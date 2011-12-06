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Posted 6 декабря 2011, 17:17

Published 6 декабря 2011, 17:17

Modified 10 ноября 2022, 18:54

Updated 10 ноября 2022, 18:54

Уфимец занял третье место в финале Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

6 декабря 2011, 17:17
В Волгограде завершился Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». По итогам шести дней конкурсных испытаний представитель Башкирии, председатель уфимского клуба туристов «Спутник» Станислав Сырыгин в группе «Лидеры детских и молодежных общественных объединений от 26 до 35 лет» занял третье место.

Всего в конкурсе приняли участие более ста инициативных, перспективных молодых людей из 40 регионов страны. Участники финала продемонстрировали свой опыт и потенциал в таких конкурсных испытаниях как выставка, самопрезентация, деловая игра «Социальное моделирование», защита проектов и др.

- Кроме меня Башкортостан также представляли Андрей Лукъянцев из РДОО «Пионеры Башкортостана» (Стерлитамак), Гульнара Идрисова из «Ассоциации девочек-скаутов» (Уфа), Марина Андреева из РДОО «Пионеры Башкортостана» (Салават). На нас лежала большая ответственность - представлять республику на Всероссийском конкурсе. Вдвойне приятно было добиться призового места. Что касается конкурсных испытаний, то на выставке я представил свой клуб туристов, а конкретнее развитие велосипедного движения в республике. В самопрезентации необходимо было донести свою гражданскую позицию до экспертов и коллег и продемонстрировать свой опыт и роль в реализации молодежной политики своего региона. В деловой игре «Социальное моделирование» в режиме реального времени я создал и защитил проект «Создание федеральной сети центров спортивного туризма». Конкуренция была большая. Я горжусь тем, что удалось войти в тройку лучших в своей номинации, - рассказал Станислав.

Конкурс «Лидер XXI века» был учрежден в 2002 году Министерством образования РФ. Он помогает выявить творчески работающих лидеров, повысить их профессиональное мастерство. Не стоит забывать, что лидеры вырастают благодаря труду и стараниям взрослых и наставников, а этот конкурс — не просто соперничество за звание лучшего из лучших, это площадка для получения новых навыков, элементов образования и межкультурного диалога.

Лилия МУРСАЛОВА.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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