В Уфе появится уникальный медцентр, способный выявлять рак на ранней стадии

Posted 3 августа 2012, 18:01
Published 3 августа 2012, 18:01
Modified 10 ноября 2022, 18:53
Updated 10 ноября 2022, 18:53
Современный медицинский центр в столице Башкирии построит дочерняя компания РОСНАНО «ПЭТ-Технолоджи» в рамках проекта по созданию сети комплексов позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ-центров) в России.
- Выбирая первую площадку для строительства такого центра, мы учитывали не только экономические параметры, но и то, насколько руководство региона, по-настоящему, заинтересовано и понимает эту проблематику, - заявил руководитель РОСНАНО Анатолий Чубайс по такому случаю прибывший в Уфу. - В Башкортостане поддержка этому проекту оказывается абсолютная. Для нас Башкортостан – один из ключевых регионов в стране в плане создания здесь медицинского бизнеса, решающего проблему ранней диагностики смертельно опасных заболеваний.
Общий бюджет проекта составляет 2,4 млрд рублей, включая софинансирование РОСНАНО в объеме 1,2 млрд рублей. Объем инвестиций в уфимский центр составит 959 млн рублей.
Строительство центра планируется завершить во втором квартале 2013 года. Объем выпуска готовой продукции после запуска составит не менее 100 тыс. доз в год, а пропускная способность будет превышать 5 000 исследований в год.
- Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы этот современный медицинский центр был запущен в сжатые сроки, – сказал присутствовавший на закладке камня Рустэм Хамитов. – Строительство центра даст новые возможности для лечения онкологических больных и, самое главное, для ранней диагностики заболеваний. - Это совершенно новый уровень, в Российской Федерации считанные медицинские центры обладают такого рода оборудованием. К числу этих избранных регионов присоединяется и Башкортостан.