Одностороннее движение в центре Уфы вызвало транспортный коллапс

В ночь с пятницы на субботу службы города ввели на семи центральных улицах столицы Башкирии одностороннее движение. Однако уже в понедельник из-за новой транспортной схемы центр города оказался парализован. Как выяснилось, к моменту введения одностороннего движения улицу Мустая Карима перекопали теплоэнергетики, а передвигаться по улице Ленина в этом направлении, уже было запрещено. Так что попасть в центр можно было только по улице Карла Маркса, хотя планировалось, что большую часть трафика в этом направлении возьмет на себя именно улица Мустая Карима.

На перекрестке Маркса-Революционная образовалась огромная пробка, так как многие водители не подозревали, что в центр можно было попасть по улице Цюрупы. Но и на улице Цюрупы огромное скопление машин из-за того, что на эту магистраль выливается сразу несколько транспортных потоков. Водители маршрутных такси, следующих в сторону телецентра, на подступах к Центральному рынку проводят голосование среди пассажиров и большинством голосов определяют, как автобус поедет – по Цюрупы или Маркса. Внятных комментариев от мэрии по поводу неоткрытой улицы Мустая Карима получить не удалось. Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на всех односторонних улицах и хоть как-то пытаются разрешить ситуацию. Стоит отметить, что обещанных УКХиБ рекламных щитов с разъяснением схемы движения на улицах Уфы так и не появилось, или их разместили вдали от дороги. По словам главы ГИБДД МВД по РБ Динара Гильмутдинова, первую неделю водители будут адаптироваться к новым правилам движения. - Первое время, безусловно, будет трудновато, - говорит он. – Водитель привыкает по определенному маршруту ехать на работу и ему трудно сразу переориентироваться. Поэтому я заранее предупредил коллег, чтобы не штрафовали водителей, а объясняли им, как нужно проехать. В итоге первую неделю мы решили сделать временем адаптации для водителей. Дмитрий КОЛПАКОВ.