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Полицейские-мошенники обещали избавление от уголовного преследования за деньги

22 ноября 2012, 12:07
Отправился за решетку на три года за вымогательство взятки бывший оперуполномоченный Калининского РУВД Уфы (ныне отдел полиции № 2) и его знакомый, помогавший полицейскому «зарабатывать». Правда, посредник проведет в местах лишения свободы чуть меньше времени – два года. Правоохранитель решил получить 100 тысяч рублей с подследственного за прекращение уголовного дела, к расследованию которого не имел никакого отношения.52-летнего мужчину, которого парочка поставила на «бабки», обвиняли в причинении телесных повреждений средней тяжести. 32-летний страж порядка с 46-летним товарищем оценили свои «услуги» в 100 тысяч рублей, хотя повлиять на ход расследования никак не могли – сам оперуполномоченный работал в отделении по борьбе с кражами из квартир. Суд расценил действия махинаторов как злоупотребление доверием – полицейского обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, а его друга – в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, одного из аферистов от закона задержали в июне прошлого года в офисе Орджоникидзевского района Уфы, где трудился подследственный – посредник пришел к мужчине за деньгами и попался с поличным. Как только «взяли» знакомого оперуполномоченного, тут же выяснилось, что к «разводке» имел отношение и работник полиции. Оперуполномоченного сразу уволили из органов внутренних дел, а теперь он и вовсе отправился на зону на три года, а его товарищ по вымогательству - на два.

Еще одного полицейского-мошенника осудил Туймазинский суд, правда, приговорив экс-правоохранителя к условному сроку в 2,5 года. Следователь Туймазинского райотдела внутренних дел 27-летний Айнур Ахметов вымогал 15 тысяч рублей у подозреваемого в краже с проникновением в жилище. Полицейский следак обещал подследственному, что повлияет на ход рассмотрения дела в суде и процесс закончится примирением сторон. Вымогателя задержали при получении мзды. На самом деле полицейский никак не мог решить исход дела, а потому суд также признал стража порядка виновным в мошенничестве.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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