Хамитов: «30% неэффективных расходов связаны с превышением числа работников сферы образования»

Posted 1 августа 2012, 14:55
Published 1 августа 2012, 14:55
Modified 10 ноября 2022, 18:53
Updated 10 ноября 2022, 18:53
- Сегодня в условиях неустойчивости мировой экономики нам необходимо обеспечить экономическую стабильность в республике, нормальную работу учреждений бюджетной сферы, - сказал он. - Поддержать на должном уровне систему социальной защиты наших граждан – жителей республики. Это возможно только при предсказуемом и сбалансированном исполнении бюджета, безубыточной работе наших предприятий, своевременной уплате ими налогов и сборов.
Рустэм Хамитов рассказал, что в марте он дал поручение «проанализировать эффективность деятельности государственных учреждений, подготовить предложения по оптимизации их количества и численности занятых в них работников».
- Сегодня по количеству учреждений на душу населения мы превышаем средние показатели и по стране, и в Приволжском федеральном округе, - говорит руководитель региона. - На 10 тысяч человек населения в России – 12,5 таких учреждений, в Приволжском федеральном округе – 13,5, а у нас в республике – почти 14.
Как утверждает г-н Хамитов, более 30% неэффективных расходов бюджета или около пяти с половиной миллиарда рублей связаны с превышением нормативной численности работников сферы образования.
- Вот где резервы, которые надо искать, находить, и направлять на то, чтобы решать задачи повышения заработной платы учителям, - объяснил он.
Также Рустэм Хамитов потребовал от подчиненных информировать его об «оптимизационных мероприятиях»
- Я уже многократно говорил о том, что у нас много специалистов по расходам, - сказал глава Башкирии. - У нас нет специалистов по доходам. У нас не хватает ресурсов для того, чтобы проводить социальные мероприятия, для того, чтобы повышать заработную плату учительским кадрам, работникам социальных учреждений. Нет денег. И в то же время мы огромные ресурсы расходуем неэффективно. Вопреки всяким нормативам и заданным показателям.