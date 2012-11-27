Александр Пушной: «За эксперименты в «Галилео» я ответственности не несу»

- Мы очень скрупулезно работаем над опытами, - объясняет он. - С одной стороны, зритель должен понять, что вопрос этот он никогда себе не задавал. С другой - осознать, что вокруг него он ходил каждый день. Вот из последнего: все мы едим «Молочные» сосиски, но не знаем, почему они так называются. Оказывается, в их составе действительно есть молоко.