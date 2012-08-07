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Posted 7 августа 2012, 10:42

Published 7 августа 2012, 10:42

Modified 10 ноября 2022, 19:16

Updated 10 ноября 2022, 19:16

С начала года с помощью биржи труда нашли работу более 51 тысячи жителей Башкирии

7 августа 2012, 10:42
Более 51 тысячи человек трудоустроились с помощью службы занятости республики в январе-июле 2012 года. Как сообщили в Управлении государственной службы занятости населения РБ, численность обратившихся за содействием в поиске подходящей работы за это время превысила 69 тысяч. Всего за предоставлением различных госуслуг за первые семь месяцев текущего года в центры занятости Башкортостана обратилось свыше 222 тысяч человек, сообщает bashinform.ru. Среди оказанных биржей труда услуг – помощь в профессиональной ориентации (более 54 тысяч человек), а также обучение профессиям, востребованным на современном рынке труда (около шести тысяч безработных).
Более 51 тысячи человек трудоустроились с помощью службы занятости республики в январе-июле 2012 года. Как сообщили в Управлении государственной службы занятости населения РБ, численность обратившихся за содействием в поиске подходящей работы за это время превысила 69 тысяч. Всего за предоставлением различных госуслуг за первые семь месяцев текущего года в центры занятости Башкортостана обратилось свыше 222 тысяч человек, сообщает bashinform.ru. Среди оказанных биржей труда услуг – помощь в профессиональной ориентации (более 54 тысяч человек), а также обучение профессиям, востребованным на современном рынке труда (около шести тысяч безработных).
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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