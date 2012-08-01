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Posted 1 августа 2012, 14:55

Published 1 августа 2012, 14:55

Modified 10 ноября 2022, 18:53

Updated 10 ноября 2022, 18:53

Хамитов: «30% неэффективных расходов связаны с превышением числа работников сферы образования»

1 августа 2012, 14:55
В башкирском Белом доме в среду состоялось заседание президиума правительства Башкирии по исполнению бюджета за первое полугодие 2012 года. Высокое собрание, в отсутствие премьер-министра РБ Азамата Илимбетова, провел глава Башкортостана Рустэм Хамитов. На заседании обсуждались основные итоги расходования казенных денег, наполнения государственного кошелька, правильность трат бюджетных средств и возможности привлечения и использования федеральных ресурсов. По словам президента РБ, «у бюджета республики – огромные социальные расходы, огромная социальная нагрузка».

- Сегодня в условиях неустойчивости мировой экономики нам необходимо обеспечить экономическую стабильность в республике, нормальную работу учреждений бюджетной сферы, - сказал он. - Поддержать на должном уровне систему социальной защиты наших граждан – жителей республики. Это возможно только при предсказуемом и сбалансированном исполнении бюджета, безубыточной работе наших предприятий, своевременной уплате ими налогов и сборов.

Рустэм Хамитов рассказал, что в марте он дал поручение «проанализировать эффективность деятельности государственных учреждений, подготовить предложения по оптимизации их количества и численности занятых в них работников».

- Сегодня по количеству учреждений на душу населения мы превышаем средние показатели и по стране, и в Приволжском федеральном округе, - говорит руководитель региона. - На 10 тысяч человек населения в России – 12,5 таких учреждений, в Приволжском федеральном округе – 13,5, а у нас в республике – почти 14.

Как утверждает г-н Хамитов, более 30% неэффективных расходов бюджета или около пяти с половиной миллиарда рублей связаны с превышением нормативной численности работников сферы образования.

- Вот где резервы, которые надо искать, находить, и направлять на то, чтобы решать задачи повышения заработной платы учителям, - объяснил он.

Также Рустэм Хамитов потребовал от подчиненных информировать его об «оптимизационных мероприятиях»

- Я уже многократно говорил о том, что у нас много специалистов по расходам, - сказал глава Башкирии. - У нас нет специалистов по доходам. У нас не хватает ресурсов для того, чтобы проводить социальные мероприятия, для того, чтобы повышать заработную плату учительским кадрам, работникам социальных учреждений. Нет денег. И в то же время мы огромные ресурсы расходуем неэффективно. Вопреки всяким нормативам и заданным показателям.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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