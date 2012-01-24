Выборы в уфимский горсовет впервые пройдут по смешанной системе

Posted 24 января 2012, 14:28
Published 24 января 2012, 14:28
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
Работа в горсовете депутатами осуществляется без отрыва от основной деятельности и зарплату народные избранники не получают. Единственное преимущество, которое имеют обладающие депутатским мандатом – правовой иммунитет, так как уголовные дела на городских законодателей возбуждаются только с разрешения главы башкирского управления следственного комитета. Но и эта неприкосновенность весьма относительная, так как в случае совершения серьезного преступления, оперативникам, «нарывшим» доказательства прегрешения депутата, не составит труда выполнить эту процедуру и получить подпись начальника республиканского следственного комитета.
Тем не менее, учитывая ажиотаж вокруг выборов в горсовет и число желающих, мечтающих о законодательной власти, можно предположить, что плюсы в обладании депутатским мандатом все же есть и явно немалые.
По закону администрация Уфы и нанятый горсоветом сити-менеджер, подчиняются депутатскому корпусу, который принимает муниципальный бюджет и определяет, на какие средства будет жить столица Башкирии, а также утверждает участки для застройки и развития Уфы. Вероятно, в тонкостях законодательной деятельности и кроются выгоды для желающих принять участие в жизнедеятельности города. Однако сложно себе представить, чтобы отдельно взятый депутат горсовета мог выбить льготное налогообложение для своих предприятий, получить выгодные места для строительства или начать качать деньги из городского бюджета, поскольку все решения принимаются коллегиально и проголосовать за них должны все народные избранники. Да и исполнительная власть, которая де-юре не имеет права влиять на депутатов, а де-факто очень даже влияет, не позволит разойтись аппетитам народных избранников.
Для того, чтобы мечты олигархов, рвущихся в городскую законодательную власть и желающих лоббировать свои интересы, стали реальностью, им потребуется занять не менее половины кресел в горсовете, чтобы получить большинство голосов и игнорировать указания «сверху». Возможно, кто-то из них и вынашивает амбициозные планы, но претворить их на практике вряд ли получится. Слишком много участников выборной гонки, слишком разные интересы они преследуют, слишком разнороден состав кандидатов.
Выборы в горсовет в 2012 году впервые пройдут по смешанной системе – по одномандатным округам и партийным спискам. Получат депутатские мандаты 18 человек из шорт-листов всех четырех думских партий (за эти движения должны проголосовать на выборах 4 марта так же, как это делалось во время парламентской кампании в декабре прошлого года) и 18 тех, кто решил бороться самостоятельно, лично получая симпатии жителей того или иного избирательного округа. Многие из претендентов на депутатское кресло решили подстраховаться и выдвинули свои кандидатуры, как по одномандатным округам, так и вошли в списки партий. Это ввело в заблуждение некоторые СМИ, которые автоматически сложили количество людей в партийных списках с числом «одномандатников» и заявили, что на места в горсовете претендуют более полтораста человек. Но так как многие фамилии дублируются, то число людей, желающих покорить городской парламент, значительно меньше – 122.
В случае, если партийный кандидат, выдвинувшийся дважды, выиграет и в едином, и в одномандатном избирательном округе, на его место в партийном списке двигается следующий претендент. А если такового не окажется, в горсовет пройдет соискатель, баллотирующийся в другой региональной группе, но от той же партии.
Нынешний председатель горсовета Ирек Нигматуллин, например, зарегистрирован и по списку от «Единой России», и по одномандатному округу. Любопытно, что из списка «единороссов» он единственный, кто рискнул побороться за голоса избирателей и в «электоральном поле».
Всего по партийным спискам кандидатами в депутаты горсовета зарегистрированы 74 человека. «Единая Россия» и КПРФ включители в свои шорт-листы по 22 претендента, ЛДПР – 21, «Справедливая Россия» - 20.
Добиваться мандата самостоятельно решили 73 человека, из них 36 участников гонки продублировали свои имена в партийных списках. Желающих подстраховаться среди коммунистов оказалось 10 человек, либералов-демократов - 16, эсеров - 9.
