Победителей конкурса аккордеонистов, претендующих на 100 тыс. рублей, определит Дранга

Posted 4 декабря 2011, 16:52
Published 4 декабря 2011, 16:52
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
В рамках фестиваля пройдут конкурсные состязания юных музыкантов, концерты ведущих исполнителей – аккордеонистов России, мастер-классы, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации преподавателей, экскурсии по Уфе.
Творческий проект уже имеет свою историю. Первый фестиваль-конкурс состоялся в 2007 году. Он прошел в статусе открытого городского мероприятия: в нем приняли участие 24 музыканта из Уфы и других городов республики. Председателем жюри стала прима классического аккордеона, лауреат многих международных конкурсов Мария Власова, которая дала сольный концерт в рамках фестиваля.
Второй фестиваль-конкурс состоялся в 2009 году и имел статус открытого республиканского. В нем приняли участие 57 аккордеонистов из Агидели, Белорецка, Благовещенска, Дюртюлей, Октябрьского, Стерлитамака, Уфы, Заинска, Набережных Челнов, Орска, Самары. Председателем жюри стал лауреат международных конкурсов, чемпион мира 2002 года, выпускник РАМ им. Гнесиных Александр Поелуев.
На третий, теперь уже Всероссийский фестиваль-конкурс «Аккордеониссимо» подано 80 заявок из Башкирии, Волгоградской, Оренбургской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра. Славная традиция выступления членов жюри и гостей фестиваля будет продолжена и в этом году. Перед конкурсантами и гостями выступят студенты класса председателя жюри, профессора Дранги – лауреаты международных конкурсов Евгения Попова и Иван Каралькевич. Логическим завершением вечерних выступлений станет концерт члена жюри, лауреата международных конкурсов, чемпиона мира (Португалия, 2005 год) Александра Ширунова (Санкт-Петербург). На сегодняшний день за его плечами – список из более чем пятнадцати побед на международных конкурсах в России и за рубежом. Европейская пресса с восторгом отзывается о молодом аккордеонисте.
Любой фестиваль украшают премьеры. Впервые уфимской публике будет предоставлена возможность услышать знаменитый «Опаловый концерт» для аккордеона с оркестром французского композитора Ришара Гальяно. Также в рамках фестиваля-конкурса «Аккордеониссимо» состоится всероссийская премьера нового музыкального произведения финского композитора Петри Макконена – сюиты «Реальные истории».