Александр Пушной: «За эксперименты в «Галилео» я ответственности не несу»

«Я не хотел умирать, потому стал музыкантом»
- Видел вашего Салавата Юлаева, монумент Дружбы и башкирский театр, правда, только снаружи, - загибал пальцы Пушной. - Кстати, вспомнил, что наизусть могу рассказать о закулисье ДК «Юбилейный»: туда мы приезжали с командой «Дети лейтенанта Шмидта». До сих пор помню, где гримерки, туалет, как сцена расположена.
Любимец детской и подростковой аудитории, едва появившись, был окружен толпой журналистов детишек, их счастливых родителей с видео и фотоаппаратурой в руках.
- Уважаемые родители, хочется обратиться к вам, - сходу заявил Пушной. - Все эксперименты, которые мы проводим в студии нельзя повторять дома: мы за последствия ответственности не несем.
Юные уфимские робототехники презентовали заезжей знаменитости свои работы. Самыми высокотехнологичными оказались дирижабль, оснащенный видеокамерой и киберкошка, которая ходит по заданной траектории.
- Ох уж эти женщины: им очень нравится, чтобы все ходили по струнке, - сказал в адрес создательницы кошкоробота Александр.
Остальные экземпляры намного меньше поражали воображение видавшего виды телеведущего-физика. Александр старался и тут развлечь всех присутствующих, придумывая свою трактовку функций роботов: так появился «тараканодав», якобы призванный подпускать тараканов поближе и тут же их уничтожать хлопающим движением.
Роботы в основном умели хватать, стрелять и ходить, что Пушной назвал «самыми важными функциями каждого существа», рассмешив столпившихся ребят.
Дети не просто хвастались своими достижениями, но и задавали волнующие их, по-детски наивные вопросы: какой любимый был предмет в школе, и когда пушной научился играть на гитаре.
- Конечно, больше всего любил физкультуру, - под смех маленьких зрителей ответил он. - Потом еще музыку, ведь можно было попеть, а также точные науки: физику и математику.
Но вот с гуманитарными предметами у сегодняшнего шоумена всегда было сложно.
- Жутко не любил русский язык и литературу, - признался он. - Часто писал неверно, с ошибками, да и сейчас иногда так же получается.
О своем увлечении музыкой Александр решил рассказать, напустив излишнего трагизма.
- Это меня родители заставили в шестилетнем возрасте, - сказал он. - Мама взяла меня за шкирку и запихнула в музыкальную школу. Я пытался противиться, но она сказала, что убьет меня, если не буду заниматься на фортепиано. Я подумал и решил, что хочу жить, поэтому стал еще и музыкантом.
«Образ «Галилео» родился из немытых волос»
Бывший кавээнщик, Александр, кажется, не может не шутить и гримасничать.
- Многие спрашивают, кто придумал образ ведущего в «Галилео», - начал весельчак. - Автором являюсь я сам, но боюсь показаться умным. Выходит, это некий способ психологической защиты.
Даже внешний облик не совсем адекватного ведущего родился сам собой.
- Когда я перед съемками «Хороших шуток» много репетировал, то к эфиру выглядел ужасно, - смеется он. - Просто за мной не было закреплено никакого гримера, а сутками не мытые волосы выглядели ужасно. Но зато если их всклокочить — получается готовый образ – как будто так и надо.
Александр не устает повторять: его познавательная передача не берет на себя образовательных функций, а просто «рассказывает людям, не только детям, что мир намного интереснее, чем кажется».
- Относительно нашей аудитории — детей и их родителей - мне все понятно, - рассуждает ведущий. - Есть мальчики и девочки, им интересно все вокруг. Но в юношеском возрасте начинают бурлить гормоны, им становятся интересны только представители противоположного пола, и ничего больше. А вот когда у этих людей появляются дети, которым все нужно знать, родители также включаются в процесс познания.
Рассказывая, что происходит «на кухне» съемок «Галилео», Пушной акцентирует внимание: все начинается с постановки вопроса.
