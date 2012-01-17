Что ляпнули зарубежные, российские и башкирские звезды, общаясь с прессой в 2011 году.

В минувшем году в Уфе побывали самые яркие звезды отечественного шоу-биза, знаменитые артисты, прославленные коллективы классической музыки и легенды рока. Отвечая на вопросы журналистов, кто-то из звезд острил, кто-то выдавал нелепые фразы, другие же делали откровенные признания. Мы собрали самые яркие цитаты знаменитостей. «Я много грешил, провоцировал мир, а теперь хочу измениться, покаяться перед страной и встать на путь истины. Я не могу себя простить за легкомыслие, за то, что у меня нет детей. За все в жизни нужно платить». Борис Моисеев во время концерта в ДК «Юбилейный»

- Я уже вырос из того возраста, когда отслеживал каждое свое появление в журналах и газетах на последних страницах с кроссвордами. Это в том нежном периоде следишь за всем и вырезаешь эти заметки в папочку. Актер Алексей Макаров в беседе с журналистами - Мне бы хотелось стать заслуженным артистом, но у меня в жизни все со сложностями. Судьба ставит меня в рамки, чтобы я не зажрался, не зазнался. Я столько времени был «неформат», что теперь сам показываю зубы. Певец Сергей Пенкин в интервью на канале «Вся Уфа» - Выход на сцену башкирской оперы сравним с первым выступлением в Ла Скала: у меня также тряслись руки, подгибались колени и перехватывало дыхание. Это можно сравнить с резким спуском вниз на аттракционе «Американские горки». Певец Ильдар Абдразаков в эфире канала «Вся Уфа» - Российский рынок для реализации моих актерских амбиций маловат. К тому же моя внешность не слишком способствует тому, чтобы меня снимали в каждом втором фильме. Ну не народная у меня внешность! Актер Константин Крюков в беседе с журналистами - Когда каждый день работаешь как спортсмен, а потом додумываешь, как донести до зрителя образ белой и черной лебеди, рефлексировать сил уже не остается. И я ни за что в жизни не поверю, что артист балета во время работы над ролью может сойти с ума. Балерина Гузель Сулейманова на премьере фильма «Черный лебедь» в «Родине» - Постоянные трения между тещей и зятем сохранились лишь в анекдотах, а в реальности уже давно ушли в прошлое. Мне кажется, что в целом все эти рассказы о враждебных отношениях – это уже анахронизм. Режиссер Владимир Меньшов в беседе с журналистами - Когда «Салават Юлаев» набрал обороты и стал сильным и достойным клубом, я очень радовался за Уфу. В столице Башкирии у меня живут друзья, которые болеют за свой родной клуб, потому я радовался еще и за них. Певец Денис Майданов в эфире канала «Вся Уфа» - После выступления мне уже хочется поехать в тихий ресторанчик, перекусить, выпить бокал пива. Даже если я и иду в ночные заведения, то беру с собой беруши. Приходится и голос беречь, потому в душе я не пою. Певица Полина Гриффис в эфире канала «Вся Уфа» - Я пытаюсь сдвинуть башкирскую эстраду с мертвой точки, запустить концертные проекты. Например, в Татарстане прекрасно решают эти задачи и захватывают наши территории мобильными концертными бригадами, а наша филармония спит. Советник президента Олег Киреев в беседе с журналистами - Психологически играть женщину непросто. Каблуки - 12 см, туфли - 45-го размера, платье, парик, помада, тушь – приходится все это использовать. Я испытываю стыд перед спектаклем и специально беру время перед выходом на сцену, чтобы настроиться. Актер Дмитрий Дюжев на пресс-конференции в русской драме - Я постоянно записывал интересные фразы, шутки, накапливал папки, а потом выделил время и начал в них ковыряться, нанизывая на единую структуру, и так у меня получился фильм «Неадекватные люди». Уфимский