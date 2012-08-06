Громкие перестановки в Башкирии: правительство возглавил Хамитов, Нугуманов готовится стать премьером

Кроме того, глава Башкирии своим указом ввел должность первого вице-премьера, которым стал бывший руководитель Фонда жилищного строительства при президенте РБ Рауф Нугуманов. Кстати, г-н Нугуманов – крепкий хозяйственник и аппаратчик, до 2004 года он работал мэром Уфы, но ушел в отставку из-за того, что саботировал приход в столицу Башкирии екатеринбургских инвесторов, намеревавшихся возвести аквапарк. Эта стройка курировалась лично тогдашним главой республики Муртазой Рахимовым и «первый», несколько раз столкнувшись с нежеланием мэра пусть в город «чужаков», уволил строптивого чиновника. Позже г-н Нугуманов пытался взять реванш на выборах в горсовет в 2005 году, но и здесь его «прокатили». Рауф Нугуманов вел бизнес в Москве и вернулся в республику в 2010-м, заняв должность директора фонда жилищного строительства.