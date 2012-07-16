Чиновник Минкомзема РБ оценил незаконную услугу в 900 тысяч рублей

Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, 900 тысяч рублей наличными заплатило г-ну Халикову руководство «Уфимского комбикормового завода», рассчитывающего с помощью мзды заключить договор долгосрочной аренды земельного участка площадью более 13 тысяч квадратных метров, располагающегося в Калининском районе столицы Башкирии. Вероятно, законным образом получить землю в аренду у руководителей завода не получалось из-за противодействия чиновников министерства имущественных отношений РБ, а потому они и прибегли к испытанному способу решить проблему с помощью «барашка в бумажке». И явно только чиновники ведомства могли оценить «содействие в заключении договора» в 900 тысяч рублей.