Самый молодой участник избирательной гонки в горсовет – коммунист, а точнее комсомолец, Алик Хакимов, которому к моменту голосования не исполнится даже 19 лет. Студент топливно-энергетического колледжа, похоже, очень дорог однопартийцам, поскольку парень баллотируется как по одномандатному 6-му округу, так и включен в список КПРФ. Самый пожилой претендент на депутатское кресло также баллотируется от компартии и тоже представлен сразу в двух «ипостасях». 76-летний правозащитник Мадриль Гафуров идет в депутаты по 10-му округу и числится в партийном списке «красных», которые желают поучаствовать в законодательной жизни города.
Всего в «коммунистическом» списке три пенсионера – двое из них помоложе Мадриля Гафурова – 60-летний Фаниль Хамитов и 65-летний Наиль Идрисов. Кроме того, коммунисты выдвинули «из народа» учителя физкультуры Арсена Зинатуллина, студента УГАТУ Тимура Зайнуллина и двух безработных – Михаила Кодякова и Павла Ларькина. Остальные персоналии списка КПРФ ничем не отличаются от кандидатов других партий – сплошь индивидуальные предприниматели и генеральные директора. Людьми из народа - пенсионером МВД Альбертом Хазивалеевым, преподавателем колледжа Галиной Ереминой и фермером Василем Хусаиновым может похвастать список ЛДПР, остальные претенденты из числа либерал-демократов также трудятся, в основном, руководителями предприятий.
Три неудачливых кандидатов в мэры, по иронии судьбы сошедшие с дистанции еще до утверждения претендентов горсоветом, решили попытать счастья в борьбе за депутатские мандаты. Андрей Носков, не сдавший экзамен на замещение вакантной должности градоначальника, баллотируется по 15-му округу, Любовь Белышева, забывшая день конкурсного испытания и потому не участвовавшая в нем, идет в депутаты по 8-му округу и одновременно в списке партии «Справедливая Россия». Малик Мулюков, отказавшийся в знак протеста сдавать экзамен на пост мэра, будет завоевывать симпатии избирателей в первом округе, а если не получится – его поддержат списком эсеры.
Медиамагнат Альберт Мухамедьяров, баллотирующийся по 9-му округу, в этом раз всерьез решил завоевать высоты законодательной городской власти. Однажды он уже пытался получить депутатский мандат, но проиграл и потому подошел к новой избирательной кампании во всеоружии. Сразу шестеро кандидатов в депутаты горсовета – Любовь Белышева, Малик Мулюков, Дмитрий Караваев, Флуза Ибрагимова, Лилия Муллагалямова и Разиф Абдуллин числятся работниками холдингов г-на Мухамедьярова. Вероятно, есть расчет, что кто-нибудь из команды все-таки окажется в заветном кресле.
Решили не сдавать позиций и нынешние депутаты горсовета – надеются в марте вернуться на свои места 19 народных избранников. 13 из них выдвинуты «Единой Россией», четверо – «справедливороссами» и один – Александр Баутский – коммунистами. И лишь безработный Вадим Рыбинский, потерявший пост директора хоккейного клуба «Салават Юлаев», выдвинул себя сам, и будет баллотироваться по 18-му округу.
Из «старичков» партией власти выдвинуты Юрий Смирнов, Борис Герасимов, Евгений Семивеличенко, Андрей Казанцев, Шамиль Кабиров, Марат Муртазин, Ильдар Фахретдинов, Марат Васимов, Эдуард Гиниатуллин, Салават Гималетдинов, Ирек Нигматуллин, Ольга Одинокова и Андрей Носков. «Справедливая Россия» попробует провести в городскую законодательную власть Сергея Коннова, Фарита Гиндуллина, Артура Абдуллина и Иосифа Марача. Кстати, все эти персоны представляли «СР» в уфимском горсовете, вступив в партию в 2007 году.
Остальные народные избранники, сегодня представляющие городскую законодательную власть, участвовать в избирательной гонке по разным причинам отказались. Так, не станут биться за новые мандаты такие известные персоны, как Анатолий Безрукавников, Гузель Ибрагимова, Анжелика Ахметгареева, Петр Фролов, Олег Макаренко, Ринат Гафуров.
