Алексей Клуг: «По работе транспорта судят о возможностях государства»

Posted 13 сентября 2011, 13:44
Published 13 сентября 2011, 13:44
Modified 10 ноября 2022, 18:55
Updated 10 ноября 2022, 18:55
- Создание «ИПС» - моя идея, которую я начал развивать еще в конце прошлого века, - рассказывает Алексей Юрьевич. – Откуда знал, что мобильный рынок будет бурно расти? Интуиция, помноженная на технический опыт инженера-электронщика.
Алексей Клуг окончил авиационный университет по специальности «Информационная измерительная техника», а потом, когда всерьез занялся бизнесом, понял, что ему не хватает экономического образования. Второе высшее получал вместе с супругой Альбиной в родном авиационном.
- Она ходила на лекции, а я писал курсовые, - смеется он. – У нас был семейный подряд.
О проницательности Клуга-экономиста в бизнес-кругах до сих пор ходят легенды. Он и в «Башавтотрансе» быстро обнаружил слабые места, которые могут стать провальными для госпредприятия.
- И все-таки, не опасаетесь, что не имеете опыта в специфичной транспортной отрасли?
- Экономические законы одинаковы для любой сферы, - уверен гендиректор. – Для меня важно сегодня сделать обслуживание пассажиров качественным, а общественный автотранспорт – комфортабельным и доступным.
«Доступность передвижения - главный рычаг для развития экономики»
Правительство РБ приняло решение сохранить главного государственного перевозчика Башкирии – ГУП «Башавтотранс», а все разговоры о возможном акционировании предприятия отложить на потом. Главная задача сегодня – обеспечить качественные и доступные пассажирские перевозки для населения, чтобы не пострадали социально незащищенные граждане.
Вновь назначенный гендиректор Алексей Клуг также считает, что качественные транспортные услуги – отличительный признак любого цивилизованного общества и отладить эту систему – дело чести для республики.
- Свободное передвижение не только в пределах мегаполиса, но и между населенными пунктами – жизненно важно для населения, а по бесперебойной работе общественного транспорта судят о возможностях государства, - уверен он.
Алексей Юрьевич уверен, что доступность общественного транспорта - главный рычаг для развития экономики.
- Экономический эффект от работы общественного транспорта, оснащенного новейшими технологиями, сказывается на всех сферах жизни, - рассказывает г-н Клуг. - Доступность и быстрота, точность прибытия общественного транспорта дают толчок для развития строительства, торговли и предпринимательства.
Но, оказывается, главное для гендиректора в его работе – оптимизация затрат на содержание государственного автопарка. Он уверен, что развитие автотранспортной отрасли возможно только при условии упорядочивания всех перевозочных процессов.
- Современные требования к автотранспорту таковы, что только совершенствование отрасли способно обеспечить его бесперебойную и рентабельную работу, - утверждает Алексей Юрьевич. – Например, внедрения навигационной системы в общественном транспорте уже требует федеральный закон, а «Башавтотранс» - одно из немногих предприятий России, задолго до принятия этого нормативного акта оснастившее свой парк навигацией. Спутниковый надзор мы будем развивать – без него невозможен мониторинг всех параметров автотранспорта, а значит и принятие правильных экономических решений. Навигационное оборудование дает перевозчикам массу плюсов и контролирует движение всех транспортных средств. А ни для кого не секрет, что многие люди относятся к государственным деньгам, как к «ничьим», потому очень много автотранспортная компания теряет на недобросовестности персонала. В случае, если учет пассажиров идет автоматизированным способом, контролировать доходы намного проще. Кроме того, навигационная система координирует и анализирует пассажиропоток, ежедневно и с точностью до одного человека рассчитывает будущее число пассажиров на каждой отдельной линии. Это значит, что перевозчики могут сами рассчитать сколько, например, автобусов нужно на каждом участке, чтобы машины не шли пустыми и не тратили попусту топливо. Оперативное управление моментально выявит любые отклонения от маршрута, поможет быстро среагировать в случае поломки, да и водитель сумеет в любой момент связаться с диспетчером. В ближайшее время мы намерены внедрить в наших автобусах «тревожные кнопки», чтобы предотвращать экстремальные ситуации. Такая техника способна проследить все передвижения машины, в случае чрезвычайных ситуаций спасти водителя от нападения, а автомобиль – от угона. Оборудование контролирует расход горючего, а также начисляет водителям премиальные за его экономию. Операционная система заставляет вовремя менять отработавший свой срок аккумулятор, изношенную резину или другое устаревшее оборудование, а если машина не прошла техосмотр, то просто не выпишет путевой лист.
- А что даст внедрение навигационной системы пассажирам?
