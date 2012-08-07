С начала года с помощью биржи труда нашли работу более 51 тысячи жителей Башкирии

Более 51 тысячи человек трудоустроились с помощью службы занятости республики в январе-июле 2012 года. Как сообщили в Управлении государственной службы занятости населения РБ, численность обратившихся за содействием в поиске подходящей работы за это время превысила 69 тысяч. Всего за предоставлением различных госуслуг за первые семь месяцев текущего года в центры занятости Башкортостана обратилось свыше 222 тысяч человек, сообщает bashinform.ru. Среди оказанных биржей труда услуг – помощь в профессиональной ориентации (более 54 тысяч человек), а также обучение профессиям, востребованным на современном рынке труда (около шести тысяч безработных).

Более 51 тысячи человек трудоустроились с помощью службы занятости республики в январе-июле 2012 года. Как сообщили в Управлении государственной службы занятости населения РБ, численность обратившихся за содействием в поиске подходящей работы за это время превысила 69 тысяч. Всего за предоставлением различных госуслуг за первые семь месяцев текущего года в центры занятости Башкортостана обратилось свыше 222 тысяч человек, сообщает bashinform.ru. Среди оказанных биржей труда услуг – помощь в профессиональной ориентации (более 54 тысяч человек), а также обучение профессиям, востребованным на современном рынке труда (около шести тысяч безработных).