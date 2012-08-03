В Уфе появится уникальный медцентр, способный выявлять рак на ранней стадии

- Выбирая первую площадку для строительства такого центра, мы учитывали не только экономические параметры, но и то, насколько руководство региона, по-настоящему, заинтересовано и понимает эту проблематику, - заявил руководитель РОСНАНО Анатолий Чубайс по такому случаю прибывший в Уфу. - В Башкортостане поддержка этому проекту оказывается абсолютная. Для нас Башкортостан – один из ключевых регионов в стране в плане создания здесь медицинского бизнеса, решающего проблему ранней диагностики смертельно опасных заболеваний.