- Мы будем точно знать, какие маршруты пользуются популярностью и где нас ждет пассажир. Также система отслеживает соблюдение скоростного режима и тут же оповещает диспетчера, если водитель нарушает правила. При появлении навигационного контроля снижается аварийность, а соответственно улучшается качество перевозок. Оборудование фиксирует резкое торможение или, напротив, внезапное движение с места – и если водитель не уважает пассажиров, регистрирует дисциплинарное нарушение. Спутниковый надзор за автомобильным потоком не позволяет транспортным средствам стоять в пробках, скапливаться на остановках и основных магистралях, а значит в разы снижает вредные выбросы в атмосферу. Расписание движения компьютер составляет в автоматическом режиме, программа сама рассчитывает временной интервал и необходимость в том или ином направлении в зависимости от «часов пик».
- Вы хотите сократить расходы госпредприятия и при этом приблизить работу государственного автоперевозчика к европейским стандартам. Нет ли здесь противоречия?
- Нужно уметь смотреть вперед, - говорит Алексей Юрьевич. - Интеллектуальные технологии на своем транспорте внедряют все крупные транспортные компании для того, чтобы как раз экономить средства. Для «Башавтотранса» оптимизация затрат особенно важна – крупнейший автоперевозчик республики не поднимал тарифы на проезд уже несколько лет, а цены на ГСМ за это время выросли в разы, только в этом году на 40%. А расходы на топливо составляют не менее четверти затрат предприятия. Ведь «Башавтотранс», в отличие от частных перевозчиков, содержит гаражи и ремонтные базы, механиков и врачей, выпускающих автобусы и водителей на линии, и исправно платит налоги по классической, а не упрощенной схеме. Только в прошлом году «Башавтотранс» выплатил около 500 миллионов рублей всех фискальных сборов, а частные перевозчики республики – только 20 миллионов. Так что «Башавтотранс» работает в жесткой конкурентной среде, и если госпредприятие не будет двигаться вперед, его ждут не лучшие времена.
«От привлекательности автотранспорта в первую очередь выиграет пассажир»
Новый гендиректор главного государственного перевозчика весьма рьяно взялся за дело.
- Работы я не боюсь, - говорит он. – А мой опыт экономиста, инженера и специалиста по электронным технологиям для предприятия будет кстати.
Судя по всему, Алексей Клуг имеет и целеустремленный характер. Возможно, умение смело смотреть вперед и не опасаться никаких трудностей он воспитал в себе, всерьез занимаясь спортом. Г-н Клуг стал одним из первых бобслеистов в республике, когда этот вид спорта только появился в Башкирии в середине 80-х годов прошлого века.
- Это очень захватывающее занятие, - рассказывает Алексей Юрьевич, занимавший в бобе место пилота. – Испытание скоростью и чувством локтя. Мы с моим разгоняющим Владимиром Любовицким не раз занимали призовые места на всероссийских соревнованиях. Последним нашим выступлением стала спартакиада народов СССР, которая проходила в Мелеузе. В этом башкирском городе тогда была единственная на всю страну бобслейная трасса. Потом в стране началась экономическая неразбериха, и спорт пришлось оставить. Да и трасса в Мелеузе сегодня разрушена.
- Но желание покорять новые вершины осталось?
- Наверное, да, - говорит г-н Клуг. – Я понимаю, какую несу ответственность за государственное автопредприятие, и постараюсь оправдать доверие башкирского правительства, желающего сохранить отрасль.
Алексей Юрьевич уверен, что все легальные автоперевозчики сегодня должны объединяться, иначе рынок поглотят нелегалы. Недобросовестные коммерсанты, не тратя средств на новые машины, на техобслуживание и безопасность, не выплачивая никаких налогов, стригут купоны, отнимая заработок у тех, кто все правила игры на рынке перевозок соблюдает.
- Свобода передвижения – неотъемлемое право жителей республики, и власть обязана представить людям такую возможность, - рассуждает Алексей Клуг. - Но сильное государство обязано и в полной мере нести ответственность и за здоровье своих граждан, а в небезопасной транспортной отрасли это особенно важно.
Алексей Клуг - автомобилист со стажем. Начинал ездить на «Москвиче-2140».
- Это чудо советского автопрома имело несколько существенных недоработок, - вспоминает Алексей Юрьевич. – Например, в этой машине всегда не работал ручник – об этом знали все, кто пользовался таким автомобилем, ну и работники ГАИ, конечно же. Поэтому когда меня останавливали автоинспекторы, я заранее готовил деньги, чтобы заплатить штраф. Из этого опыта я вынес важную для себя мысль – если ты сознательно нарушаешь правила, то будь готов ответить за это. Думаю, что и многие автоперевозчики, которые не считают нужным соблюдать нормы безопасности на пассажирском транспорте, осознают, что в будущем им придется или уйти с рынка, или все-таки начать соблюдать закон.
Оказывается, нелегалы не участвуют в конкурсах, организуемых в администрациях городов и районов, и собирают пассажиров только в «часы пик» на самых востребованных маршрутах. В налоговой инспекции даже не подозревают, какие средства в это время уходят от налогообложения. А легальные перевозчики работают на тех линиях, которые прибыль не приносят, и обязаны соблюдать расписание, даже если везут всего несколько человек. Подобная среда не способствует здоровой конкуренции и заводит рынок в криминальную тень.
