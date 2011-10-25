Пассажир, желая спасти пьяного водителя, попытался перерезать горло инспектору ГАИ

В это время его нетрезвому другу пришла в голову оригинальная мысль, как спасти приятеля. Он вытащил из бардачка иномарки нож, подкрался к полицейскому автомобилю, и резко открыв дверь, приставил лезвие к горлу автоинспектора, заполнявшего бумаги. Правой рукой хулиган обхватил шею стража порядка, чтобы тот не дергался и начал водить ножом по беззащитному горлу полицейского. Так мужчина надеялся избежать неприятностей, связанных с отправкой машины на штрафстоянку и вызволить друга. С пьяных глаз ему показалось, что инспектор оценит веселую шутку и отпустит их восвояси. Но гаишник воспринял происходящее как прямую угрозу своей жизни и здоровью и принялся активно сопротивляться, потом на помощь коллеге пришел второй сотрудник ГИБДД, в злополучный момент стоявший на дороге. Вдвоем они скрутили буяна и дали ход уголовному делу. Суд тоже не понял замысла пьяного хулигана и упек остряка за решетку на семь лет.