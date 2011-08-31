Август, действительно, заставил инвесторов изрядно понервничать, особенно в своей первой половине. Индекс ММВБ за месяц рухнул на 9,3%, индекс РТС потерял 12%. Причиной обвала 8 августа стала реакция рынков на заявление агентства Standard & Poor's, которое понизило кредитный рейтинг США с «ААА» до «АА+» с прогнозом дальнейшего понижения. Надо отметить, что это первое снижение рейтинга США с 1860 года. Наш рынок отреагировал на сообщение агентства паническими распродажами, наблюдалось «бегство» из активов развивающихся стран. По итогам торгов 8 августа индекс ММВБ обновил минимумы октября 2010 года, упав ниже 1500 пунктов, обвалившись на 5,5%, а индекс РТС сократился на 7,84%. Дополнительным ударом для нашего рынка стало снижение мировых цен на нефть. Впрочем, уже к концу недели инвесторы вновь почувствовали аппетит к риску, и стали покупать перепроданные бумаги. По словам Константина Церазова, настроения роста подкрепили и внешние факторы — так, европейские регуляторы на фоне опасений в банковской системе запретили открытие коротких позиций в Испании, Италии, Франции и Бельгии. Поддержала инвесторов и статистика из-за океана — розничные продажи в США за июль выросли на 0,5%, лучше ожиданий вышла и макростатистика по производительности труда вне сельского хозяйства. Цены на нефть также довольно быстро восстановились. Некоторое успокоение принесли и результаты заседания ФРС США, состоявшегося 9 августа. Регулятор заявил, что готов сохранять максимально низкие ставки, по крайней мере, на протяжении еще двух лет и намекнул, что рассматривает использование других инструментов для стимулирования экономического роста, о которых инвесторы скоро узнают. Ставки будут сохраняться на низком уровне до тех пор, пока ситуация в экономике США не улучшится. Это заявление вызвало, с одной стороны, оптимизм инвесторов, с другой стороны, регулятор дал понять, что в течение двух лет ожидает очень слабый рост экономики, пояснил Церазов Константин Владимирович.