После того как ребенок провалился под землю, в Уфе пересчитали крышки колодцев

Власти столицы Башкирии нашли способ избавляться от застройщиков, по их мнению, нарушающих промышленную безопасность. Глава города Ирек Ялалов заявил, что намерен ввести правило трех предупреждений, после которых перед застройщиком «опускается шлагбаум». Правда, кто будет определять степень и меру вины строителей, градоначальник не уточнил. Формальным поводом для недовольства сити-менеджера стало сообщение жителей одного из домов по улице Мушникова, пожаловавшихся на строителей компании «Башснабкомплект», возводящих новый жилой комплекс в микрорайоне «Инорс-7», и проложивших временный силовой кабель в 380 вольт по забору их детской игровой площадки.

Мэр затребовал объяснений от руководителя управления капитального строительства муниципалитета Марата Гареева, который заявил, что в городе строятся около двухсот жилых домов, и за всеми УКС чисто физически не может уследить. Однако объезд строек чиновники все-таки совершили, и нашли еще на двенадцати площадках нарушения правил обустройства временных электросетей. В список таких домов даже попал недавно построенная высотка еврейской религиозной общины на улице Блюхера, к которому вплотную прилегает детская игровая площадка синагоги. - Застройщики предупреждены о приостановке работ до устранения указанных нарушений, - заявил на аппаратном совещании г-н Гареев. Градоначальник заявил о необходимости появления регламента – некого сборника всех правил, оговаривающих как должны вестись строительные работы. - На каждой стройке свой паспорт объекта, кто во что горазд, тот свое и рисует, - заметил сити-менеджер. - Нужны единые стандарты предупреждающих знаков, все это уже существует и ничего нового придумывать не нужно. Достаточно строго следить за соблюдением промышленной безопасности. Другой инцидент с трехлетним Арсланом Ибрагимовым провалившимся в пятиметровый люк канализации на улице Худайбердина возле дома № 22, заставил городские службы пересчитать все колодцы. Оказалось, что только у «Уфаводоканала» их 53 тысячи. А уже на следующий день после падения мальчика работники водоканала обошли 46 тысяч колодцев, и нашли 74 не закрытых люка. Напомним, трагедия случилась 6 августа – малыш возвращался с бабушкой из детского сада и, пробежав вперед, свалился в канализационный люк. Мальчик отделался синяками и ссадинами, а со дна канализационной ямы ребенка достал случайный прохожий. Прокуратура Кировского района Уфы установила , что причиной несчастного случая стала халатность сотрудников «Уфаводоканала», «забывших» положить крышку на канализационный колодец. Вместо того, чтобы надежно закрыть горловину люка, коммунальщики лишь прикрыли зияющую яму тонким листом железа. Неудивительно, что когда расшалившийся малыш прыгнул на прикрытый канализационный люк, он тут же полетел вниз. По словам технического директора предприятия Льва Кантора, только за 2011 год воры унесли 118 «водоканальных» крышек, а из-за того, что колеса автомобилей и щетки подметальных машин смещают крышки колодцев, 597 люков на проезжей части в прошлом году оказались открытыми. Следят за люками 45 обходчиков, которые по правилам обязаны раз в два месяца осматривать колодезную сеть. По словам главы управления коммунального хозяйства и благоустройства Владимира Чернова, выходом из проблемы могут стать крышки колодцев на шарнирах, чтобы их невозможно было отсоединить от горловины колодца. - При выдаче технических условий на проектирование и строительство, одним из требований является установка люков шарнирного типа, - пояснил г-н Чернов. Между тем, мэр Ирек Ялалов задумался над тем, чтобы люки всех коммунальных служб имели соответствующую маркировку. - Идешь и видишь колодец, а кому он принадлежит? ГТС? «Водоканал»? На всех крышках должна быть гравировка с указанием владельца и его контактов. Культура должна быть в мелочах, - отметил г-н Ялалов. Также градоначальник дал задание главе УЖХ Борису Герасимову, чтобы муниципальные управляющие компании оперативно реагировали на сообщения об открытых люках. - Жилищники «на земле» - ближе всех к этой проблеме, - сказал сити-менеджер. - Получил звонок от жильцов – доведите до владельца люка, а до этого примите меры – закройте его плитой, поставьте ограждение. Ничего сложного в этом нет. Как сообщили «МКС» в прокуратуре Кировского района Уфы, руководство «Уфаводоканала» получило представление о немедленном устранении недостатков в безопасности системы водоснабжения и канализации. Нарушителям правил эксплуатации колодцев грозит серьезный штраф. Но перед мальчиком и его бабушкой коммунальщики, несмотря на огласку этого случая, так и не извинились. Дмитрий КОЛПАКОВ.