- «Башавтотранс» часто обвиняют в высокой стоимости проезда, - рассказывает Алексей Юрьевич. – Но мы провели мониторинг и выяснили, что частники возят пассажиров по гораздо большей цене – вечером проезд в частных маршрутках в городах доходит до 25 рублей. А мы по транспортной карте возим по восемь рублей.
- Будете поднимать цены на проезд?
- Ни в коем случае, - категоричен Алексей Юрьевич. – «Башавтотранс» - единственное автопредприятие Башкирии, которое оказывает услуги социально незащищенным гражданам. Автобусы госпредприятия ездят по «неприбыльным» маршрутам между деревнями и на окраинах городов, там, куда ни один частник не станет гонять машины. Поэтому наша задача привлечь в наши автобусы пассажира различными бонусами и качественными услугами, а увеличение пассажиропотока скажется на снижении себестоимости поездки.
- Какие еще новшества ждут пассажиров?
- В ближайшее время билет на междугородный автобус можно будет не только забронировать через интернет, но и, не выходя из дома, оплатить его банковской картой на сайте «Башавтотранса», - рассказывает Алексей Юрьевич. – Уже сегодня во всех автовокзалах республики за билет можно расплатиться кредиткой. Обязательно будем оптимизировать расписание движения автобусов, подстраиваясь под пассажиров. Думаем, что очень скоро в «Башавтотрансе» появится современный колл-центр, где специалисты будут консультировать пассажиров, отвечать на вопросы, принимать жалобы и перезванивать, когда проблема будет решена.
Еще мы хотели бы предложить нашим пассажирам заняться маршрутным конструктором и самим предлагать новые линии движения автобусов в Уфе. Не секрет, что маршрутная сеть давно не менялась и во многом устарела. Если пассажиры выскажут свои предложения, как улучшить обслуживание, будем только рады.
- Правительство России внедряет универсальную социальную карту, не отменит ли это нововведение электронные проездные, которые используют пассажиры «Башавтотранса»?
- Речь идет об автоматизированной безналичной оплате проезда, которая позволяет всем без исключения пассажирам экономить. Электронная карта, на которой, как на банковской, можно хранить деньги - удобное дополнение к безналичным расчетам. То, что пассажир получает билет в виде кассового чека, где указана стоимость, время и протяженность поездки, номер маршрута и даже название предприятия, оказавшего услугу – тоже дополнительная опция безналичных расчетов и по сути страховка. Теперь пассажир всегда сможет доказать на каком транспортном средстве он ехал в определенное время, если случится какая-то непредвиденная ситуация. А универсальная карта, которая в будущем может стать приложением к программе соцобеспечения, внедряемой российским правительством, не только откроет для жителей Башкирии возможность экономить на проезде, но и получать скидки в других сферах. Универсальность транспортной карты заключается в том, что на цифровой носитель можно записать любую форму бонусов для ее владельца. Транспортный электронный ключ в перспективе «откроет» льготный вход в кино, театры, музеи и парковки, покупки в магазинах. У нас уже в октябре запускается бонусная карта-копилка, которую будут принимать во всех крупных торговых сетях. Планируем мы и пополнение транспортных карт в терминалах оплаты, чтобы пассажирам стало еще удобнее использовать этот вид расчетов.
- Проезд по карте будет снижаться?
- Самое главное при использовании системы безналичной оплаты – возможность пассажиров самим планировать свои расходы на передвижения и сокращать затраты. При определенных авансовых платежах на электронную карту проезд действительно становится дешевле, и можно сэкономить значительные средства. Транспортные карты удобны и тем, что одной пластиковой «визиткой» можно пользоваться всей семьей, платить за друзей, точно рассчитать количество своих поездок и не переплачивать, как это бывает с проездным, рассчитанным на определенное число передвижений. В ближайшее время мы планируем внедрение услуг, таких как часовой или суточный билет. Это позволит людям, добирающимся на работу, пересаживаться с одного нашего маршрута на другой и при этом платить только за один билет. Пассажир сам выбирает оптимальную для себя форму оплаты проезда.
- Ожидается ли обновление автопарка государственного перевозчика?
- Мы считаем, что на некоторых маршрутах очень кстати окажутся автобусы средней вместимости – от 24 до 30 мест. Они совмещают комфортабельность микроавтобуса и просторный салон машины большой вместимости. Открою тайну, что такие удобные транспортные средства в республике появятся – их уже разрабатывают на заводе «НефАЗ». Уверен, что новый, комфортабельный транспорт привлечет пассажиров, поскольку гарантирует им удобство и безопасность, а для государства станет меньше затрат, так как новые автомобили в течение первых трех лет не требуют средств на ремонт. В конечном счете, приближение общественного автотранспорта к мировым стандартам станет выгодным преобразованием как для пассажиров, которые смогут получать качественные услуги за меньшие деньги, так и для республиканской казны, сегодня вкладывающей немалые средства в государственное предприятие. А от привлекательности общественного транспорта в первую очередь выиграет пассажир.