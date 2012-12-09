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Участники «Марша свободы» в Уфе не смогли составить лозунг «Типун Айхун»

9 декабря 2012, 22:14
Накануне в Уфе состоялся «Марш свободы», который представлял собой популярную в последнее время среди оппозиции прогулку, а также встречи граждан с помощниками депутата Госдумы РФ Ильи Пономарёва. Около трех десятков людей прошли организованной колонной от дворца Молодежи до площади имени Ленина. Главным требованием протестующих: свобода политзаключенным. Поэтому они несли импровизированную цепь, которая, по мнению участников акции, символизировала отношение государства к свободе слова и совести. Также протестующие скандировали лозунг: «Слава героям 6 мая».

- Демонстрацию и митинг нам запретили, - говорит лидер башкирского Левого фронта Дмитрий Чувилин. – Но мы нашли выход из положения – демонстрацию заменили прогулкой, а митинг простой встречей с избирателями.

Участники акции протеста заранее приготовили белые полиэтиленовые пакеты, на которых было изображено по одной букве. Протестующие планировали составить странное словосочетание «Типун Айхун», о значении которого можно только догадываться. Но стражи порядка моментально пресекли это дело, сославшись на то, что в результате получится полноценный транспарант, и это нарушит формат «прогулки» и «встреч с избирателями». В итоге участники акции сразу трансформировали лозунг «свободу политзаключенным» в «свободу пакетзапрещенным».

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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