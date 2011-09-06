Михаил Закомалдин: «Влиять на меня невозможно»

- В то время и социальная обстановка была другая, и криминальная, намного проще было работать, - говорит Михаил Иванович. – Сегодня реалии другие, да и преступники многому научились, появились злодеяния, о которых в советское время и не слышали – киберпреступность, например. Много говорится о возрождении добровольных народных дружин, но пока соответствующий закон так и не появился. Хотя, мне кажется, депутаты муниципалитетов могут принять на местном уровне такие правовые акты, и добровольные помощники у полиции появятся. На мой взгляд, это не только улучшит криминогенную обстановку, но и будет дисциплинировать стражей порядка, если с ними рядом постоянно будут находиться «общественные контролеры».