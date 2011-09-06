ФК «Уфа» одержал победу над «Рубином-2»

В середине тайма защитник Андрей Киреев со штрафного удара сравнял счет, а под занавес первой половины встречи Валиабдулла Магомедов вывел свою команду вперед – 2:1. Во втором тайме гости владели небольшим преимуществом, но выгоды из него извлечь не смогли. «Уфа» одержала закономерную победу и по-прежнему занимает четвертую строчку в зоне «Урал-Поволжье», отставая от второго места всего на одно очко. 9 сентября подопечные Андрея Канчельскиса играют в Нижнем Новгороде против дзержинского «Химика».