Алексей Клуг: «По работе транспорта судят о возможностях государства»

- Современные требования к автотранспорту таковы, что только совершенствование отрасли способно обеспечить его бесперебойную и рентабельную работу, - утверждает Алексей Юрьевич. – Например, внедрения навигационной системы в общественном транспорте уже требует федеральный закон, а «Башавтотранс» - одно из немногих предприятий России, задолго до принятия этого нормативного акта оснастившее свой парк навигацией. Спутниковый надзор мы будем развивать – без него невозможен мониторинг всех параметров автотранспорта, а значит и принятие правильных экономических решений. Навигационное оборудование дает перевозчикам массу плюсов и контролирует движение всех транспортных средств. А ни для кого не секрет, что многие люди относятся к государственным деньгам, как к «ничьим», потому очень много автотранспортная компания теряет на недобросовестности персонала. В случае, если учет пассажиров идет автоматизированным способом, контролировать доходы намного проще. Кроме того, навигационная система координирует и анализирует пассажиропоток, ежедневно и с точностью до одного человека рассчитывает будущее число пассажиров на каждой отдельной линии. Это значит, что перевозчики могут сами рассчитать сколько, например, автобусов нужно на каждом участке, чтобы машины не шли пустыми и не тратили попусту топливо. Оперативное управление моментально выявит любые отклонения от маршрута, поможет быстро среагировать в случае поломки, да и водитель сумеет в любой момент связаться с диспетчером. В ближайшее время мы намерены внедрить в наших автобусах «тревожные кнопки», чтобы предотвращать экстремальные ситуации. Такая техника способна проследить все передвижения машины, в случае чрезвычайных ситуаций спасти водителя от нападения, а автомобиль – от угона. Оборудование контролирует расход горючего, а также начисляет водителям премиальные за его экономию. Операционная система заставляет вовремя менять отработавший свой срок аккумулятор, изношенную резину или другое устаревшее оборудование, а если машина не прошла техосмотр, то просто не выпишет путевой лист.