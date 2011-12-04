Победителей конкурса аккордеонистов, претендующих на 100 тыс. рублей, определит Дранга

На третий, теперь уже Всероссийский фестиваль-конкурс «Аккордеониссимо» подано 80 заявок из Башкирии, Волгоградской, Оренбургской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра. Славная традиция выступления членов жюри и гостей фестиваля будет продолжена и в этом году. Перед конкурсантами и гостями выступят студенты класса председателя жюри, профессора Дранги – лауреаты международных конкурсов Евгения Попова и Иван Каралькевич. Логическим завершением вечерних выступлений станет концерт члена жюри, лауреата международных конкурсов, чемпиона мира (Португалия, 2005 год) Александра Ширунова (Санкт-Петербург). На сегодняшний день за его плечами – список из более чем пятнадцати побед на международных конкурсах в России и за рубежом. Европейская пресса с восторгом отзывается о молодом аккордеонисте.