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ФК «Уфа» одержал победу над «Рубином-2»

7 сентября 2011, 00:31
В минувшую субботу футбольный клуб «Уфа» в очередном туре первенства страны встречался с футболистами казанского «Рубина-2» и одержал победу со счетом 2:1. Это был первый официальный матч «горожан» на стадионе «Нефтяник» в этом сезоне. Первыми счет открыли гости. На 6-й минуте точный дальний удар удался Максиму Федосееву. Но уфимцы не пали духом и уже в первом тайме сумели забить два мяча в ворота казанцев.

В середине тайма защитник Андрей Киреев со штрафного удара сравнял счет, а под занавес первой половины встречи Валиабдулла Магомедов вывел свою команду вперед – 2:1. Во втором тайме гости владели небольшим преимуществом, но выгоды из него извлечь не смогли. «Уфа» одержала закономерную победу и по-прежнему занимает четвертую строчку в зоне «Урал-Поволжье», отставая от второго места всего на одно очко. 9 сентября подопечные Андрея Канчельскиса играют в Нижнем Новгороде против дзержинского «Химика».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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