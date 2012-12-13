Шаляпин, на выход! Всемирно известного баса могут лишить уфимской прописки

Не раз и не два поднимали тему создания в Уфе дома-музея Шаляпина телевидение, радио и пресса республики. Идеологических препон сейчас для этого нет. Но ничего вразумительного в ответ от чиновников, отвечающих за культуру, мы не слышали. Чаще всего основной довод – это недостаток средств. «Не можем же мы тягаться по финансовым возможностям с Москвой или Питером», - вздыхают они. Но все познается в сравнении. Что ж, если обе столицы нам не ровня, то можно обратиться к опыту другого шаляпинского города, например, провинциального, хотя и курортного Кисловодска, где мне довелось быть в этом году. И я, конечно, посчитал за большую удачу посетить дом-музей Федора Ивановича. Там Шаляпин был четыре раза наездами с июля по сентябрь 1917 года. Всего то… И тем не менее там создан и функционирует великолепный дом-музей певца «Дача Шаляпина», и не просто музей, а «литературно-музыкальный». Нет отбоя от экскурсантов. Причем не только курортников, но и жителей других городов и весей, специально приезжающих в дом, где он жил. Экскурсия начинается в небольшом концерном зале музея со старинной печью, покрытой изразцами. Здесь звучат произведения классиков, русские народные песни, романсы, ведется интересный рассказ о Шаляпине, русской литературе и искусстве. Ведущие российские исполнители считают за честь выступить в этом небольшом зале, стены которого помнят Федора Ивановича. В тематических залах отражен жизненный и творческий путь певца.