В случае, если все 19 «старичков», изъявивших желание баллотироваться вновь, пройдут в городской парламент, горсовет все равно обновится почти наполовину.
В список кандидатов в депутаты, выдвинутых по одномандатным избирательным округам и партийным спискам, много фамилий муниципальных чиновников и работников муниципальных предприятий.
Так, например, депутатом планирует стать главред газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова, руководитель «Уфа-печать» Сергей Коннов, главврач поликлиники № 1 Руслан Султанов, начальник функциональной службы центра школьного и детского питания Фарит Юсупов, начальник управления гражданской защиты Александр Сопин, глава городского спецавтохозяйства Рамиль Гумеров, директор парка «Кашкадан» Евгений Дубницкий, сотрудница информационно-аналитического отдела уфимской мэрии и по совместительству супруга известного телеведущего Азамата Саитова Элиана.
Среди претендентов на горсоветовские мандаты много и известных бизнесменов и руководитель башкирского филиала «Росгосстраха» Юрий Шпизель, директор «Уфабумторга» Шамиль Габдрахманов (он представлял в Башкирии интересы «Правого дела», но в горсовет баллотируется по списку «эсеров»), радетель интересов частных (и не всегда легальных) перевозчиков Олег Куляшов, глава промышленной группы «Лаворс» Анатолий Горячев, председатель правления «АФбанка» Айдар Зубаиров, шеф «Башспирта» Ильдар Фахретдинов.
Во время самой избирательной кампании с большой вероятностью можно прогнозировать жесткие столкновения различных групп и интересов. Так, нынешнему депутату Александру Баутскому придется конкурировать в одномандатным округе № 7 с начальником управления гражданской защиты уфимской мэрии Александром Сопиным. Серьезная борьба ожидается в округе № 3, где за депутатские мандаты сразятся защитник частных перевозчиков Олег Куляшов, «единоросс» и нынешний депутат горсовета Андрей Казанцев и Дмитрий Караваев, ставленник Альберта Мухамедьярова.
В избирательном округе № 8 придется столкнуться с другой представительницей медиаолигарха Любовью Белышевой и крупным бизнесменом Анатолием Горячевым редактору «Уфимских ведомостей» Галине Ишмухаметовой. В округе № 5 состоится противостояние креатуры медиабизнесмена Лилии Муллагалямовой с представителем партии власти и действующим народным избранником Салаватом Гималетдиновым.
Банкир Айрат Зубаиров в округе № 11 поборется с нынешним депутатом горсовета Фаритом Гиндуллиным, а директор центрального рынка Иосиф Марач сразится в округе № 16 с молодым коммунистом, студентом УГАТУ Тимуром Зайнуллиным и заместителем нынешнего председателя горсовета Ирека Нигматуллина по работе, а не по депутатской деятельности – замдиректора ОАО «Газ-сервис» Рустэмом Рахматуллиным. Тележурналиста Разифа Абдуллина в округе № 17 ждет сражение с учителем физкультуры и членом ЛДПР Арсеном Зинатуллиным и доцентом УГАТУ Владимиром Анисимовым. Самый молодой участник избирательной гонки 18-летний Алик Хакимов в округе № 6 попытается отобрать голоса избирателей у главного врача поликлиники № 1 Кировского района Уфы Руслана Султанова и Флузы Ибрагимовой, представляющей интересы Альберта Мухамедьярова. Сам г-н Мухамедьяров в округе № 9 вступит в бой с безработным коммунистом Михаилом Кодяковым, заведующей кафедрой в Уфимской академии экономики и сервиса Светланой Николаевой и пенсионером МВД Альбертом Хазивалеевым.
Эксперты прогнозируют, что предвыборная борьба в уфимский горсовет будет сопровождаться засильем «черных» политтехнологий и, соответственно, скандалов. Но, на наш взгляд, не стоит ждать особых потрясений от выборов городских законодателей, поскольку каждый из них заинтересован сохранить свою репутацию, как для того, чтобы потом работать в горсовете, так и для того, чтобы иметь возможность бороться за депутатский мандат в будущем.
Антонина ЧЕСНОКОВА.