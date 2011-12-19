Госкомитет по заказам отслеживает все дорогие покупки чиновников

Posted 18 декабря 2011, 21:29
Published 18 декабря 2011, 21:29
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
- Руководители муниципальных и государственных компаний порой даже не могут мотивировать свой выбор того или иного поставщика, - говорит чиновник. - В этой части должен править рынок и конкуренция, поэтому продукцию для собственных нужд они будут приобретать на основе аукционных принципов.
Между тем, глава госкомзаказа признался, что его ведомство никак не может повлиять на закупки чиновниками предметов роскоши и дорогостоящих иномарок.
- Мы только операторы торгов, соединяем поставщиков с потребителями, в суть заявок не вмешиваемся, и не вправе не пропускать такие закупки, - отметил председатель комитета.
Вместе с тем, руководитель комитета сообщил, что своевременно информирует правительство обо всех дорогостоящих покупках. В последний раз, по его словам, удалось остановить приобретение автомобиля Volkswagen Touareg более чем за два миллиона рублей. Однако «автора» заявки глава комитета назвать отказался.
Как отметил чиновник, республика не идет ни в какое сравнение с остальными регионами, фигурирующими на сайте известного правозащитника Алексея Навального «Роспил».
- Мы отслеживаем этот сайт, и тоже удивляемся некоторым вещам, которые закупают в других регионах, однако подобных излишеств наши чиновники не допускают, - пояснил г-н Новиков.
Дмитрий КОЛПАКОВ.