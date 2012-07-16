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Posted 15 июля 2012, 20:43

Published 15 июля 2012, 20:43

Modified 10 ноября 2022, 18:53

Updated 10 ноября 2022, 18:53

Чиновник Минкомзема РБ оценил незаконную услугу в 900 тысяч рублей

15 июля 2012, 20:43
Одна из крупных взяток в этом году получена заместителем начальника отдела контроля и управления земельными участками Минимущества Башкирии 32-летним Ренатом Халиковым. Чиновник намеревался обогатиться на 900 тысяч рублей, но 4 июля был пойман с поличным при передаче денег на подземной парковке комплекса «Гостиный двор». Служащий республиканского ведомства, соблюдая осторожность, въехал в подземный гараж на автомобиле знакомого, но это не спасло чиновника – он был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции башкирского министерства внутренних дел.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, 900 тысяч рублей наличными заплатило г-ну Халикову руководство «Уфимского комбикормового завода», рассчитывающего с помощью мзды заключить договор долгосрочной аренды земельного участка площадью более 13 тысяч квадратных метров, располагающегося в Калининском районе столицы Башкирии. Вероятно, законным образом получить землю в аренду у руководителей завода не получалось из-за противодействия чиновников министерства имущественных отношений РБ, а потому они и прибегли к испытанному способу решить проблему с помощью «барашка в бумажке». И явно только чиновники ведомства могли оценить «содействие в заключении договора» в 900 тысяч рублей.

Ренат Халиков сегодня подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). В случае, если суд признает его виновным, молодому мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. С учетом поправок, внесенных в уголовное законодательство для смягчения наказания за экономические преступления, виновный может быть приговорен к выплате девяностократной сумме взятки. То есть, если для г-на Халикова прозвучит «облегченный» приговор, то он заплатит государству 81 миллион рублей.

Также будет дана юридическая оценка действиям посредника, представляющего интересы ЗАО «Уфимский комбикормовый завод».

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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