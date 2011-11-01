Президент Башкирии предложил пересмотреть систему подготовки медиков

Posted 1 ноября 2011, 19:56
Published 1 ноября 2011, 19:56
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
Остро не хватает анестезиологов-реаниматологов, несмотря на то, что для молодых специалистов в районе создаются комфортные условия, в том числе, выделяется жилплощадь. Президент Башкортостана предложил пересмотреть неэффективную систему подготовки медицинских кадров.
Сегодня обеспеченность врачами в Чекмагушевской ЦРБ составляет 62%. Также назрела необходимость строительства новой поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. Проект нового здания сейчас проходит процедуру государственной экспертизы. Согласно сметной документации, стоимость строительства составит 140 млн рублей.