Уголовное дело может закрыть башкирскому экс-премьеру путь во власть

Posted 21 ноября 2011, 19:33
Published 21 ноября 2011, 19:33
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
Доказательством злоупотребления бывшего чиновника своими полномочиями следствие называет встречу Раиля Сарбаева и Урала Рахимова в Австрии, состоявшуюся 27 декабря 2009 года. Несмотря на то, что подследственный дал показания, что общался с сыном первого президента РБ как с крупным бизнесменом, способным покрыть дефицит местного бюджета по поручению главы региона, следователи уверены, что встреча носила личный характер. На чем основываются подобные обвинения, вероятно, выяснится в суде, скорее всего, расследователи знают больше, чем озвучивают.
В частности, аналитики утверждают, что Раиль Сарбаев претендовал на место первого человека в республике и якобы ездил к г-ну Рахимову-младшему обговаривать возможности своего политического роста. Но трудно представить, что в качестве доказательства незаконности командировки следствие станет рассказывать суду об амбициях бывшего чиновника.
Кстати, Муртаза Рахимов не подтвердил, что давал поручение своему подчиненному отправляться в загранпоездку с целью пополнить казну, но думается, что человек, наделенный полномочиями председателя башкирского правительства, мог принимать подобные решения сам. Также как и планировать любые командировки к людям, обладающим серьезным капиталом, как в денежном выражении, так и политическом.
Изменять свои показания после предъявления обвинения Раиль Сарбаев не стал, и пока его заявления о рабочем характере поездки не опровергнуты.
Но следствие считает, что бывший премьер-министр не имел права своим распоряжением требовать оплатить чартерный перелет Уфа-Вена-Уфа из средств министерства строительства, архитектуры и транспорта РБ, выделенных бюджетом на нужды ведомства. Скорее всего, следователи полагают, что этот факт подтверждает умысел подследственного оплатить личные траты из кармана казны, поскольку на командировки премьер-министра в правительстве имелась другая статья расходов. Кстати, руководствуясь этим же распоряжением, министерство оплатило и другие расходы по авиаперевозкам уфимского аэропорта на сумму 2,4 млн рублей, но перечисление этих средств в вину Раилю Сарбаеву не вменяются.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК по РБ, 49-летнему Раилю Сарбаеву, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), так как своими действиями обвиняемый причинил Республике Башкортостан имущественный вред в особо крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств.
В случае, если суд признает Раиля Сарбаева виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы, или, учитывая смягчающие поправки, внесенные в уголовное законодательство по экономическим преступлениям, до миллиона рублей штрафа. И, думается, что суд вряд ли строго оценит действия экс-премьер-министра, скорее всего, приговорит его к штрафным санкциям. Правда, о работе на государственной службе после приговора Раилю Сарбаеву придется забыть. Видимо, это главная причина, по которой несложное, в общем-то, уголовное дело, расследовавшееся почти год, все-таки доведут до суда.