Участники «Марша свободы» в Уфе не смогли составить лозунг «Типун Айхун»

Участники акции протеста заранее приготовили белые полиэтиленовые пакеты, на которых было изображено по одной букве. Протестующие планировали составить странное словосочетание «Типун Айхун», о значении которого можно только догадываться. Но стражи порядка моментально пресекли это дело, сославшись на то, что в результате получится полноценный транспарант, и это нарушит формат «прогулки» и «встреч с избирателями». В итоге участники акции сразу трансформировали лозунг «свободу политзаключенным» в «свободу пакетзапрещенным».