- Мы очень скрупулезно работаем над опытами, - объясняет он. - С одной стороны, зритель должен понять, что вопрос этот он никогда себе не задавал. С другой - осознать, что вокруг него он ходил каждый день. Вот из последнего: все мы едим «Молочные» сосиски, но не знаем, почему они так называются. Оказывается, в их составе действительно есть молоко.
Но с каждым разом придумывать вопросы становится все сложнее, поэтому в честь юбилея редакция решилась на настоящий сюрприз для зрителей.
- В ноябре у нас выйдет тысячный выпуск в необычном формате, - раскрыл секрет Пушной. - И мы всех очень удивим — поменяемся ролями.
Кроме того, большой находкой для передачи стала мощная видеокамера, которая снимает две тысячи кадров в секунду: теперь можно в совершенно другой призме смотреть на уже проведенные эксперименты.
- Например, мы когда-то разбивали стеклянный стакан с помощью звука, - рассказывает Александр. - Но если посмотреть на тот же самый стакан, рядом с которым на полную включен звуковой усилитель, то мы увидим, с какой широкой амплитудой, оказывается, ходят стенки стакана. Мне даже не верилось, что стекло может вообще так изогнуться.
«В КВН я пришел как фонограмщик»
Кроме телепередачи и участия в шоу «Хорошие шутки», Пушного нередко приглашают озвучивать героев мультиков. За плечами работа над мультфильмом «Девять», «Облачно, возможно осадки в виде фрикаделек». Результат последней работы можно оценить уже сейчас: Александр принимал участие в озвучке «Монстров на каникулах», где чудаку-экспериментатору досталась роль Джонатана, кстати, с торчащими волосами.
- Мне вообще иногда кажется, что именно по этому признаку мне и подбирают героев, - смеется русский Джонатан. - Предлагают что-то, так я сразу прошу показать мне внешность персонажа.
Во время озвучки Пушной не придает излишнего значения актерскому мастерству.
- Не понимаю, когда говорят, что «нужно войти в образ». Не такая уж это по-актерски сложная задача. - Самое главное - попасть в хронометраж и в эмоцию фразы. Кстати, самый тонкий нюанс — это интонационный перевод фраз с английского на русский, ведь я не могу досконально копировать манеру произношение популярных фраз: у них - свое, у нас - свое.
В мультфильме «Девять» Пушному достался герой под номером шесть, которого, по сути, и переозвучивать слишком не пришлось.
- Он немного говорил, - прокомментировал Александр. - В основном, мой персонаж бубнил, дышал, пыхтел и сопел, с чем я прекрасно справился.
Бывший член команд КВН «Дети лейтенанта Шмидта» и «Сибирские сибиряки» до сих пор отдает должное такому «важному этапу в жизни»
- Меня всегда поражало в КВН, что он объединял целые прослойки, которые, казалось бы, не стыкуются, - объясняет Пушной. - Имею в виду ту богему, которая для нас придумывает фильмы с крылатыми фразами или мелодии. И вот ты сидишь с таким же студентом, как и ты, и вместе выдумали то, что завтра покажут по телевизору, а послезавтра будете слышать в коридорах и магазинах.
Попав в «мощную потенциальную творческую среду», человек, по мнению Александра, неминуемо начинает тянуться за соратниками к вершинам остроумия.
- Но вместе с тем это и замечательная школа не только юмора, но и прививка от звездной болезни, - добавил он. - Там можно упасть совсем неожиданно, казалось бы, с покоренной высоты, и это хорошо тебя встряхивает.
Но по-настоящему любимым делом для телезвезды является музыка. Собственно, именно благодаря ей он и попал на экран.
- В КВН, в «ОСП-студию» я пошел как фонограмщик, - рассказал он. - Даже в «Галилео» я решил сам сделать заставки, раз уж мне доверили вести передачу.
Александр является автором музыки к заставкам шоу «Большая разница», «Шесть кадров», «Слава богу, ты пришел» и «Южное Бутово».
