На уфимском концерте Нюши Александр Радулов набросился на фотографа

Естественно, уфимский приятель артистки, которого сплетники записали ей в любовники, не мог пропустить концерт подружки. Г-н Радулов наивно предполагал остаться неузнанным, обосновавшись с друзьями в вип-ложе ночного заведения. Чтобы не привлекать к себе внимания зрителей и не давать повода журналистам для статей, Александр решил оставить певицу без джентльменского букета, по крайней мере, не стал чествовать ее публично. Если любопытные взгляды посетителей клуба хоккеист благосклонно оставил без внимания, то направленный в его сторону объектив фотокамеры Радулов расценил как беспардонное вмешательство в его личную жизнь. Недолго думая, разгоряченный спортсмен решил отбить у местного папарацци охоту светить ему в лицо фотовспышкой. При этом заслуженный мастер спорта России, известный своей силовой манерой игры, не стал церемониться и со свойственной ему непосредственностью