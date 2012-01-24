Выборы в уфимский горсовет впервые пройдут по смешанной системе

Выборы в горсовет в 2012 году впервые пройдут по смешанной системе – по одномандатным округам и партийным спискам. Получат депутатские мандаты 18 человек из шорт-листов всех четырех думских партий (за эти движения должны проголосовать на выборах 4 марта так же, как это делалось во время парламентской кампании в декабре прошлого года) и 18 тех, кто решил бороться самостоятельно, лично получая симпатии жителей того или иного избирательного округа. Многие из претендентов на депутатское кресло решили подстраховаться и выдвинули свои кандидатуры, как по одномандатным округам, так и вошли в списки партий. Это ввело в заблуждение некоторые СМИ, которые автоматически сложили количество людей в партийных списках с числом «одномандатников» и заявили, что на места в горсовете претендуют более полтораста человек. Но так как многие фамилии дублируются, то число людей, желающих покорить городской парламент, значительно меньше – 122.