Громкие перестановки в Башкирии: правительство возглавил Хамитов, Нугуманов готовится стать премьером

Posted 6 августа 2012, 14:24
Published 6 августа 2012, 14:24
Modified 10 ноября 2022, 18:53
Updated 10 ноября 2022, 18:53
Глава Башкирии намерен подписывать все правовые акты правительства, «в том числе и документы по кадровым вопросам», лично курировать работу министерств и ведомств, а также проводить регулярные оперативные совещания с участием членов Кабмина.
Интересно, что премьер-министр правительства Башкирии Азамат Илимбетов в момент оповещения президентом, что он берет на себя ответственность за работу Кабмина, тоже находился на совещании. Как объясняют в Белом доме, г-н Илимбетов, остался премьером, лишившись части полномочий. Однако ему доверено курировать работу аппарата правительства, министерство промышленности и комитет по тарифам.
По мнению г-на Хамитова, которое он озвучил на историческом заседании правительства, «кое-кто пытается использовать служебное положение в своих личных целях», но таких людей он пообещал «беспощадно изгонять с государственной службы».
- Работа правительства лишилась необходимой динамики, целеустремленности, креатива, - заявил президент РБ. - В последнее время произошло снижение качества работы правительства по основным направлениям социально-экономического развития республики. Проявляются, как и в прошлом, сосредоточенность не на конечных результатах работы, а на процессах освоения денег, формальной отчетности, межведомственной конкуренции за ресурсы. Теряется командный стиль работы.
Рустэм Хамитов считает, что «многое в правительстве республики можно и нужно делать лучше, динамичнее, усерднее».
- Этому мешает не только нерадивость некоторых чиновников, но и несовершенство, заскорузлость существующей системы государственного управления, которая во многом является пережитком прошлого, - уверен Рустэм Закиевич. - Но даже не это главное. Беда в том, что руководители разных уровней, в том числе и в правительстве порой боятся брать ответственность на себя, не принимают принципиальных решений, затягивают рассмотрение важнейших вопросов.
Хамитов считает, что главное – «повышение персональной ответственности членов правительства за вверенные участки работы».
Кроме того, глава Башкирии своим указом ввел должность первого вице-премьера, которым стал бывший руководитель Фонда жилищного строительства при президенте РБ Рауф Нугуманов. Кстати, г-н Нугуманов – крепкий хозяйственник и аппаратчик, до 2004 года он работал мэром Уфы, но ушел в отставку из-за того, что саботировал приход в столицу Башкирии екатеринбургских инвесторов, намеревавшихся возвести аквапарк. Эта стройка курировалась лично тогдашним главой республики Муртазой Рахимовым и «первый», несколько раз столкнувшись с нежеланием мэра пусть в город «чужаков», уволил строптивого чиновника. Позже г-н Нугуманов пытался взять реванш на выборах в горсовет в 2005 году, но и здесь его «прокатили». Рауф Нугуманов вел бизнес в Москве и вернулся в республику в 2010-м, заняв должность директора фонда жилищного строительства.
Аналитики утверждают, что г-н Нугуманов получил пост первого вице-премьера «с прицелом» на место руководителя башкирского Кабмина. Оказывается, в апреле 2011 года кандидатура Рауфа Нугуманова рассматривалась на пост премьера республики, но по каким-то параметрам не прошла. О «кадровом резерве» вспомнили сегодня, когда Азамат Илимбетов лишен многих полномочий.
По слухам, г-н Илимбетов попался на лоббировании интересов компаний, специализировавшихся на строительстве дорог, и в ближайшее время в отношении него могут последовать серьезные санкции.
Пока же в ведение первого заместителя председателя башкирского правительства Рауфа Нугуманова передали курирование транспортной и строительной отраслей, за которыми раньше «надзирал» другой вице-премьер Сергей Афонин. Правда, в президентских указах оговаривается, что г-н Афонин по-прежнему в ответе за жилищно-коммунальное хозяйство и, надо полагать, пока в «команде». Напомним, Сергей Афонин является министром ЖКХ и, потеряв бразды правления над транспортным и строительным ведомствами, стал вице-премьером без портфеля.
Понятно, что появление Рауфа Нугуманова на посту первого вице-премьера означает, что Сергей Афонин не справился с крупными строительными проектами или Рустэм Хамитов не уверен, что он «вытянул» бы важное для республики мероприятие международного уровня – проведение в Уфе саммита Шанхайской организации сотрудничества и стран БРИКС. Именно поэтому в обязанности г-на Нагуманова на новой должности вменяется подготовка к международному форуму, который даст Башкирии новые возможности и получение федеральных траншей. По мнению Рустэма Хамитова, сегодня башкирские чиновники «плохо работают с федеральными ведомствами».
Еще одного вице-премьера – Фидуса Ямалетдинова президент обязал координировать деятельность министерства образования РБ, непонятно почему освободив от этой «рутины» заместителя председателя правительства Салавата Сагитова, оставив ему заведование культурой. Кстати, в Башкирии, после скандального ухода Аскара Абдразакова, до сих пор нет министра культуры. В "группе риска" оказался вице-премьер Ильшат Тажетдинов, который теперь будет делить свои обязанности с Азаматом Илимбетовым.
- Необходимо продолжать курс на искоренение коррупции, взяточничества, кумовства, - сказал Рустэм Хамитов. - К сожалению, в недрах правительства и министерств при приеме на работу опять начали преобладать принципы личной преданности, родственных отношений, а не профессионализма, ответственности, служения обществу.
Как заявил президент РБ, его решения определяют только первый этап реформы государственного управления в республике. Так что в ближайшее время стоит ожидать новых отставок и назначений.