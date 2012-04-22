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Posted 22 апреля 2012, 19:39

Published 22 апреля 2012, 19:39

Modified 10 ноября 2022, 18:54

Updated 10 ноября 2022, 18:54

Следователи полагают, что Алену Горячеву похитили

22 апреля 2012, 19:39
В башкирском следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пропажи 11-летней Алены Горячевой, исчезнувшей из собственного дома в Белорецке еще в минувший понедельник, 16 апреля. Ход расследования взят под контроль прокуратурой Башкирии. Следователи подозревают, что ребенка уже нет в живых – уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженного с похищением»). Рассматриваются несколько версий случившегося.

Но, учитывая, что с момента пропажи девочки уже прошла неделя, а никаких вестей о ней не «нарыли» ни оперативники, ни волонтеры, занимающиеся поиском людей, вряд ли развязка этой истории будет счастливой.

В злополучный день утром 33-летний отец школьницы Максим Горячев видел из окна, как Алена каталась на велосипеде на улице. В обед мужчина на личном автомобиле отправился забирать жену с работы. Когда супруги вернулись домой, то обнаружили в сенях брошенные велосипед и куртку дочери, но самой Алены нигде не было. К вечеру родители бросились искать девочку у знакомых, родственников и подруг школьницы, но она ни к кому не заглядывала. Утром, 17 апреля Горячевы написали заявление о пропаже ребенка. Девочку искали 90 полицейских, 15 кинологов с собаками, а также около 30 добровольцев из местных жителей, но пока след пропавшего ребенка не обнаружился. На всех форумах Магнитогорска, Уфы, Учалов, Миасса, Челябинска, Верхнеуральска размещены фотографии девочки.

Семья Горячевых – многодетная, кроме Алены в семье растет еще двое ребятишек. Соседи и учителя характеризуют супругов положительно – добропорядочная, живущая в достатке семья, где алкоголем не злоупотребляют.

Родители считают, что когда девочка пропала, она была одета в водолазку светло-розового цвета, спортивные брюки ярко-малинового цвета с белыми полосками и замшевые кроссовки синего цвета. По крайней мере этих вещей не обнаружили дома.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка просим обратиться по телефонам - в Белорецке (34792) 4-24-02, в МВД по РБ в Уфе - (347) 279-41-08, 279-36-04, 279-36-05, 89050002872, 02 либо в ближайшее отделение полиции.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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