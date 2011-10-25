Строительство бассейна началось прямо на костях

Posted 25 октября 2011, 13:56
Published 25 октября 2011, 13:56
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
Около 30 лет назад уфимцы были уже свидетелями циничного сноса этого кладбища – при строительстве трамвайного кольца под ноги прохожим летели черепа и кости. Ново-Ивановский погост закрыли 51 год назад, и тогда власти утверждали, что все могилы перенесены. Но как только на этом участке затевается новое строительство, выясняется, что о прахе покойных не позаботились ни тогда, ни сейчас.
Специалисты утверждают, что возведение теплотрассы идет по детскому отделению кладбища. Уже собраны пятнадцать ящиков преимущественно детских останков.
- Строители задели ряд детских захоронений на глубине трех метров, - говорит заведующая кафедрой истории и культурологии, кандидат исторических наук Светлана Яминова. - Кости мы собрали в ящики и пока сложили в строительных бытовках, туда же мы отнесли найденные надгробия.
Строители стараются сразу же собирать фрагменты, чтобы не вызывать шок у горожан. Но, несмотря на расторопность подрядчиков, прохожие вблизи траншеи все равно спотыкаются о детские кости.
- Неизвестно, сколько было людей погребено на этом старом кладбище, речь идет о нескольких сотнях тысяч человек, - говорит историк епархии Павел Егоров. - Начиная с XIX века, это было самое крупное православное кладбище города, так как Сергеевский погост использовался для захоронения жителей юго-восточной части Уфы, живших за рекой Сутулокой. В 1962 году при строительстве новых корпусов завода резино-технических изделий, предприятия «Гидравлика» и ТЭЦ Ново-Ивановское закрыли, а храм скорбящей иконы божьей матери снесли.
В аграрном университете заверяют, что по завершению земляных работ организуют захоронение.
- Все выкопанные останки мы обязательно перезахороним тут же в парке, когда епархия построит часовню, - сообщил начальник отдела капитального строительства БГАУ Владимир Шевер. – Кости выкапываются частично вручную, частично – экскаватором.
По словам г-на Шевера, перед прокладкой теплотрассы в известность были поставлены епархия и минкульт.
В среду на месте прокладки траншеи побывали представители епархии. Настоятель Покровского храма отец Илья (Алексанкин) назвал строительные работы, ведущиеся экскаватором, «варварскими раскопками».
- Архиепископ Никон находится в курсе происходящего, - пояснил он. - Мы обязательно будем настаивать на перезахоронении.
- Еще неясно, сколько костей будет найдено, к тому же неизвестно, где обустраивать общую могилу, - говорит Светлана Яминова. - В будущем в парке появится часовня, поэтому захоронение должно вписываться в общий ландшафт сквера.
По словам г-жи Яминовой, единственный нетронутый фрагмент Ново-Ивановского кладбища остался в центре парка между обелиском павшим героям и крестом в память о жертвах репрессий.
Тем временем в епархии напомнили, что вопрос со строительством часовни на месте бывшего погоста продвигается с трудом, а строительству бассейна дан зеленый свет.
- Выкапывать человеческие останки экскаватором кощунственно, - поделился мнением референт управляющего уфимской епархией архимандрит Игнатий. - Можно было бы, перед тем как начинать работы, посоветоваться, а не вытряхивать кости из земли, словно строительный мусор. В данном случае человек соприкасается с миром невидимым, неподвластным ему, и неизвестно, как в будущем ему эти кощунственные действия отольются.
Дмитрий КОЛПАКОВ.