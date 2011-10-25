Строительство бассейна началось прямо на костях

Около 30 лет назад уфимцы были уже свидетелями циничного сноса этого кладбища – при строительстве трамвайного кольца под ноги прохожим летели черепа и кости. Ново-Ивановский погост закрыли 51 год назад, и тогда власти утверждали, что все могилы перенесены. Но как только на этом участке затевается новое строительство, выясняется, что о прахе покойных не позаботились ни тогда, ни сейчас.