Рустэм Хамитов удивлен жалобой студента на «плохую национальную политику» в Башкирии

В Башкортостане 2011 год объявлен президентом республики Годом укрепления межнационального согласия. В регионе проживают представители более 120 народов, и многое делается для гармонизации их взаимоотношений. Согласно различным социологическим опросам, национальный вопрос волнует лишь 1-2% жителей Башкортостана, а более 75% оценивают национальную политику в регионе положительно. За последний год в Башкортостане не зафиксировано ни одного серьезного пикета или митинга по вопросам реализации межнациональных отношений. То есть, эти данные не дают ни малейшего повода говорить о какой-либо «остроте» в сфере межнациональных взаимоотношений в республике.