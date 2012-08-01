Хамитов: «30% неэффективных расходов связаны с превышением числа работников сферы образования»

- Я уже многократно говорил о том, что у нас много специалистов по расходам, - сказал глава Башкирии. - У нас нет специалистов по доходам. У нас не хватает ресурсов для того, чтобы проводить социальные мероприятия, для того, чтобы повышать заработную плату учительским кадрам, работникам социальных учреждений. Нет денег. И в то же время мы огромные ресурсы расходуем неэффективно. Вопреки всяким нормативам и заданным показателям.