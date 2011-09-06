ФК «Уфа» одержал победу над «Рубином-2»

В минувшую субботу футбольный клуб «Уфа» в очередном туре первенства страны встречался с футболистами казанского «Рубина-2» и одержал победу со счетом 2:1. Это был первый официальный матч «горожан» на стадионе «Нефтяник» в этом сезоне. Первыми счет открыли гости. На 6-й минуте точный дальний удар удался Максиму Федосееву. Но уфимцы не пали духом и уже в первом тайме сумели забить два мяча в ворота казанцев.