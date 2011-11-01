Президент Башкирии предложил пересмотреть систему подготовки медиков

Во вторник в селе Чекмагуш президент Башкирии Рустэм Хамитов ознакомился с работой центральной районной больницы (ЦРБ) и провел встречу с медицинским персоналом. Глава региона обсудил с медиками вопросы модернизации системы здравоохранения, повышения заработной платы медработникам, привлечения молодых специалистов для работы в сельской местности. По словам сотрудников лечебного учреждения, из-за кадровых проблем качество оказания квалифицированной медицинской помощи падает.

Остро не хватает анестезиологов-реаниматологов, несмотря на то, что для молодых специалистов в районе создаются комфортные условия, в том числе, выделяется жилплощадь. Президент Башкортостана предложил пересмотреть неэффективную систему подготовки медицинских кадров. Сегодня обеспеченность врачами в Чекмагушевской ЦРБ составляет 62%. Также назрела необходимость строительства новой поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. Проект нового здания сейчас проходит процедуру государственной экспертизы. Согласно сметной документации, стоимость строительства составит 140 млн рублей.