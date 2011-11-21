Уголовное дело может закрыть башкирскому экс-премьеру путь во власть

В случае, если суд признает Раиля Сарбаева виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы, или, учитывая смягчающие поправки, внесенные в уголовное законодательство по экономическим преступлениям, до миллиона рублей штрафа. И, думается, что суд вряд ли строго оценит действия экс-премьер-министра, скорее всего, приговорит его к штрафным санкциям. Правда, о работе на государственной службе после приговора Раилю Сарбаеву придется забыть. Видимо, это главная причина, по которой несложное, в общем-то, уголовное дело, расследовавшееся почти год, все-таки доведут до суда.