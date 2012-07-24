Аэропорт Уфы не продадут, а отдадут в аренду на полвека

- Мы считаем, что проект реконструкции нужно разрабатывать уже в этом году, а к строительству приступать в следующем, - говорит Андрей Владимирович. – Начинать со строительства нового терминала, а параллельно развиваться аэродромную часть. Эти планы подкреплены пассажиропотоком, и мы видим, что количество перевезенных пассажиров объективно растет. Наш аэропорт прибыльное предприятие, я бы сказал – стабильно прибыльное, приносящее от 30 до 100 млн рублей в год.