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Posted 29 мая 2012, 21:40

Published 29 мая 2012, 21:40

Modified 9 января, 09:33

Updated 9 января, 09:33

В Уфе начали проводить стентирование коронарной и сонной артерий

29 мая 2012, 21:40
Клиника БГМУ, где в феврале этого года появилась самая современная ангиографическая установка, продолжает осваивать проведение операций высокой сложности. Так, недавно впервые за сорокалетнюю историю клиники, под руководством питерских врачей здесь провели стентирование коронарной артерии. Кроме того, медики начали делать и стентирование сонной артерии, но поставить такие операции на поток пока еще не удается.

До чего техника дошла

Напомним, такие ангиографические установки, как в Уфе, есть только в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Оборудование дает возможность обследовать весь организм, ведь умная машина может «просматривать» сосуды от двух миллиметров в диаметре.

— С помощью ангиографа можно вести двухпроекционную съемку, — рассказывает заведующий рентгенохирургическим отделением регионального сосудистого центра Лев Чудновец. — У нас в центре оборудование с одной трубой, а здесь их две — это значит, что, например, для нейрохирургических обследований возможности намного шире.

Стентирование проводится в случае сужения сосудов и артерий. С помощью специального катетера вводится контрастное вещество, делается снимок и врач решает, нужно ли устанавливать сам стент. Если процедура показана, то операцию можно проводить сразу после принятия решения.

— Кроме того, аппарат обладает функцией «Roadmap», — продолжает доктор. — Врач может ввести контраст один раз, и установка «запомнит» местоположение даже самых мелких сосудов, составив некую «карту». Для медиков это большая подмога — не придется работать вслепую.

Во время обследования 72-летней пациентки врачи решают, насколько необходимо и безопасно для нее стентирование сонной артерии — ангиографическая установка начинает вращаться, делая снимки, в том числе и в 3D формате.

— Преимущество ангиографа как раз и заключается в том, что врач может быстро увидеть объективную картину и принять правильное решение, — объясняет Лев Георгиевич. — И если стент необходим, то его можно установить сразу же, процедура займет примерно час-полтора.

Современную ангиографическую установку для клиники БГМУ приобрел благотворительный фонд «Урал». И теперь возможность уникальных обследований и проведения операций сразу же после полученных результатов может заметно увеличить количество прооперированных больных, которых пока принимают только в кардиодиспансере и больнице №22. И тогда успех операций будет зависеть от расторопности самих уфимцев. Статистика показывает, что успех операции практически гарантирован если она проводится не позднее трех часов после первых проявлений серьёзных проблем с сердцем

— Потребность в коронарографии примерно пять тысяч в год, — говорит завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения заболеваний сосудов и сердца клиники БГМУ Владимир Ишметов. — За год мы можем пропустить до полутора или двух тысяч пациентов.

Камень преткновения

Но пока что подобные операции на поток поставить не удалось — маршрут от скорой помощи до клиники еще не налажен — срочных больных возят в привычные медучрежедния. А вот Владимиру Симашеву очень повезло — он чудом попал в клиническую больницу №6, после того, как ему стало плохо в поезде по дороге в Туймазы.

— У молодого 29-летнего парня начинался инфаркт, — рассказывает Владимир Шамильевич. — В таком возрасте у пациента не было атеросклероза, скорее всего какие-то спазмические явления в коронарной артерии вызвали тромбообразование, сосуд забился и кровь перестала проходить.

Молодого человека в срочном порядке обследовали и приняли решение проводить операцию. Медики ввели в сосуд специальные баллоны, которые, раздувшись, прижали в стенкам тромбозные массы — так восстановили проходимость крови. Уже потом был введен специальный стент из металлического сплава, который теперь всю жизнь будет служить молодому человеку, удерживая стенки сосуда.

Сейчас Владимир восстанавливается после операции и до сих пор благодарит судьбу и врачей за своевременную помощь.

— Я даже не подумал бы, что могу заболеть чем-то подобным, — говорит он. — Поэтому не обратил внимания на первые симптомы — за пару дней до этого у меня сильно немели руки. Но мне повезло с лечением, ведь если бы медики не располагали такими технологиями, все закончилось бы трагически.

Врачи также подтверждают — если бы не наличие высокотехнологичной аппаратуры, пациента пришлось бы пичкать лекарствами, которые не могут локально воздействовать на пораженный сосуд. А такое медленное и неприцельное лечение повысило бы риск возникновения внутреннего кровотечения.

Кстати, Владимиру повезло дважды, ведь еще одной проблемой в проведении стентирования артерий является дороговизна исходных материалов: специальных игл, баллонов и самих стентов. Количество квот несоизмеримо меньше числа нуждающихся в их получении, поэтому на подобные операции, как правило, выстраиваются целые очереди.

— Тем не менее, мы работаем, насколько это позволяет ситуация, — говорит Владимир Ишметов. — К тому же, люди сами стали активней — узнав о наших возможностях, нередко теперь приходят на обследование сами, не дожидаясь экстренных случаев.

Юлия ЛЕЖЕНЬ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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