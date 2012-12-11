Жители отдаленных районов Уфы получат медпомощь европейского уровня

А сама структура стерилизационного отделения исключает возможность занесения какой-либо инфекции на стадии или после обработки, ведь здесь три зоны. В грязную зону поступают партии инструментов и одежды для очистки и загружаются в моечные машины, где проходят первичную стадию обработки. Потом все это поступает в чистую зону: сотрудник центра упаковывает все в вакуумные пакеты и загружает уже в стерилизаторы, задавая температурный режим. Встречают чистые инструменты уже в стерильной зоне, куда запрещен вход даже медперсоналу: все необходимое получают через окно выдачи.