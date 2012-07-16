Чиновник Минкомзема РБ оценил незаконную услугу в 900 тысяч рублей

Posted 15 июля 2012, 20:43
Published 15 июля 2012, 20:43
Modified 10 ноября 2022, 18:53
Updated 10 ноября 2022, 18:53
Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, 900 тысяч рублей наличными заплатило г-ну Халикову руководство «Уфимского комбикормового завода», рассчитывающего с помощью мзды заключить договор долгосрочной аренды земельного участка площадью более 13 тысяч квадратных метров, располагающегося в Калининском районе столицы Башкирии. Вероятно, законным образом получить землю в аренду у руководителей завода не получалось из-за противодействия чиновников министерства имущественных отношений РБ, а потому они и прибегли к испытанному способу решить проблему с помощью «барашка в бумажке». И явно только чиновники ведомства могли оценить «содействие в заключении договора» в 900 тысяч рублей.
Ренат Халиков сегодня подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). В случае, если суд признает его виновным, молодому мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. С учетом поправок, внесенных в уголовное законодательство для смягчения наказания за экономические преступления, виновный может быть приговорен к выплате девяностократной сумме взятки. То есть, если для г-на Халикова прозвучит «облегченный» приговор, то он заплатит государству 81 миллион рублей.
Также будет дана юридическая оценка действиям посредника, представляющего интересы ЗАО «Уфимский комбикормовый завод».