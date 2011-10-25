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Posted 25 октября 2011, 13:56

Published 25 октября 2011, 13:56

Modified 10 ноября 2022, 18:54

Updated 10 ноября 2022, 18:54

Строительство бассейна началось прямо на костях

25 октября 2011, 13:56
Настоящий шок на минувшей неделе испытали уфимцы, когда началось строительство бассейна близ Дворца молодежи, принадлежащего аграрному университету (бывший ДК «Юбилейный»). При прокладке теплотрассы к будущему спорткомплексу из-под ковша экскаватора посыпались человеческие кости и фрагменты надгробий. Строители вскрыли северную часть старинного Ново-Ивановского кладбища, располагавшегося между бывшим дворцом культуры, заводом «Гидравлика» и клубом «Огни Уфы». Все эти здания также строили на костях.

Около 30 лет назад уфимцы были уже свидетелями циничного сноса этого кладбища – при строительстве трамвайного кольца под ноги прохожим летели черепа и кости. Ново-Ивановский погост закрыли 51 год назад, и тогда власти утверждали, что все могилы перенесены. Но как только на этом участке затевается новое строительство, выясняется, что о прахе покойных не позаботились ни тогда, ни сейчас.

Специалисты утверждают, что возведение теплотрассы идет по детскому отделению кладбища. Уже собраны пятнадцать ящиков преимущественно детских останков.

- Строители задели ряд детских захоронений на глубине трех метров, - говорит заведующая кафедрой истории и культурологии, кандидат исторических наук Светлана Яминова. - Кости мы собрали в ящики и пока сложили в строительных бытовках, туда же мы отнесли найденные надгробия.

Строители стараются сразу же собирать фрагменты, чтобы не вызывать шок у горожан. Но, несмотря на расторопность подрядчиков, прохожие вблизи траншеи все равно спотыкаются о детские кости.

- Неизвестно, сколько было людей погребено на этом старом кладбище, речь идет о нескольких сотнях тысяч человек, - говорит историк епархии Павел Егоров. - Начиная с XIX века, это было самое крупное православное кладбище города, так как Сергеевский погост использовался для захоронения жителей юго-восточной части Уфы, живших за рекой Сутулокой. В 1962 году при строительстве новых корпусов завода резино-технических изделий, предприятия «Гидравлика» и ТЭЦ Ново-Ивановское закрыли, а храм скорбящей иконы божьей матери снесли.

В аграрном университете заверяют, что по завершению земляных работ организуют захоронение.

- Все выкопанные останки мы обязательно перезахороним тут же в парке, когда епархия построит часовню, - сообщил начальник отдела капитального строительства БГАУ Владимир Шевер. – Кости выкапываются частично вручную, частично – экскаватором.

По словам г-на Шевера, перед прокладкой теплотрассы в известность были поставлены епархия и минкульт.

В среду на месте прокладки траншеи побывали представители епархии. Настоятель Покровского храма отец Илья (Алексанкин) назвал строительные работы, ведущиеся экскаватором, «варварскими раскопками».

- Архиепископ Никон находится в курсе происходящего, - пояснил он. - Мы обязательно будем настаивать на перезахоронении.

- Еще неясно, сколько костей будет найдено, к тому же неизвестно, где обустраивать общую могилу, - говорит Светлана Яминова. - В будущем в парке появится часовня, поэтому захоронение должно вписываться в общий ландшафт сквера.

По словам г-жи Яминовой, единственный нетронутый фрагмент Ново-Ивановского кладбища остался в центре парка между обелиском павшим героям и крестом в память о жертвах репрессий.

Тем временем в епархии напомнили, что вопрос со строительством часовни на месте бывшего погоста продвигается с трудом, а строительству бассейна дан зеленый свет.

- Выкапывать человеческие останки экскаватором кощунственно, - поделился мнением референт управляющего уфимской епархией архимандрит Игнатий. - Можно было бы, перед тем как начинать работы, посоветоваться, а не вытряхивать кости из земли, словно строительный мусор. В данном случае человек соприкасается с миром невидимым, неподвластным ему, и неизвестно, как в будущем ему эти кощунственные действия отольются.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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