режиссер Роман Каримов в беседе с журналистами - Для зрителя артистка – это что-то такое в блестках, мишуре, перемещается по сцене, как бабочка. Я же с этим надуманным образом ничего общего не имею. Хочу, чтобы мой зритель воспринимал меня отдельно от тех ролей, которые сыграла. Актриса Людмила Артемьева на встрече со зрителями в ГДК - Сегодня мы не знаем куда деваться от шоу-бизнеса: на него работают целые телеканалы. А на джаз на федеральном уровне не обращают внимания, и давайте хотя бы на местном уровне поддерживать его. Джазмен Анатолий Кролл на пресс-конференции фестиваля «Розовая пантера» - Я не первый раз в Уфе, хороший город, здесь есть достойные клубы, есть куда сходить и, главное, живут очень веселые люди. У меня от поездок по России всегда замечательные впечатления. Рэпер Тимати в беседе с журналистами - Недавно понял, что я уже совсем не молодой человек. Когда шел с озвучания «Улиц разбитых фонарей», ко мне подошла девушка лет 18-ти и сказала: «Когда я была маленькая, вы были моим кумиром». Я осознал, что мне уже далеко не 18. Актер Михаил Трухин в интервью каналу «Вся Уфа» - В Башкирии меня часто называют великим уфимцем. Я вообще не считаю себя великим, поскольку сам каждый день имею дело с такими людьми, как Моцарт, Верди, Шостакович, Рахманинов, Шнитке. Дирижер Владимир Спиваков перед концертом в ДК «Нефтяник» - После премьеры «Бриллиантовой руки» Мордюкова мне сказала: «Ну, Светка, теперь все мужики - твои!» Она оказалась права. Тогда я настрадалась от этой роли: ко мне не относились серьезно ни как к женщине, ни как к актрисе. Считали, что я просто дура. Светлана Светличная на встрече с уфимскими студентами - В провинции девушки намного приятнее. Приезжает такая в Москву – милая, кроткая, а потом так нервы вытаскивает, так ранит мужское сердце, что выть хочется. А ведь парни тоже чувствительные. И вот сидишь на кухне с бутылочкой, а она и трубку не берет. Певец Виктор Салтыков во время выступления на стадионе «Нефтяник» - Я считаю, что Башкортостан - это край креативных людей. Я имею в виду не только огромное количество людей, которые чего-то добились в жизни. Тот заряд добра и хорошего отношения к себе, который я получила здесь в детстве, всегда меня подпитывал. Модный эксперт Эвелина Хромченко в беседе с журналистами - Все мужчины одинаковы: логичны и примитивны, как собаки. Хотите сытой жизни – заводите бультерьера, желаете развлечений – вам нужен далматинец, но некоторые не застрахованы и от дворняжки. Но на первом свидании они понимают – жениться или нет. Сваха Роза Сябитова на пресс-конференции в гостинице «Амакс» - А почему роль проститутки должна меня смущать? Меня же пригласили не работать путаной, а сыграть… Я – актриса, и мне интересно попробовать себя в разных ролях. Тем более, подобный опыт у меня уже был в сериале «И все-таки я люблю». Актриса Мария Берсенева в беседе с журналистами - Я уже второй раз в этом прекрасном городе и действительно полюбил Уфу. Башкирия напоминает мне Италию. Все свободное время провожу на лошади у себя в Тоскане. Когда узнал, что здесь разводят лошадей, еще больше влюбился в Башкирию. Итальянский певец Риккардо Фольи на выставке в «Гостином дворе» - Башкирский режиссер Салават Вахитов не только сценарий привез, а еще прихватил с собой пару баночек башкирского меда. И мед, наверное, какой-то особый оказался. Актеры - очень капризные существа, но он нашел ко мне подход. Актер Петр Мамонов в интервью каналу «Культура» - На спектакле в Уфе мы так выкладывались, так старались, а зритель молчит: ну, не пошла реакция. Но удивлению не было предела, когда публика не отпускала нас со сцены минут десять, устроив овацию. Оказалось, это у башкирского зрителя характер