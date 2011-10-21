Рустэм Хамитов удивлен жалобой студента на «плохую национальную политику» в Башкирии

Posted 20 октября 2011, 21:30
Published 20 октября 2011, 21:30
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
В Башкортостане 2011 год объявлен президентом республики Годом укрепления межнационального согласия. В регионе проживают представители более 120 народов, и многое делается для гармонизации их взаимоотношений. Согласно различным социологическим опросам, национальный вопрос волнует лишь 1-2% жителей Башкортостана, а более 75% оценивают национальную политику в регионе положительно. За последний год в Башкортостане не зафиксировано ни одного серьезного пикета или митинга по вопросам реализации межнациональных отношений. То есть, эти данные не дают ни малейшего повода говорить о какой-либо «остроте» в сфере межнациональных взаимоотношений в республике.
Вместе с тем, если точка зрения, озвученная студентом, существует, президент Башкортостана Рустэм Хамитов готов лично встретиться с ним и обсудить волнующие его вопросы. Встреча запланирована в рабочем графике главы республики на 26 октября, сообщает пресс-служба президента РБ.