- Музыка - это мое все, - признается знаменитость. - Ей я буду заниматься даже тогда, когда перестану работать на телевидении, а этот момент, конечно, настанет.
Музыкант вплотную занимается созданием новых песен и ремиксом. Осенью в Киеве он планирует записать альбом, в котором будет народная «Во поле березка стояла», исполненная в стиле хэви-метал, да еще и на английском языке.
- У меня есть знакомый парень в интернете - полиглот-переводчик, - рассказывает Пушной. - При этом он гениально переводит любые песни на нужный язык, сохраняя смысл слов.
Поэкспериментировать с известной всей стране композицией Александр решил, потому что «она уже всем надоела».
- Когда появилась идея создать жесткую обработку русских песен, давно ушедших в народ, эта сразу пришла в голову, - вспоминает он. - Она настолько заезженная, что слушать уже невозможно, а так у нее совершенно иное звучание, безумно драйвовое, интересное. И вообще: в них много бешеной энергии, но она едва чувствуется, даже когда их поют Кадышева, Бабкина, ну, в лучшем случае, Пелагея.
«Пока мы недовольны жизнью, она проходит»
К пристальному вниманию прессы Александр относится без особой радости.
- Можно надавать кучу интервью разным желтым газетам, - говорит он. - Но в один прекрасный момент ты все равно можешь стать никому не нужен, тем более что на концерты никто от этих интервью не побежит: люди идут на хороший музыкальный материал.
Артист счастлив в личной жизни: после знакомства у парочки даже не было стандартного конфетно-букетного периода.
- Бывает такое, когда люди будто сто лет друг друга знают, - объясняет он. - Вот мы оказались будто родными сразу же и не хотелось превращать ухаживания в процесс самокрасования, как часто случается на начальном этапе отношений.
По мнению Пушного, романтика присуща, в основном, девушкам и является неким способом выйти в виртуальную реальность в прямом и переносном смысле.
- Вот девушка знакомится в интернете с парнем, и он «такой милый!», - кривляется Александр. - И она еще не понимает, что у него тоже есть прыщи, у него может вонять изо рта. А потом назначают они первое свидание, и о боже: он же пахнет! Поэтому лучше сразу бросить телефон и общаться вживую.
Кстати, сам Пушной решил как можно меньше «светить» свои семейные дела в СМИ, не говоря уже о том, что вовсе не хочет, чтобы его сыновья стали публичными людьми.
- И тут появилась странная закономерность, - смеется Александр. - Чем чаще мы отказываем разным газетам и журналам в интервью, тем чаще нам стали звонить с предложениями.
До сих пор на известную личность люди реагируют по-разному, особенно на дорогах: иногда инспектор тут же берет назад претензии, а иной специально решает «по полной вкатить чуваку из телека».
- Одни раз был вовсе комичный случай, - вспомнил вдруг шоумен. - Меня остановил инспектор, очевидно, что сразу узнал, но решил подшутить. Присмотрелся в права и сказал: «Где-то я тебя видел… Наверное, ты в розыске». Вот тут-то я и начал перечислять все свои телевизионные проекты с редчайшим энтузиазмом.
Юморист и музыкант, любящий над всем подтрунивать, о счастье говорит на редкость серьезно.
- Мне по работе часто приходится сталкиваться с довольно тяжелыми моментами: ходим в больницы, общаемся с малышами, которым очень плохо, - поясняет он. - Вот тут и становится ясно, что люди не ценят свое сегодняшнее нормально состояние. Но когда человек лишается возможности говорить, поднять руку, бегать или повернуть голову — тогда и приходит понимание, в чем на самом деле заключалось счастье.
У ведущего даже есть любимые цитаты на этот счет.
- Джон Леннон говорил, что жизнь - это то, что проходит во время того, пока ты планируешь, - улыбнулся Александр. - Еще говорят, что пока мы недовольны жизнью, она проходит. Так что лучше жить и радоваться.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.