Полицейские-мошенники обещали избавление от уголовного преследования за деньги

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, одного из аферистов от закона задержали в июне прошлого года в офисе Орджоникидзевского района Уфы, где трудился подследственный – посредник пришел к мужчине за деньгами и попался с поличным. Как только «взяли» знакомого оперуполномоченного, тут же выяснилось, что к «разводке» имел отношение и работник полиции. Оперуполномоченного сразу уволили из органов внутренних дел, а теперь он и вовсе отправился на зону на три года, а его товарищ по вымогательству - на два.
Еще одного полицейского-мошенника осудил Туймазинский суд, правда, приговорив экс-правоохранителя к условному сроку в 2,5 года. Следователь Туймазинского райотдела внутренних дел 27-летний Айнур Ахметов вымогал 15 тысяч рублей у подозреваемого в краже с проникновением в жилище. Полицейский следак обещал подследственному, что повлияет на ход рассмотрения дела в суде и процесс закончится примирением сторон. Вымогателя задержали при получении мзды. На самом деле полицейский никак не мог решить исход дела, а потому суд также признал стража порядка виновным в мошенничестве.