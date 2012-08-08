Хамитов: «Я начал терять объективную информацию, что происходит в правительстве»

- Так же, как генеральный директор предприятия отвечает за все, – разъяснил он. - Есть собственник, есть генеральный директор, который за все, что происходит на этом предприятии, отвечает. Я этой ответственности, во-первых, не боюсь, во-вторых, вполне понимаю, что переложить ее не на кого и нельзя этого делать. Потому что люди тебе доверяют. Или если ты хочешь, чтобы люди тебе доверяли, то тогда работай честно и так, чтобы все понимали: да, это честный человек, разумный человек. Он будет делать все для республики, не потащит себе в карман, не будет что-то кроить, не будет выстраивать бизнес-схемы, а будет работать для людей, для их благополучия.