у нас есть подлинный дом, где жил Шаляпин, – говорит старший научный сотрудник НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия минкульта РБ Павел Егоров. – А в каком красивом месте находится этот дом, и какой великолепный вид открывается на реку Белую и забелье! Природа сама постаралась для Шаляпина. Но пока приходиться испытывать только чувства стыда перед памятью великого сына России.
Еще в 1996 году по предложения министерства культуры кабмином Башкирии было принято постановление № 89 «О создании в городе Уфе дома-музея Ф.И.Шаляпина», где было подробно расписано кто и что делает для этого, установлены сроки. Но в 2000 году другим постановлением правительства создание музея было приостановлено «в целях обеспечения режима экономии при исполнении республиканского бюджета». Прошло 12 лет, дефолт и его последствия далеко позади, но, видимо, некоторые чиновники по-прежнему экономят на Шаляпине. Сумели же в переходную эпоху конца 80-х – начала 90-х создать музей Аксакова, который стал одной из визитных карточек Уфы. Чем же Шаляпин хуже?
В отчете Межрегионального шаляпинского центра за 2011 год отмечено, что «с администрацией города и РБ продолжается переписка по созданию музея Ф.И. Шаляпина и Шаляпинского историко-культурного центра».
- В мэрии нам сообщают, что проекта застройки южного склона пока нет, но активно идет работа по межеванию земельных участков, - поясняет Елена. - Но об этом речь идет уже много лет.
С 1991 года в Уфе с большим успехом проходят «Шаляпинские вечера»: в столицу Башкирии приезжают известные зарубежные и российские исполнители.
- В следующем году к 140-летию со дня рождения великого певца у нас пройдут юбилейные мероприятия, – рассказывает худрук Башкирского театра оперы и балета Рустэм Сабитов. - Это будет знаменательное событие в музыкальной и культурной жизни города и республики. И было бы совсем неплохо, если бы, наконец, был открыт уфимский дом-музей Федора Ивановича Шаляпина.
- Шаляпин - это как новая яркая звезда, загорающаяся в космосе раз в столетие! – восклицает автор памятника Шаляпину Рустем Хасанов. - Память о нем – великое всемирное культурное наследие. Я обеими руками за открытие музея Шаляпина в Уфе. История и потомки не простят нам, если мы утратим эту часть шаляпинского достояния.
В 2015 году в Уфе запланировано проведение саммита ШОС, и в период подготовки предполагается снести 260 частных домов на склоне реки Белой. Правда, конкретные адреса сносимых домов пока не озвучены, но есть большая опасность, что под шумок снесут и дом Шаляпина.
Евгений КОСТИЦЫН.