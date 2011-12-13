Мужчина лишился жизни из-за предательства молодой любовницы

В кратчайшие сроки полицейские Салавата раскрыли убийство 35-летнего жителя Таджикистана, нашедшего свою смерть от руки возлюбленной. Любвеобильный мужчина сожительствовал сразу с несколькими женщинами, и одна из них забила тревогу, когда пылкий ромео уехал на собственном автомобиле, но домой не вернулся. Спустя несколько дней труп несчастного с множеством ножевых ран обнаружили в багажнике его машины, брошенной в одном из дворов. Как потом выяснилось, у погибшего пропали документы и ценности: золотые цепочка с кулоном, браслет, печатка и сотовый телефон.

Правоохранители в первую очередь поинтересовались времяпрепровождением второй сожительницы романтичного таджика, и не ошиблись. 23-летняя дама была хорошо знакома следователям – она успела получить судимость за наркопреступления, занималась проституцией, злоупотребляла спиртным и баловалась наркотиками, родила ребенка и сбагрила его на воспитание бабушке. А теперь надолго отправится в тюрьму за убийство, сопряженное с разбоем. Молодая дама нашла себе нового воздыхателя, но и таджикского ухажера просто так отпускать от себя не хотела. - Девушка знала, что погибший обеспеченный человек, в деньгах не нуждался. Вот она и решила поживиться за его счет, - рассказал «МКС» старший оперуполномоченный уголовного розыска УВД Салавата Эльвир Вахитов. - Преступление было спланированным, заранее распределены роли. Девушка пригласила мужчину в гости на съемную квартиру. А здесь его уже поджидали ее новый возлюбленный и его приятель. Вначале было решено совершить разбой с применением травматического пистолета «Оса». Но крепкий мужчина, несмотря на два выстрела в упор в лицо, оказал активное сопротивление и попытался сбежать из злополучной квартиры. Распаленные разбойники поймали бедолагу, и в порыве ярости нанесли ему множество смертельных ножевых ранений. Сняв с убитого все ценности, злодеи стали думать, как избавиться от трупа. Решили вывезти тело в безлюдное место на автомобиле «жертвы». Но, проехав пару кварталов, испугались возможной встречи с сотрудниками ГИБДД и бросили автомобиль в ближайшем дворе. Уже на следующий день приятели выехали в Оренбургскую область, где сбыли похищенное. Выручить за ценности удалось более 50 тысяч рублей. Эти деньги они потратили на спиртные напитки, продукты питания, предметы одежды. А в Салавате их уже ждали сотрудники полиции. Вскоре оба были задержаны. - Фигуранты уже имели представление о местах не столь отдаленных, оба привлекались к уголовной ответственности за совершение грабежей и разбойных нападений. Кроме того, один из задержанных находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков, - пояснил начальник отделения оперативно-розыскной части уголовного розыска УВД Салавата Рахим Маджитов. В квартире, куда заманили потерпевшего, найдено много свидетельств, подтверждающих совершение тяжкого преступления: пол, залитый кровью, нашлись барсетка убитого и личные документы. У одного из задержанных обнаружили остатки вырученных от продажи золота денег - 15 тысяч рублей, сотовый телефон погибшего, пистолет «Оса». Все трое фигурантов особо тяжкого преступления арестованы, им предъявлены обвинения в совершении разбойного нападения и убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с разбоем. Каждому из злодеев, в том числе и молодой мамаше, грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.