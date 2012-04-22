Следователи полагают, что Алену Горячеву похитили

В злополучный день утром 33-летний отец школьницы Максим Горячев видел из окна, как Алена каталась на велосипеде на улице. В обед мужчина на личном автомобиле отправился забирать жену с работы. Когда супруги вернулись домой, то обнаружили в сенях брошенные велосипед и куртку дочери, но самой Алены нигде не было. К вечеру родители бросились искать девочку у знакомых, родственников и подруг школьницы, но она ни к кому не заглядывала. Утром, 17 апреля Горячевы написали заявление о пропаже ребенка. Девочку искали 90 полицейских, 15 кинологов с собаками, а также около 30 добровольцев из местных жителей, но пока след пропавшего ребенка не обнаружился. На всех форумах Магнитогорска, Уфы, Учалов, Миасса, Челябинска, Верхнеуральска размещены фотографии девочки.