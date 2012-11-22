Полицейские-мошенники обещали избавление от уголовного преследования за деньги

Отправился за решетку на три года за вымогательство взятки бывший оперуполномоченный Калининского РУВД Уфы (ныне отдел полиции № 2) и его знакомый, помогавший полицейскому «зарабатывать». Правда, посредник проведет в местах лишения свободы чуть меньше времени – два года. Правоохранитель решил получить 100 тысяч рублей с подследственного за прекращение уголовного дела, к расследованию которого не имел никакого отношения.52-летнего мужчину, которого парочка поставила на «бабки», обвиняли в причинении телесных повреждений средней тяжести. 32-летний страж порядка с 46-летним товарищем оценили свои «услуги» в 100 тысяч рублей, хотя повлиять на ход расследования никак не могли – сам оперуполномоченный работал в отделении по борьбе с кражами из квартир. Суд расценил действия махинаторов как злоупотребление доверием – полицейского обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, а его друга – в мошенничестве в крупном размере.