Уфимец занял третье место в финале Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

- Кроме меня Башкортостан также представляли Андрей Лукъянцев из РДОО «Пионеры Башкортостана» (Стерлитамак), Гульнара Идрисова из «Ассоциации девочек-скаутов» (Уфа), Марина Андреева из РДОО «Пионеры Башкортостана» (Салават). На нас лежала большая ответственность - представлять республику на Всероссийском конкурсе. Вдвойне приятно было добиться призового места. Что касается конкурсных испытаний, то на выставке я представил свой клуб туристов, а конкретнее развитие велосипедного движения в республике. В самопрезентации необходимо было донести свою гражданскую позицию до экспертов и коллег и продемонстрировать свой опыт и роль в реализации молодежной политики своего региона. В деловой игре «Социальное моделирование» в режиме реального времени я создал и защитил проект «Создание федеральной сети центров спортивного туризма». Конкуренция была большая. Я горжусь тем, что удалось войти в тройку лучших в своей номинации, - рассказал Станислав.