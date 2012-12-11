Жители отдаленных районов Уфы получат медпомощь европейского уровня

Центр стерильной обработки обслуживает всю больницу: операционное, хирургическое, стоматологическое, терапевтическое и гинекологическое отделения. Для медучреждения, да еще и с акушерским блоком, постоянное наличие стерильных инструментов, спецодежды и пеленок жизненно необходимо. Тем более что теперь стерилизация всего необходимого проходит по последним европейским стандартам: за чистоту инструментария и формы отвечают компьютеризированные машины. Даже для чувствительных к высоким температурам эндоскопических и лапароскопических инструментов есть своя машина очистки.
- Раньше мы могли обрабатывать их при температуре в 120 градусов, - рассказывает старшая медсестра ЦСО Татьяна Желабнева. - А теперь достигаем нужного эффекта очистки при температуре в два раза ниже: это дает возможность продлевать срок работы самих инструментов, ведь раньше они чаще выходили из строя.
А сама структура стерилизационного отделения исключает возможность занесения какой-либо инфекции на стадии или после обработки, ведь здесь три зоны. В грязную зону поступают партии инструментов и одежды для очистки и загружаются в моечные машины, где проходят первичную стадию обработки. Потом все это поступает в чистую зону: сотрудник центра упаковывает все в вакуумные пакеты и загружает уже в стерилизаторы, задавая температурный режим. Встречают чистые инструменты уже в стерильной зоне, куда запрещен вход даже медперсоналу: все необходимое получают через окно выдачи.
- Ошибки в комплектах инструментов или одежды быть не может, - рассказывает Татьяна Евгеньевна. - Изначально фасованные по отделениям инструменты, проходя путь очистки, «запоминаются» самими машинами. Благодаря специальным чекам можно посмотреть, какой инструмент, во сколько и на каком режиме был промыт.
Халаты, резиновые перчатки, металлические инструменты, тканевые пеленки — для всех видов материалов есть свой вид и специальные программы стерилизации. Сейчас здесь стерилизуют даже двухметровые дренажные трубки: при старой технике о таком и мечтать не могли. К тому же умная техника в условиях постоянной нехватки младшего медперсонала освободила нескольких специалистов от нудной подготовки инструментов и расходных материалов к стерилизации. Весь комплекс могут обслужить два специалиста: один дезинфектор работает в грязной и чистой зоне, а второй принимает инструменты в стерильной.
Если за границей подобный уровень давно стал привычным, то в Уфе такими стерилизационными блоками могли похвастаться лишь 21-я и 22-я больницы. А теперь высокотехнологичная работа стала возможна и в демской больнице благодаря помощи благотворительного фонда «Урал», который пожертвовал клинике более 51 млн рублей. 38 из них ушли как раз на оборудование стерилизационного блока.
Остальные средства ушли на покупку наркозно-дыхательных аппаратов для операционных в хирургическом и родильном отделениях и артроскопической стойки для будущего травматологического отделения 2 уровня, который скоро появится в больнице.
- С помощью этой стойки мы можем проводить операции на суставы, существенно снижая травматизм, - рассказывает заведующий операционным блоком Артем Ронжин. - И если при старом подходе пациент испытывал болевой синдром около пяти дней, то теперь этот период сокращается до двух-трех дней. А есть патологии, где период восстановления еще более быстрый.
Наркозно-дыхательные аппараты пришли на смену верно отслужившей, но давно морально и физически устаревшей советской технике выпуска 1989 года. Новое оборудование не просто осуществляет высокий уровень искусственной вентиляции легких и дают возможность применять современные анестетики, но и позволяет вести мониторинг состояния пациента во время наркоза.
- Аппарат может работать и в автономном режиме в течение двух часов, - отметил заведующий реанимационным и анестезиологическим отделением больницы Виктор Пушкарев. - Еще машина оснащена бактериальными фильтрами: они защищают самих пациентов, а также окружающую среду. Врачи не рискуют подхватить инфекцию от дыхания больного. Этот аппарат действительность разработан для людей. Здесь предусмотрено все, поэтому и переносить наркоз пациенты будут гораздо легче, мы ведь имеем возможность отслеживать его давление, самочувствие во время операции.
Интересно, что все оборудование закуплено у американских и немецких производителей. Как правило, в целях постоянной экономии через госзакупки врачам поступает не лучшая техника китайских производителей, которая в несколько раз чаще выходит из строя. А в больнице №3 медики сами выбрали необходимые модели и марки производителей.
- В 2008 году железнодорожная больница была передана городу, - рассказывает зам. главврача учреждения Юрий Багдасаров. - Все оборудование давно физически и морально устарело. Но с этого года мы начали сотрудничать с благотворительным фондом «Урал». Это позволило получить современную надежную технику, с помощью которой можно применять современные технологии при лечении больных. Для нас это крайне важно, ведь мы обслуживаем пациентов из Затона и Демы. Им теперь не придется ездить за помощью в центр города.
Алина НИЛОВА.