особый. Актриса Ирина Медведева в беседе с журналистами - Журналистика в регионе намного ближе к человеку. Если в столице телеведущий, создавший передачу, за которую ему может быть стыдно, после съемок сел и уехал, то региональный журналист за такой сюжет может получить по голове, выйдя в магазин за хлебом. Телевизионщик Эдуард Сагалаев на пресс-конференции в «ИТАР ТАСС-Уфа» - Как отец взрослой дочери, могу сказать, насколько важно правильно воспитывать детей. От этого зависит будущее нашего общества. Говорю это без всякого политического пафоса. Учиться профессии актера - это значит учиться жизни. Актер Леонид Ярмольник на открытии школы Хабенского в Уфе - Да, я не слушаю русских композиторов-классиков. Но преклоняюсь перед русским балетом и душевностью россиян. Всегда приятно приезжать в эту большую страну, ведь здесь меня всегда встречают, как свою. C.C. Catch на встрече с уфимскими журналистами - Гарантом того, что в город приедет настоящая группа, может служить только мое уродливое лицо. Мы знаем о случаях мошенничества, но что можем сделать? Зрители должны быть внимательнее: если видят афиши, где нет наших имен, то это шарлатаны. Bad Boys Blue на пресс-конференции в гостинице «Амакс» - Семья – это тыл, настоящая крепость. Мама – это моя чумачечая любовь и очень большая нагрузка. У нее достаточно жесткий характер, но я безумно рад, что она именно такая. Она учила меня: «Сынок, что бы ни случилось, улыбайся. Это многих раздражает». Актер Максим Аверин на встрече со зрителями в башдраме - Шесть лет – это огромный перерыв, но нет злого умысла в том, что не приезжала в Уфу - я ни разу не получила приглашения выступить, например, на Дне города, а вас в такие дни кормят говном. Но я все равно часть этого города. Рок-дива Земфира на концерте в «Огнях Уфы» - Разорвать островное сознание Башкирии можно включением в круг культурного и художественного обмена. Научный уровень республики почти мировой, например, в авиационном университете. Но сознание провинциальное, даже в уфимской Академии наук. Архитектор Вячеслав Глазычев на «Нет-фестивале» в Уфе - Ни для кого не секрет, что Башкирия – это родина моя и моих предков. Там родился мой папа, бабушки и дедушки. И я с удовольствием несколько раз в году посещаю Уфу и деревню Уяндык. Певица Алсу на кремлевском концерте «Родом из Башкирии» - За свой волевой характер я благодарна башкирским корням. Иначе не выдержала бы двух лет, проведенных в гипсе после четырех операций, и сегодня не могла показать свое мастерство. К родным в Раевку я приезжаю каждое лето: копаю картошку и дою коров. Гимнастка Ляйсан Утяшева на кремлевском концерте «Родом из Башкирии» - Я бывал в Башкирии с другом, оперным певцом Артуром Эйзеным. Мы хорошо здесь поохотились, любовались отвесными берегами реки Белой. Природа щедро одарила красотой весь этот край. Актер Василий Лановой на встрече со зрителями в ДК «УМПО» - Можете мне не верить, но я не спал уже десять дней! Это при моем-то возрасте! Ведь мне не пятнадцать лет! Я – трудоголик, люблю работать. А восстанавливаю физические силы только духовным путем. Авраам Руссо после концерта в «Огнях Уфы» - Помню, как-то мы давали концерт в ДК «Юбилейный», где было объявлено, что всех одноклассников я приглашаю бесплатно. Так вот оказалось, что у меня их 496. Поэтому в Уфе у меня всего очень много: и однокашников, и любовей, и друзей. Юрий Шевчук на пресс-конференции перед концертом в «Уфа-Арене» - Очень важно воспитывать мужчину сызмальства, чтобы он чувствовал уважение к женщине. А современные мужчины этого делать не могут – они трусы и слабаки. Но, мне кажется, что в Башкирии они еще не перевелись: я вижу в них настоящих мужиков. Актриса Марина Голуб в интервью «Спутник FM»