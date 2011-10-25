Пассажир, желая спасти пьяного водителя, попытался перерезать горло инспектору ГАИ

Posted 25 октября 2011, 13:37
Published 25 октября 2011, 13:37
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
Около поселка Ильина Поляна товарищей остановил патруль, и пьяный шофер был вынужден пересесть на пассажирское сиденье в полицейскую машину ВАЗ-21053 для составления протокола об отстранении от управления автомобилем.
В это время его нетрезвому другу пришла в голову оригинальная мысль, как спасти приятеля. Он вытащил из бардачка иномарки нож, подкрался к полицейскому автомобилю, и резко открыв дверь, приставил лезвие к горлу автоинспектора, заполнявшего бумаги. Правой рукой хулиган обхватил шею стража порядка, чтобы тот не дергался и начал водить ножом по беззащитному горлу полицейского. Так мужчина надеялся избежать неприятностей, связанных с отправкой машины на штрафстоянку и вызволить друга. С пьяных глаз ему показалось, что инспектор оценит веселую шутку и отпустит их восвояси. Но гаишник воспринял происходящее как прямую угрозу своей жизни и здоровью и принялся активно сопротивляться, потом на помощь коллеге пришел второй сотрудник ГИБДД, в злополучный момент стоявший на дороге. Вдвоем они скрутили буяна и дали ход уголовному делу. Суд тоже не понял замысла пьяного хулигана и упек остряка за решетку на семь лет.
Как сообщила «МКС» выступавшая обвинителем на суде Лейсан Даутова, судьи решили, что житель Благовещенска, напавший на полицейского, осознавал, что своими действиями может лишить жизни человека и сознательно «совершал поступательные движения ножом из стороны в сторону, чтобы перерезать горло потерпевшему». На процессе подсудимый уверял, что хотел лишь напугать стража порядка, чтобы он отпустил их с товарищем домой и не желал никого убивать. Однако приговор оказался суров – за пьяную шутку мужчина проведет семь лет в колонии.