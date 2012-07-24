Аэропорт Уфы не продадут, а отдадут в аренду на полвека

Posted 24 июля 2012, 14:51
Published 24 июля 2012, 14:51
Modified 10 ноября 2022, 18:53
Updated 10 ноября 2022, 18:53
- Переговоров о продаже не ведется, - говорит он. - Да, на начальном этапе изучался рынок. Но мы видим ситуацию с соседними аэропортами, например «Кольцово», Самарой, Нижним Новгородом, где государство продало свою долю акций инвесторам, и аэропорты ушли в частную собственность. Мы рассматриваем возможность некоей долгосрочной аренды.
- С последующим выкупом?
- Нет, не выкуп. Возврат в любом случае в республику. Сам актив не продается и никуда не уходит. Инвестор будет получать доходы, но права собственности не получит.
- Каким вы видите срок аренды?
- Я думаю, что от 30 до 50 лет. Это те сроки, когда инвестор сможет вернуть свои деньги.
- Кто мог бы быть таким инвестором? «Ренова», «Новапорт», «Базэл»?
- Не могу сказать. К примеру, в «Пулково» на начальной стадии конкурса рассматривались более ста компаний, из них в итоге на конкурс вышли всего три. Из них создали консорциум.
- Какую сумму инвестор должен вложить в «МАУ»?
- Думаю, на первом этапе не менее четырех миллиардов рублей.
По словам г-на Быковского, несмотря на планы сдачи в долгосрочную аренду предприятия, аэропорт скоро будет реконструирован.
- Мы считаем, что проект реконструкции нужно разрабатывать уже в этом году, а к строительству приступать в следующем, - говорит Андрей Владимирович. – Начинать со строительства нового терминала, а параллельно развиваться аэродромную часть. Эти планы подкреплены пассажиропотоком, и мы видим, что количество перевезенных пассажиров объективно растет. Наш аэропорт прибыльное предприятие, я бы сказал – стабильно прибыльное, приносящее от 30 до 100 млн рублей в год.
Дмитрий КОЛПАКОВ.