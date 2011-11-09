Башкирская полиция готова пресекать нарушения законодательства о выборах

Posted 9 ноября 2011, 16:59
Published 9 ноября 2011, 16:59
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
- У нас люди, к сожалению, позитивной борьбы за голоса избирателей не знают, - говорит Михаил Иванович. – Вместо того, чтобы создавать положительный образ той или иной партии или кандидата, оппоненты обливают друг друга грязью. Но всплеска каких-то преступных проявлений от этого противоборства ждать не стоит, преступников выборные баталии не интересуют.
Тем не менее, во время выборного сезона, с момент завоза бюллетеней на избирательные участки, полицейские будут работать в усиленном режиме – охранять территориальные комиссии, их членов и сохранность избирательных документов.
Михаил Закомалдин уверен, что башкирская полиция справится с расследованием нарушений избирательного законодательства, в случае, если наблюдатели, правозащитники или сами кандидаты от различных партий обратятся с заявлением о совершении преступления.
Напомним, российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование работе избирательных комиссий и фальсификацию избирательных документов, причем срок наказания за такие правонарушения против конституционных свобод предусмотрен до четырех лет лишения свободы. Глава государства Дмитрий Медведев требует проведения честных выборов, так как позиции России на мировой арене зависят от того, насколько прозрачно пройдет в стране избирательная кампания и насколько государство готово пресекать антидемократические действия участников выборного процесса.
- После мартовских выборов в местные муниципалитеты в республике было возбуждено пять уголовных дел за нарушения, связанных с подтасовкой результатов голосования, - рассказывает глава МВД по РБ. – Эти дела сегодня расследуются. Если появятся заявления о совершении подобных преступлений в декабре – значит, тоже будем возбуждать уголовные дела. Насколько мне известно, наблюдатели будут на всех на избирательных участках и в их компетенции проконтролировать проведение выборов, а в случае обнаружения правонарушения, обратиться с заявлением в органы внутренних дел.
- Аналитики полагают, что большая часть фальсификаций придется на ночь с 4 на 5 декабря, так как в это время подделать протоколы проще всего… Готова ли к этому башкирская полиция?
- Уверен, что мы справимся, - говорит г-н Закомалдин.