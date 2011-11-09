Башкирская полиция готова пресекать нарушения законодательства о выборах

- После мартовских выборов в местные муниципалитеты в республике было возбуждено пять уголовных дел за нарушения, связанных с подтасовкой результатов голосования, - рассказывает глава МВД по РБ. – Эти дела сегодня расследуются. Если появятся заявления о совершении подобных преступлений в декабре – значит, тоже будем возбуждать уголовные дела. Насколько мне известно, наблюдатели будут на всех на избирательных участках и в их компетенции проконтролировать проведение выборов, а в случае обнаружения правонарушения, обратиться с заявлением в органы внутренних дел.