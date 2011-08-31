Posted 31 августа 2011, 10:05
Published 31 августа 2011, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Что стало причиной спада, как скоро сумеет российский рынок отыграть потери, к каким сценариям развития событий стоит готовиться — рассказал в нашем интервью Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov), заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог».
Август, действительно, заставил инвесторов изрядно понервничать, особенно в своей первой половине. Индекс ММВБ за месяц рухнул на 9,3%, индекс РТС потерял 12%. Причиной обвала 8 августа стала реакция рынков на заявление агентства Standard & Poor's, которое понизило кредитный рейтинг США с «ААА» до «АА+» с прогнозом дальнейшего понижения. Надо отметить, что это первое снижение рейтинга США с 1860 года. Наш рынок отреагировал на сообщение агентства паническими распродажами, наблюдалось «бегство» из активов развивающихся стран. По итогам торгов 8 августа индекс ММВБ обновил минимумы октября 2010 года, упав ниже 1500 пунктов, обвалившись на 5,5%, а индекс РТС сократился на 7,84%. Дополнительным ударом для нашего рынка стало снижение мировых цен на нефть. Впрочем, уже к концу недели инвесторы вновь почувствовали аппетит к риску, и стали покупать перепроданные бумаги. По словам Константина Церазова, настроения роста подкрепили и внешние факторы — так, европейские регуляторы на фоне опасений в банковской системе запретили открытие коротких позиций в Испании, Италии, Франции и Бельгии. Поддержала инвесторов и статистика из-за океана — розничные продажи в США за июль выросли на 0,5%, лучше ожиданий вышла и макростатистика по производительности труда вне сельского хозяйства. Цены на нефть также довольно быстро восстановились. Некоторое успокоение принесли и результаты заседания ФРС США, состоявшегося 9 августа. Регулятор заявил, что готов сохранять максимально низкие ставки, по крайней мере, на протяжении еще двух лет и намекнул, что рассматривает использование других инструментов для стимулирования экономического роста, о которых инвесторы скоро узнают. Ставки будут сохраняться на низком уровне до тех пор, пока ситуация в экономике США не улучшится. Это заявление вызвало, с одной стороны, оптимизм инвесторов, с другой стороны, регулятор дал понять, что в течение двух лет ожидает очень слабый рост экономики, пояснил Церазов Константин Владимирович.
Вторая половина августа прошла под знаком стабилизации и восстановления. По мнению бизнесмена Константина Церазова, в немалой степени оптимизма инвесторам прибавили выступления председателя ФРС США Б. Бернанке. Хотя Б.Бернанке не сказал прямо, что ФРС намерена запустить очередной раунд количественного смягчения, рынки восприняли его речь именно как обещание очередного вливания. К вопросу обсуждения поддержки рынков ФРС, вероятно, вернется на следующем заседании, которое состоится 20–21 сентября.
Для российского рынка позитивом стало восстановление нефтяных цен, которые уверенно закрепились к концу месяца выше отметки 110 долларов за баррель марки Brent. Позитивное влияние оказал и внешний фон. Так, рынки положительно восприняли новость, что кабинет министров Германии проголосовал за законопроект по обновлению и расширению европейского фонда стабильности EFSF — это значит, что данная инициатива будет вынесена на парламентское голосование в конце сентября, объясняет Константин Церазов.
Наибольшим спросом в августе пользовались бумаги Ростелекома на новостях о включении акций в индекс MSCI, а также нефтяных компаний на фоне роста цен на углеводороды. Неплохой рост показывали бумаги Сбербанка, а также НЛМК и Уралкалия.
Основным риском для рынков продолжает оставаться угроза расширения суверенного долгового кризиса. Инвесторам внушает опасения ситуация с долгами Италии и Испании, нет уверенности и в том, что недавно принятой программы помощи Греции окажется достаточно, чтобы страна смогла избежать дефолта.
По-прежнему в фаворитах рынка в сентябре будут оставаться бумаги компаний нефтяного сектора, считает эксперт. В частности, Константин Церазов рекомендует инвесторам обратить внимание на акции «Лукойла», который выпустил в августе сильный отчет по итогам I полугодия 2011 года — прибыль взлетела на 69%, а выручка достигла $64,5 млрд., показав рост на 30%. Также интересны остаются бумаги «Газпрома» и «Роснефти». В металлургическом секторе эксперт отметил акции НЛМК, а также золотодобывающие компании — «ПолюсЗолото» и «Полиметалл», чья привлекательность обусловлена ростом мировых цен на драгметаллы.
В сентябре рынки будут поддерживаться ожиданиями новых программ стимулирования от ФРС США. Благоприятный внешний фон позволит российскому рынку показать рост, по крайней мере в краткосрочной перспективе и снять перекупленность. «Мы не ожидаем безудержного роста, но прогнозируем планомерное восстановление отечественных индексов после августовского обвала в рамках мировых трендов», — заключил Константин Владимирович Церазов.