В Башкирии сразу в двух городах прошли акции протеста

Сразу две протестные акции, организованные партиями «Справедливая Россия», «Правое дело», «Яблоко» и КПРФ прошли в выходные в Башкирии. В субботу на митинг против коррупции вышли жители Октябрьского, а в воскресенье выступили против продажных чиновников в Нефтекамске. Члены партий и их сторонники также голосовали за честные выборы и экономические свободы. По мнению организаторов митингов, жители этих двух приграничных башкирских городов лишены этих прав.

В Октябрьском акция состоялась в парке Нефтяников. В ней приняли участие около трехсот человек. Для небольшого города столь масштабное мероприятие стало важным событием. Вдвое больше людей, около шестисот человек, пришли на площадь перед кинотеатром «Октябрь» в Нефтекамске. Их волновал рост цен на товары и услуги и тарифы ЖКХ. Самыми активными участниками митингов оказались местные пенсионеры, которые требовали ответов на непростые вопросы: «Почему у нашей молодежи нет будущего?», «Почему наш народ нищий?», «Почему государство забросило стариков?» Представители партий заверили, что их также волнуют ответы на эти вопросы и пообещали отстаивать волю народа всеми возможными законными способами. Основными лозунгами митингов стали «За честные выборы» и «Нет партии жуликов и воров». Партийцы сообщили, что намерены добиваться прозрачности избирательной кампании депутатов Госдумы и в случае обнаружения фальсификаций, будут опротестовывать результаты подтасовок во всех судебных инстанциях вплоть до европейского суда.